Así reaccionaron los peruanos en el Vaticano tras la elección de Robert Prevost como Papa León XIV: “Es una emoción indescriptible”

Entre lágrimas y oraciones: así vivieron los peruanos en Roma la elección de Robert Prevost como el Papa León XIV.

La Plaza de San Pedro volvió a estallar con el tradicional “Habemus Papam”, pero esta vez el eco de la noticia tuvo un peso especial en Perú. Entre lágrimas, cantos y oraciones, fieles peruanos recibieron con sorpresa la elección de Robert Francis Prevost como nuevo pontífice, quien adoptó el nombre de León XIV. Aunque nació en Estados Unidos, el nuevo Papa mantiene una relación profunda con el país sudamericano, que lo considera uno de los suyos. Su etapa como obispo en Chiclayo marcó un vínculo que hoy muchos interpretan como espiritual e imborrable.

La emoción de los ciudadanos peruanos presentes en el Vaticano fue inmediata. Frente a la basílica, los testimonios recogidos revelaron un ambiente cargado de sentimientos intensos. Violeta Quispe Navarro, del norte del país, no contuvo las lágrimas: “He llorado tanto porque es una emoción, una alegría que es difícil. Primera vez en mi vida que asisto a este evento. Muy bien. Y contenta. Contenta y gracias de corazón”. Su testimonio fue uno de los tantos que retrataron lo que sintieron muchos creyentes al oír el nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica.

No todos se sorprendieron con la elección. Ever Quispe, también presente en Roma, explicó que ya sospechaba lo que ocurriría. “Tuve un presentimiento hace dos días. Me lo imaginé. Lo comencé a hablar en mi trabajo, en casa, con amigos.

Quispe también destacó la elección del nombre papal como un gesto con múltiples significados. Según su interpretación, el hecho de que Robert Prevost se presentara con palabras en español, además del italiano, y no en inglés, fue un detalle que muchos latinoamericanos apreciaron. “Ese es un detalle hermoso, para toda Latinoamérica y de manera particular para nosotros los peruanos”, añadió.

Las palabras del nuevo Papa en español, en medio de la ceremonia que lo presentó al mundo, fueron recibidas como una señal clara de su cercanía con América Latina. En la plaza, Ana María Valenzuela López compartió su impresión: “Gracias a Dios le pedimos tanto y se dio lo que el Señor nos ha tenido reservado para este día. Me siento muy feliz, muy contenta y también emocionada hasta las lágrimas”.

La historia de un vínculo

Fue obispo de esa diócesis y tuvo un rol activo en la vida comunitaria y pastoral. Su recuerdo permanece vivo entre los fieles.

El impacto no solo se vivió en Roma. En las calles de Chiclayo, donde Robert Prevost sirvió durante años, la noticia se extendió como una ola de júbilo. Personas congregadas frente a la catedral comentaron la noticia con una mezcla de orgullo, sorpresa y esperanza. Uno de los fieles declaró en entrevista con Exitosa: “Para mí es una alegría que haya salido él, porque fue obispo de allá de mi tierra, muy querido, allá en nuestra tierra”.

Robert Francis Prevost llegó al Perú como misionero mucho antes de convertirse en obispo. En 2015 fue nombrado oficialmente obispo de la diócesis de Chiclayo por el entonces papa Francisco. Su trabajo pastoral en la región lo acercó a la población, con quienes compartió no solo su vocación religiosa, sino también momentos clave en la vida comunitaria.

Durante su primer discurso como pontífice, envió un mensaje directo a esa tierra: “Un saludo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto, para seguir siendo la iglesia fiel de Jesucristo”.

En la ciudad donde ejerció como obispo, los fieles se reunieron en los exteriores de la catedral a la espera de las campanas. Cuando el nombre fue anunciado, comenzaron a sonar sin cesar. Según testigos en el lugar, las campanas repicaron durante al menos cinco minutos. Una mujer que salía de misa expresó su alegría con espontaneidad: “Estamos contentos que el Papa sea peruano, ¿no? Y sobre todo, que sea un hombre íntegro al Señor”.

Otro ciudadano entrevistado expresó su esperanza de que este nuevo papado continúe el estilo de su predecesor. “Igual que el Papa Francisco, que sea esa entrega a la humanidad. A la juventud. Eso queremos”. Entre abrazos y oraciones, los devotos compartieron su deseo de ver en León XIV un guía que mantenga el rumbo hacia una Iglesia cercana a los pueblos.

Nacionalidad y simbolismo

El papa León XIV agradeció al pueblo de Chiclayo por apoyarlo en su labor pastoral

Aunque nacido en Estados Unidos, Robert Francis Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Desde entonces, muchas comunidades religiosas del país lo reconocen como uno de los suyos. Ese mismo año, asumió formalmente la diócesis de Chiclayo, desde donde fortaleció programas pastorales y desarrolló un vínculo estrecho con las parroquias rurales.

Guillermo Segura Pisfil, técnico supervisor de la Marina de Guerra del Perú, recordó con orgullo ese periodo. “Lo conozco. Fue obispo de allá de mi tierra, muy querido”, comentó. Aunque no había visto el saludo papal en directo, dijo estar “contento” apenas recibió la noticia desde su auto.