Coco Maggio, sus recuerdos con Erreway, su amor por el Perú y qué piensa de la versión mexicana de la serie Rebelde Way

En entrevista con Infobae Perú, Coco Maggio habla del regreso de Errewey.

El regreso de Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo tiene emocionados a sus miles de fans peruanos, quienes ansiaban desde hace muchos años esta noticia. Después de 20 años, veremos nuevamente a la agrupación en escena. Esta vez, sin Luisana Lopilato, pero con muchos ánimos de rememorar aquellos momentos gloriosos con la banda que logró ser todo un fenómeno en los años 2000.

La Costa 21 de San Miguel será el recinto que acogerá a nostálgicos seguidores desde este sábado 3 de mayo. Tanta ha sido la acogida, que Erreway logró vender tres fechas más en Lima, el 4, 6, y 7 de mayo del 2025. En conversación con Infobae Perú, Coco Maggio, exintegrante de la serie y amigos del grupo, no solo se mostró emocionado con este regreso, sino que también se animó a compartir algunos recuerdos de su llegada a Perú, cuando la banda se presentó en la Plaza de Acho.

“Es genial que después de 20 años se animen a hacer esta gira que estaba muy muy esperada, la verdad. Era algo que los seguidores de la serie querían hace tiempo y bueno, se animaron los chicos, así que muy feliz por ellos y muy feliz de que vengan y podamos disfrutar de su concierto acá”, dijo Coco Maggio, quien nunca dejó de tener comunicación con sus excompañeros de la serie, pese a que lleva muchos años viviendo en nuestro país.

Con gran nostalgia, señaló que Rebelde Way le cambió la vida y fue el inicio de su carrera actoral, un buen comienzo que atesora mucho. Es por ello que, no duda en resaltarlo con orgullo.

“Hemos estado en comunicación con ellos (sus excompañeros) durante todo este tiempo. Con Camila (Bordonaba) no, pero con algunos sí nos hablamos y todo. Fue una serie muy importante para todos. Para mí también, por supuesto. Disfrutamos mucho hacerla y nos abrió las puertas de muchos países. Marcó nuestras vidas en todo sentido. Fue el principio de mi carrera porque prácticamente fue lo primero que hice. Yo salí del colegio y entré a trabajar en Chiquititas y de ahí a Rebelde Way, así que prácticamente fue lo primero que hice”, contó.

(Composición/Infobae)

El concierto en la Plaza de Acho

Rebelde Way se estrenó en 2002, y con ello el nacimiento de una banda conformada por Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas y Felipe Colombo. El éxito de la serie y el grupo fue tal que hacer una gira de países era inminente. En 2003, los cuatro jóvenes llegaron a Perú para brindar una concierto en el Estadio Nacional, repitiendo el plato en 2004, en la Plaza de Acho.

El grupo no llegó solo, los acompañaron los demás integrantes de la exitosa serie, con ellos, Coco Maggio, recordado por interpretar a Tomás.

Si bien es cierto, no era parte de la banda, Coco cuenta que pudo sentir la gran emoción de los fans peruanos, pues conocían a todo el elenco de la serie Rebelde Way, hecho que lo llenó de alegría y agradecimiento.

“Me acuerdo que la vez que vinimos a Perú fue una locura, me acuerdo a las chicas siguiéndonos por todos lados, yendo al hotel. El show en Plaza Acho, que fue en un lugar tan particular, en una plaza de toros. Para nosotros ese momento fue algo llamativo, no habíamos hecho nunca un show en una plaza de toros de día, porque generalmente los shows eran de noche y ahí se hizo de día. Fue increíble”, recordó.

“Me acuerdo que en esa época estaba de moda la Calle de las pizzas y un día nos fuimos a comer una pizza o un plato de pasta, no sé. Nosotros a todos lados íbamos como caleta, pero apenas nos sentamos, a los cinco minutos, ya habían descubierto dónde estábamos. Estaban afuera, golpeando las ventanas, pidiendo una foto o un autógrafo. Perú siempre nos recibe de una manera increíble, y no te lo digo solamente yo, que vivo acá, yo sé que (este país) tiene un lugar muy especial en el corazón de todos los que integraron Rebelde Way”, agregó.

Para Coco Maggio, la disolución del grupo es algo que tuvo que darse, pues como todo ciclo, siempre hay un inicio y un final. Es por ello que el adiós de Erreway en el escenario -resalta- no le impactó, como a sus miles de fans.

