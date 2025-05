Onelia Molina confesó que nunca habló de matrimonio con Mario Irivarren: “Vivía feliz así”

Onelia Molina confesó que nunca habló de matrimonio con Mario Irivarren. América Tv.

Onelia Molina sorprendió a sus seguidores al revelar detalles íntimos sobre su relación con Mario Irivarren en una entrevista para el programa ’Mande quien mande’, la tarde del lunes 5 de mayo.

En la conversación con Maria Pía Copello, la modelo arequipeña, aclaró que durante los casi dos años de su relación con el chico reality, nunca se discutió el tema del matrimonio, ya que, en ese momento, no formaba parte de sus planes.

Además, la chica reality aprovechó la ocasión para manifestar que, a pesar de la ruptura, sigue manteniendo un cariño profundo por Mario.

Una relación vivida día a día

Onelia Molina explicó que su relación con Mario Irivarren fue especial por el enfoque que ambos dieron a su día a día. Según la odontóloga, no tenían planes a largo plazo ni conversaciones sobre un compromiso formal como el matrimonio.

“Con Mario ha sido una relación en la cual hemos vivido día a día, por mi cabeza no estaba los planes de matrimonio en ese momento... no se conversó”, confesó.

A pesar de ello, señaló que su felicidad en la relación no dependía de la formalización del vínculo.

Cuando Mario Hart le preguntó si no se visualizaba un futuro con Mario Irivarren, Onelia fue clara: “Porque íbamos creciendo e íbamos creando día a día y vivía feliz con eso”, relató con una sonrisa.

La respuesta de Molina dejó en evidencia que, para ella, lo importante era la conexión y el crecimiento compartido, más que pensar en una estructura tradicional de relación.

Onelia Molina confesó que nunca habló de matrimonio con Mario Irivarren. América Tv.

Onelia Molina tampoco amaba a Mario Irivarren

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Onelia Molina expresó lo que siente por Mario Irivarren, especialmente luego de que él, en su podcast Todo Good, confesó que lo quería mucho, más no amarla.

“Yo lo quiero muchísimo a Mario”, aseguró Onelia, destacando que ambos comprendían perfectamente el significado de las palabras “te quiero” y “te amo”.

Molina también mencionó que, para ella, esas palabras no siempre necesitan ser repetidas constantemente, ya que ambos sabían lo que sentían el uno por el otro.

“Mario y yo sabemos lo que sentimos, nos lo hemos dicho muchas veces. Y para mí el ‘te amo o te quiero’ solo es un título”, comentó, agregando que lo que realmente le importaba era lo que vivieron juntos día a día.

Onelia Molina tampoco amaba a Mario Irivarren. América Tv

Onelia confirmó ruptura de relación con Mario

A pesar de los sentimientos de cariño que Onelia Molina sigue guardando por Mario Irivarren, la modelo ya ha dejado claro que la relación llegó a su fin.

Aunque no ahondó en los detalles de su ruptura, la bella guerrera dejó claro que su decisión de poner fin a la relación fue para preservar su paz y bienestar.

“Mi relación la doy por terminada con Mario, agradecida por todo lo que hemos vivido y hemos pasado. Lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizaje y de momentos lindos”, comentó a la conductora María Pía Copello.

Además, Onelia resaltó que su bienestar emocional era su principal prioridad. “Para mí no hay tiempos, considero que estamos o no estamos y actualmente no estamos”, dijo.

“La relación se terminó. Di por terminada la relación por mi paz y tranquilidad, esa es mi prioridad y lo va a ser siempre”, expresó, dejando claro que no estaba dispuesta a continuar en una relación que ya no le traía tranquilidad.

Onelia Molina confirma el fin de su relación con Mario Irivarren. América Tv: Mande quien Mande