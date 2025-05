Día del Trabajador: por qué ser ama de casa es una labor que no se reconoce como un trabajo

Las amas de casa son cuidadoras, educadoras, enfermeras, administradoras, cocineras y limpiadoras (Confislab)

Cada 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador, una fecha dedicada a reconocer la labor y los derechos de quienes contribuyen al funcionamiento de la sociedad a través de su trabajo. Sin embargo, hay una labor crucial, constante e imprescindible que suele quedar fuera de esta conmemoración: la del ama de casa.

En Perú, se estima que más de 3 millones de mujeres se desempeñan exclusivamente como amas de casa. Aunque esto representa un porcentaje significativo de la población femenina, esta labor es vista como algo menor y solo de mujeres, lo que contribuye a su invisibilización y falta de reconocimiento como un trabajo.

Las amas de casa, que en su mayoría son madres de familia, realizan una labor silenciosa, pero fundamental, que sostiene a millones de hogares en el país. Desde preparar alimentos hasta cuidar de los hijos, gestionar el presupuesto del hogar, limpiar, acompañar emocionalmente y brindar soporte diario a toda la familia, su trabajo es parte de la columna vertebral que sostiene la economía peruana.

A pesar de ello, esta labor no es reconocida legal ni económicamente como un trabajo formal, lo que invisibiliza su importancia y deja sin derechos laborales a las mujeres que la ejercen en el país. Comprender por qué esto ocurre es clave para abrir un debate necesario sobre equidad, reconocimiento y justicia social.

¿Por qué ser ama de casa no es reconocido como un trabajo?

En contextos de pobreza o desigualdad, las mujeres no tienen opciones de empleo formal y el trabajo doméstico se convierte en su única ocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los empleos remunerados fuera del hogar, ser ama de casa no se encuadra dentro del trabajo formal. Esta actividad no cuenta con un contrato, ni salario, ni beneficios sociales. Por tanto, la sociedad no la valora como una contribución económica directa, aunque de hecho lo es.

Las amas de casa desarrollan múltiples roles al mismo tiempo: son cuidadoras, educadoras, enfermeras, administradoras, cocineras, limpiadoras y consejeras emocionales. Este conjunto de tareas, cuando se terceriza, tiene un alto costo económico. Sin embargo, cuando lo realiza una madre o cuidadora dentro del hogar, su aporte no es cuantificado ni reconocido por los sistemas económicos tradicionales.

Según organismos como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), si se midiera el trabajo doméstico no remunerado en términos económicos, representaría un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país. En otras palabras, sin el trabajo de las amas de casa, la economía no funcionaría con la misma eficiencia.

A pesar de esta evidencia, estas mujeres suelen ser excluidas de políticas públicas, no acceden a seguridad social, jubilación ni derechos laborales básicos. Además, el esfuerzo físico y emocional que implica esta labor, muchas veces realizada las 24 horas del día y los 7 días de la semana, no se considera dentro de los marcos legales de trabajo ni de descanso.

Explotación invisible: sin sueldo, sin vacaciones, sin beneficios

Las amas de casa que además son madres de familia realizan una labor silenciosa, pero fundamental, que sostiene a millones de hogares en el Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad de muchas amas de casa tiene características que podrían considerarse como explotación laboral no reconocida. Realizan tareas indispensables sin gozar de vacaciones, licencias por enfermedad, horarios definidos ni compensaciones económicas.

Esta situación se agrava en contextos de pobreza o desigualdad, donde las mujeres no tienen opciones de empleo formal y el trabajo doméstico se convierte en su única ocupación. La falta de reconocimiento genera dependencia económica, lo que puede derivar en relaciones desiguales o incluso en situaciones de violencia doméstica.

Reconocer esta labor como trabajo implica repensar los modelos económicos y sociales actuales, que separan el trabajo productivo del reproductivo y colocan a este último, realizado mayoritariamente por mujeres, en un plano de invisibilidad.

Por eso es fundamental visibilizar el trabajo de las amas de casa como una forma legítima y esencial de contribución al desarrollo social y económico. No se trata de caridad ni de agradecimiento ocasional, sino del reconocimiento de un derecho laboral negado históricamente.

Valorar el trabajo doméstico y de cuidado, y garantizar políticas públicas que lo reconozcan y protejan, es una deuda pendiente para lograr una sociedad más justa, igualitaria y consciente del verdadero valor del trabajo en todas sus formas.