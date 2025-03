La emoción de Camila Bordonaba en el regreso de Erreway a los escenarios: “Ustedes hicieron que vuelva”

Wanda Nara habló de las acusaciones de infidelidad: “No me hubiera acostado con nadie si perdía un centavo” La conductora se refirió al juicio de divorcio con Mauro Icardi y fue tajante respecto a las versiones de adulterio con el futbolista Federico Fazio

El regreso de María Graña, la voz del tango: “Un chico no puede estar escuchando una música que le dice barbaridades” La cantora reapareció con obras inéditas, una mirada crítica sobre el presente musical y el testimonio íntimo de una mujer que lo dio todo