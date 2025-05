¿Cuántas razas de perro son de origen peruano? Una de ellas estuvo momificada durante mil años

Perro sin pelo del Perú o viringo. (Foto: Andina)

Con la reciente aceptación internacional del pastor Chiribaya como raza autóctona del Perú por parte de la Federación Canina Americana, el país suma oficialmente una nueva raza de perro originaria. El primero fue el conocido perro sin pelo del Perú o viringo, reconocido por la Federación Cinológica Internacional en 1985 y declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2001.

La presencia de perros en territorio peruano tiene una antigüedad comprobada de más de 7,000 años. En la cueva de Telarmachay, en Junín, arqueólogos hallaron restos óseos caninos junto a camélidos sudamericanos, evidenciando la estrecha convivencia entre humanos y perros desde tiempos precerámicos.

Hoy, el viringo y el pastor Chiribaya encabezan la lista de razas oficialmente reconocidas como parte del patrimonio genético y cultural del país. A ellas se suman otras dos que, aunque sin validación formal, han sido documentadas por registros históricos o expresiones culturales.

El perro sin pelo del Perú: historia, forma y simbología

Conocido también como viringo, es una raza sin pelaje que destaca por su apariencia esbelta y por la variedad de tamaños en que se presenta: pequeño (25–40 cm), mediano (41–50 cm) y grande (51–65 cm). Su peso va de 4 a 30 kilogramos, según la talla.

La piel de este can puede ser negra, gris, marrón o rubia clara, con o sin manchas. Aunque su temperatura corporal es igual a la de otros perros, la ausencia de pelo permite una emanación de calor más directa, razón por la cual se le ha atribuido utilidad terapéutica desde la antigüedad.

Su fisonomía fue ampliamente retratada en la cerámica precolombina, especialmente por las culturas Vicús, Mochica, Chimú y Chancay, en la costa norte y central. Fue reconocido como raza por la FCI en 1985 y figura en la nomenclatura internacional como “Perro sin Pelo del Perú” con el número 310.

Muestras incaicas de perros peruanos. (Foto: Andina)

Existen dos variedades: la sin pelo, con dentadura incompleta debido a su alopecia congénita, y la con pelo, de dentadura completa. Ambas coexisten en diversos espacios de conservación cultural como los museos de sitio de Narihualá (Piura), Túcume (Lambayeque) y Cabeza de Vaca (Tumbes).

El pastor Chiribaya: compañero del desierto

Descubierto en Ilo, Moquegua, gracias a excavaciones lideradas por la arqueóloga Sonia Guillén en 2006, el pastor Chiribaya se ha incorporado al reconocimiento formal como raza originaria del Perú. Los cuerpos momificados de 42 ejemplares, enterrados con ofrendas, fueron hallados en tumbas de la cultura Chiribaya, datadas en el siglo X.

Este perro cumplía funciones de pastoreo de llamas y alpacas. Su físico lo hacía ideal para terrenos costeros arenosos: patas tipo liebre, estructura alargada y baja, hocico fuerte, orejas semi caídas y una cabeza similar al pastor alemán.

Pastor Chiribaya fue reconocido recientemente como originario del Perú. (Foto: Andina)

Estudios genéticos revelaron haplotipos únicos en su ADN mitocondrial, lo que sugiere que sus descendientes viven aún hoy en zonas del sur del país, como Ilo, el valle del Tambo y Mollendo. La raza fue reconocida en marzo de 2025 por la Federación Canina Americana y se alista un proyecto de ley para declararla Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

El alco y el perro manchado: posibles razas por confirmar

El alco es un perro de pelo negro documentado en 1806 por Hipólito Unánue. Según su investigación, era un can de tamaño mediano, cubierto de lana negra, sensible a los cambios de clima y oriundo de la sierra. Sus ladridos eran considerados señales de advertencia y protección. Se cree que estos perros no soportaban el calor costero, lo que habría dificultado su permanencia fuera de su entorno natural.

Por otro lado, el perro manchado aparece representado en la iconografía mochica, acompañando a figuras principales en escenas de cacería o tránsito al más allá. De tamaño mediano, su pelaje blanco o crema presenta manchas oscuras en ojos y cuerpo. Hasta ahora no se han hallado restos óseos que permitan su confirmación como raza.

Hoy el Perú cuenta oficialmente con dos razas de perro autóctonas: el viringo y el pastor Chiribaya. Ambas nacieron en contextos culturales distintos, pero comparten una raíz común: la profunda relación entre el perro y la vida cotidiana andina y costeña desde tiempos remotos.

El alco y el perro manchado completan la lista de razas con posible origen peruano, aunque aún sin validación genética ni reconocimiento formal.