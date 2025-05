A Robert Prevost “le gusta la música criolla”: monja de Chiclayo que compuso vals al nuevo papa le pide cambiar la Iglesia sin miedo

Fuente: Canal N

Sor Margarita Flores, una religiosa que compartió tres meses de trabajo pastoral junto a Robert Prevost cuando era obispo de Chiclayo, expresó este jueves su profunda emoción tras conocer su elección como sucesor de Francisco.

“Para mí es una bendición y para todo el pueblo. Me emocioné mucho, recién me está pasando la emoción. Me siento feliz, bendecida, de que Dios nos dé un pastor, como decía Francisco, con olor a oveja”, declaró en entrevista con Latina.

Flores recordó que el nuevo pontífice salía a las zonas más alejadas de la ciudad norteña para cumplir una labor social cercana a la gente y señaló que trabajó muy de cerca con Cáritas, organización humanitaria de la iglesia católica.

Sobre su estilo de vida, destacó su sencillez y vida de oración. “Como todo agustino (de la antigua Orden de San Agustín), ermitaño, siempre su oración ha sido lo principal. Hacía su misa normal, no tenía nada especial por ser obispo. La gente podía verlo todos los días, en la mañana o la noche”, afirmó.

Lo describió como un hombre accesible y profundamente humilde. “Podían conversar con él. Si te encontraba en la esquina, te saludaba, cercano al que limpiaba los carros, como al que pasaba bien vestido. Para él, era el pueblo de Dios”, agregó.

Entre sus recuerdos más vívidos, destacó la amabilidad y la capacidad de escucha del ahora papa León XIV. “Siempre escuchó a todos sin excepción. Tuvo mucha dedicación para sus parroquias, quería mucho a su clero, porque el clero de Chiclayo para mí marcó la diferencia, porque tiene un clero bien preparado”, apuntó.

“Cuando lo vi con unas botas, como todo, lo decía: ‘qué bonito’. No buscaba otro tipo de goma para ponerse, siempre uno más. Manejaba su propio carro, siempre andaba sencillo. Es más, él llevaba a la gente que iba con él a alguna misión, con víveres, en el caso de las lluvias torrenciales en el norte, él como uno más. Eso me llamó la atención, su cercanía con la gente”, relató.

Flores, quien lo conoció poco antes de que fuera nombrado cardenal por el papa Francisco, mencionó que el día de su despedida le prepararon un plato típico de Chiclayo y una canción. “Estaba muy triste, entonces dije que sería bueno hacerle una canción. Inventé la canción con la melodía que le gusta, la música criolla. Le puse la letra con la música de ‘Nada soy’ (el vals cantado por Eva Ayllón), le encantó. Se llevó los papeles. La letra es muy bonita, lo hicimos con todo el cariño del mundo”, recordó.

Reveló también algunos gustos personales del nuevo pontífice. “Le gusta el cabrito norteño, arroz con pollo, ají de gallina. La señora que le cocinaba debe estar saltando. Ella apellida Castillo. No tenía problemas para que le cocine, lo que le cocinaba comía feliz”, contó.

Finalmente, aseguró que hará todo lo posible por reunirse con él en Roma. “Quiero felicitarlo y desearle lo mejor. Que siga el legado y lo que tenga que cambiar, que lo cambie sin temor ni miedo, porque el Espíritu Santo sabe soplar bien. Vine a las Nazarenas y me puse de rodillas a pedir que no fuera un cargo más, sino que sea un servicio a la Iglesia”, concluyó.

El cardenal protodiácono, el francés Dominique Mamberti, anunció el nombramiento de Prevost con la tradicional fórmula en latín ‘Habemus papam’ desde el balcón de la basílica de San Pedro.

El humo blanco que emergió de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina a las 18.07 hora local (16.07 GMT) había confirmado su elección, alcanzada en el segundo día de cónclave. Los 133 cardenales electores lo designaron presumiblemente en la cuarta votación.