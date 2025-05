Mario Irivarren se pronuncia luego de ser grabado ingresando a la casa de Onelia Molina: “No soy un delincuente”

Mario Irivarren enfurece tras ser ampayado pasando la noche en casa de Onelia Molina. | Good Time.

El chico reality Mario Irivarren vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera un nuevo ampay en el que se le ve ingresando a la casa de su aún pareja, Onelia Molina, donde habría pasado la noche. Las imágenes, registradas por las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado el estado actual de su relación.

Molesto por la exposición, el modelo usó su espacio en el pódcast ‘Good Time‘ para manifestar su incomodidad y condenar lo que considera una invasión directa a su privacidad. “No soy un delincuente, no he matado a nadie, no tengo RQ, no hay necesidad de que te persigan”, expresó visiblemente indignado, rechazando el acoso constante por parte de la prensa de espectáculos.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que su visita a la casa de Molina se debió a temas personales que ambos necesitaban conversar. “Son cosas internas, cosas personales. No creo que haya ninguna persona que no coincida conmigo, que todos tenemos derecho a tener privacidad”, afirmó. Además, dejó en claro que la cobertura mediática ha cruzado los límites al registrar imágenes desde el exterior de la casa, incluso en horas de la madrugada.

Mario Irivarren molesto porque lo grabaron ingresando a la casa de Onelia Molina. (Foto: Captura de YouTube)

El material emitido por ‘Amor y Fuego’ muestra a Onelia Molina llegando a su domicilio a las 10:00 p. m. y, aproximadamente 50 minutos después, a Irivarren ingresando al inmueble tras estacionar su vehículo. Las cámaras captaron que permaneció allí hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, saliendo poco después de que Molina se dirigiera al gimnasio.

Mario Irivarren denunció que un vehículo de prensa permanece estacionado frente a su casa de manera constante, lo que consideró una violación directa a su espacio personal y un atropello a su tranquilidad. “Que no pueda tener un poco de privacidad en la tranquilidad de mi hogar me parece muy invasivo”, sentenció.

Hasta el momento, ni el exchico reality ni Molina han dado declaraciones formales sobre una reconciliación, aunque las imágenes dejan entrever que su historia aún no ha terminado.

Mario Irivarren y Vania Bludau habrían logrado conversar

La boda de Alejandra Baigorria no solo estuvo marcada por la celebración, sino también por una inesperada tensión que habría afectado directamente la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Según nuevas versiones, lo ocurrido durante el evento desencadenó una crisis entre la pareja, especialmente tras conocerse la intención de Mario de contactar a su expareja, Vania Bludau.

Aunque en un inicio se dijo que esa llamada nunca se concretó, el influencer de espectáculos Samuel Suárez reveló en su cuenta de Instarándula que testigos presentes en la boda aseguraron haber visto a Irivarren y Bludau conversando. “Tengo amistades que estuvieron en la boda y me dicen que sí llegaron a hablar. Por ahí me cuentan que sí los llegaron a ver conversando y que Onelia estaba viendo. Lo dejo suelto ahí”, comentó, insinuando que este encuentro pudo haber generado molestias.

Según esa misma fuente cercana al entorno del evento, Onelia Molina habría presenciado el momento y no le habría agradado nada ver a Mario interactuando con su expareja. Esta situación, según se especula, habría sido un detonante para el enfriamiento en la relación entre los integrantes de ‘Esto es Guerra’.