“No se desintegró. Los programas de televisión tienen principio y un final, y simplemente terminó y cada uno sigue con su carrera. Uno como actor no espera que un programa continúe para siempre. No es como una banda que se forma con amigos y de ahí se pelean y se separan. Esto es diferente. Cada programa, tiene un principio y un fin. El final de la banda estuvo acompañado con el final del programa”, señaló.

Qué piensa de la versión mexicana de Rebelde Way

Como todo buen producto, Rebelde Way también tuvo versiones en otro país, como en Brasil, India, Portugal, México, entre otros. Sin embargo, fue la adaptación mexicana la que causó gran impacto en Perú, Rebelde.

Ante ello, Coco Maggio indicó que sabe del éxito de la serie, pero nunca tuvo la oportunidad de verla en su totalidad. Lo que sí logró hacer, es tener amistad con el actor que intepretaba a Tomás,su personaje.

“Sabes. te soy muy sincero, nunca la vi. Sé quiénes son los chicos perfectamente. He visto fotos, cosas muy chiquititas. De hecho, alguna vez conversé con Jack Duarte, que es el chico que hacía mi personaje en la versión mexicana. Tenemos una buena relación. Nos seguimos en redes sociales y conversamos sobre la serie, nos matábamos de risa de cómo era una versión y la otra no. Pero siéndote muy sincero. No, no, nunca vi un capítulo de Rebelde“, sentenció.

Coco Maggio logró hacer amistad con Jack Duarte, de la versión mexicana de Rebelde Wey. (Televisa/ Canal 9

Sobre la acogida que tuvo en Perú esta versión, señaló: “Sí, fue impresionante. Aparte, el mercado mexicano es gigante. Lo que hacen los chicos de Rebelde está buenísimo. El año pasado, si no me equivoco, yo estaba en México y estaban haciendo presentaciones, tengo amigos míos peruanos que habían viajado a México especialmente para ver el show. Tengo clarísimo que tiene un éxito impresionante”.

El regreso de RBD. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Su vida en Perú

Después de su primera vez en Perú, 2003, vino varias veces más, pero con una estadía muy corta. Fue en 2016 que recibió la propuesta de conducir Combate. Esto significaría para Coco Maggio el inicio de una nueva etapa, donde llegaría a conocer el amor y formar su familia, además de desarrollarse de manera profesional.

“Las cosas se fueron dando de a pocos, y una cosa fue llevando a la otra. Llegué para animar Combate, también una experiencia muy importante en mi vida, donde aprendí un montón realmente. Me abrió la puerta de Perú y bueno, de ahí siempre estuve con mucho trabajo gracias a Dios, estoy muy agradecido con este país y a su gente, de cómo me tratan, realmente soy muy afortunado”, remarcó Coco Maggio, quien hoy en día encabeza su propio programa de viajes CocoTrips, donde junta su pasión por el periodismo y su gusto por conocer nuevas culturas y viajar.

“Para mí tener mi propio programa y poder recorrer el Perú y Latinoamérica, mostrando lo mejor de un lugar tan maravilloso, me hace sentir privilegiado. Une muchos de los intereses que yo tengo, como periodista y también como actor. Puedo desarrollar todas las inquietudes que tengo. Produzco mi propio contenido, puedo viajar, escribo mis guiones, estoy detrás de la parte técnica, del camarógrafo, de la edición y de la producción. Soy un agradecido de haber tenido siempre la suerte de ser parte de proyectos súper interesantes", dijo muy emocionado, resaltando que este 2025 podremos ver su programa a través de la plataforma DGO. “La verdad que muy feliz, me da la chance de llegar a más países”, agregó.

Coco Maggio conduce CocoTrips. (Foto: Composición)

Coco Maggio cuenta que pese a los años, la gente recuerda mucho su personaje, no solo los de aquella época, sino también nuevas generaciones que lo han conocido gracias a TikTok o la plataforma de Netflix. Con gran alegría no duda en atender a sus fans, aquellos que han llegado a adoptarlo como un peruano más y se alegran por cada paso que da en su carrera y en su vida personal. Hoy en día no solo tiene su propio programa, sino también ha formado una linda familia.

“Mi esposa es la me apoya y me alienta siempre. Gracias a las redes sociales, la gente puede conocerla y seguirla. Es una persona tan linda, tan buena, con un corazón tan bonito, que las seguidoras o los seguidores están encantados con que estemos juntos y que estemos formando una familia. La verdad que tengo mucha suerte de haberla encontrado”, concluyó.

Coco Maggio formó una linda familia con Mayi Sánchez. IG