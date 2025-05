Mujer en Arequipa reclama a comuna victoriana por embargo de sus ahorros debido a un error de propiedad que niega

La afectada ya había sufrido un embargo similar en 2023. Esta vez, su reclamo apunta directamente al alcalde de La Victoria, mientras sigue sin acceso a sus fondos. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Durante las últimas semanas, Dorin Izquierdo Morales, técnica en enfermería de 53 años, residente en Arequipa, vivió una pesadilla burocrática. Su cuenta de ahorros quedó vacía tras una orden de embargo que, según asegura, responde a una deuda ajena. La municipalidad de La Victoria, en Lima, notificó al Banco de Crédito del Perú (BCP) y a otras entidades financieras para retener más de 3500 soles bajo la sospecha de una supuesta deuda de impuesto predial y arbitrios. El problema: el inmueble involucrado no es suyo.

Izquierdo ya conoce el camino del reclamo. En junio del año pasado, enfrentó una situación similar cuando le embargaron cinco mil soles desde su cuenta del BBVA. En esa ocasión, le atribuyeron responsabilidades por una presunta mala conexión de agua y desagüe en el mismo predio. La afectada logró recuperar el dinero, pero el proceso tardó más de dos meses. “Ese dinero era para el tratamiento de mi papá. Su salud se complicó porque no podía retirar la plata a tiempo”, contó con indignación a RPP.

El origen del conflicto radica en un error de registro. En los archivos de la Municipalidad de La Victoria, Izquierdo figura como propietaria de un departamento ubicado en la cuadra 14 del jirón Huascarán. Ella asegura que nunca ha tenido un inmueble en ese distrito y que ya presentó documentos para probarlo. A pesar de ello, los embargos continúan.

Dinero retenido sin justificación clara

Dorin Izquierdo, madre soltera y técnica en enfermería, denuncia que la comuna limeña la responsabiliza por deudas asociadas a un inmueble que no le pertenece. Pese a presentar pruebas, sus cuentas fueron embargadas dos veces en menos de un año. (Captura de pantalla / RPP)

En abril, la enfermera fue notificada nuevamente. Esta vez, el embargo alcanzó, 3529 soles, retirados directamente de su cuenta. “No vivo en Lima, no tengo propiedad alguna allá y aun así me quitan mi dinero. Me están dejando sin medios para mantener a mi hijo y cubrir mis gastos”, explicó.

El 15 de abril, la Municipalidad de La Victoria emitió una resolución que suspendía temporalmente cualquier retención sobre sus cuentas. No obstante, cuando Izquierdo acudió al banco para pedir la devolución de sus ahorros, recibió una respuesta desconcertante. “En el banco me dicen que no pueden devolverme la plata porque la municipalidad ya cobró”, relató.

“Me pasean de oficina en oficina. Dicen que la retención fue levantada, pero en el banco me aseguran que el dinero ya no está”, sostuvo.

Un reclamo directo al alcalde

Rubén Cano Altez, alcalde de La Victoria. (Foto: Andina)

Desesperada, la enfermera arequipeña hizo un llamado público al alcalde de La Victoria, Rubén Cano. “Soy madre soltera, tengo muchos gastos. Ya no encuentro justicia en ningún lado. Yo no soy la propietaria de ese inmueble y la municipalidad lo sabe”, expresó.

El ejecutor coactivo Miguel Ángel Fernández, responsable de tramitar la medida en la comuna limeña, se comunicó con ella para informarle que, según sus registros, el dinero aún no había sido cobrado por la municipalidad. Le indicó que haría las consultas necesarias para esclarecer el caso. Sin embargo, para la denunciante, la incertidumbre sigue.

“Me dijeron que iban a investigar, pero yo ya no tengo ni para pagar la pensión del colegio de mi hijo”, indicó Izquierdo, visiblemente afectada.

La versión oficial del municipio

La Municipalidad de La Victoria se ubica en la Av. Iquitos 500. Foto: Municipalidad de La Victoria

RPP buscó una respuesta formal desde la Municipalidad Distrital de La Victoria. El último viernes, el área de Imagen Institucional informó que la Ejecutoría Coactiva había emitido la resolución para levantar la retención. Aseguraron que también se comunicaron con el banco solicitando la liberación de la cuenta.

Además, señalaron que este martes por la mañana, el ejecutor coactivo acudiría personalmente a la sede del BCP para reiterar el pedido y verificar que el dinero no haya sido transferido a las arcas municipales. “La municipalidad no ha cobrado ni un sol”, afirmaron desde la oficina correspondiente.

Mientras tanto, Dorin Izquierdo sigue sin acceso a sus fondos. El saldo de su cuenta permanece bloqueado, y su situación económica se agrava. A pesar de las promesas y resoluciones, el dinero que necesita para sobrevivir sigue sin aparecer.

Mientras tanto, la técnica en enfermería busca recuperar sus ahorros, mantener a su familia y conseguir una respuesta definitiva. La Municipalidad de La Victoria asegura que está tomando acciones. Ella espera que esta vez, no sea demasiado tarde.