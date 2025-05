Alejandra Baigorria llora al hablar de su madre y se defiende de ataques tras conversación con Mario Irivarren sobre Vania Bludau

Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre conversación con Mario Irivarren sobre Vania Bludau y habla de su madre. Ric La Torre/ Esta Noche

Después de una semana de silencio, Alejandra Baigorria decidió brindar una entrevista exclusiva a ’Esta Noche’, donde la Chola Chabuca le hará las preguntas que muchos quieren saber en todo a su fiesta de matrimonio con Said Palao.

Desde Estambul, la ‘Gringa de Gamarra’ y su esposo dieron su primera entrevista en televisión. Aquí la pareja no solo habló de los buenos momentos que vienen viviendo en su luna de miel, sino que también sobre el escándalo que se ha tejido en su fiesta, donde no faltaron las peleas y un video viral protagonizado por Mario Irivarren y ella.

“Atrás está Vania y no sé qué hacer, que fue literal las dos palabras que yo dije”, se le escucha decir a Alejandra Baigorria bastante indignada por las críticas que viene recibiendo.

Alejandra Baigorria habla sobre conversación con Mario Irivarren y llora al referirse a su madre Verónica Alcalá.

En el video viral, Mario Irivarren le dice a Alejandra Baigorria que llamara a Vania Bludau al día siguiente de la fiesta, que se lo haga saber. Todo esto mientras su novia Onelia Molina baila muy cerca a él. Esta conversación le valió a la rubia una serie de cuestionamientos, donde muchos la han tachado de ‘alcahuete’.

El programa Esta Noche, del 3 de mayo, mostrará las declaraciones de Alejandra Baigorria. Mientras ello pasa, ha lanzado un avance que muestra unos extractos donde también se refiere a su madre Verónica Alcalá, quien fue brutalmente atacada por su hija Thamara Medina en la fiesta, propinándole empujones y una patada.

“Cholita, cuando me tocan el tema de mi mamá, de mi familia, para mí....”, responde Alejandra, no pudiendo contener el llanto.

El programa de América TV anuncia para su edición una serie de confesiones que tendrá en vilo a más de uno.

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, sufre brutal agresión de su hija Thamara en plena fiesta de matrimonio.

Madre de Alejandra Baigorria perdona a su hija por haberla golpeado

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, se pronunció sobre el violento episodio que vivió durante la boda de su hija con Said Palao. La exChica de Impacto fue agredida físicamente por su hija menor, Thamara Medina Alcalá, en plena celebración.

A pesar del dolor causado por este episodio, Verónica Alcalá sorprendió a todos al manifestar públicamente su perdón hacia Thamara Medina.

El tenso momento ocurrió durante la recepción de la boda, cuando, sin previo indicio de problemas, Thamara y su madre se apartaron del evento principal. Según las imágenes difundidas por Amor y Fuego, la joven confrontó a su madre en el jardín del local, gritando con visible molestia. Luego de alejarse brevemente, regresó y la atacó con un golpe al rostro y una patada. La situación obligó al personal de seguridad a intervenir para contener la agresión. Finalmente, la pareja de Thamara se la llevó del lugar en su vehículo.

Verónica Alcalá rompe su silencio luego de brutal agresión por su hija Thamara Medina.

Los reporteros del programa ‘Amor y Fuego’ buscaron a Verónica Alcalá para conocer su posición. Aunque evitó pronunciarse sobre lo ocurrido, fue tajante al expresar sus sentimientos hacia su hija. “Sí, la perdono”, declaró con firmeza, mostrando que su amor de madre está por encima de la violencia recibida.

Hasta el momento, los motivos que originaron la discusión no han sido esclarecidos. Lo que debía ser una jornada de celebración y alegría para Alejandra Baigorria terminó marcada por un episodio de violencia familiar que generó consternación entre los asistentes y el público.

Por su parte, Thamara Medina utilizó sus redes sociales para justificar su comportamiento. En un mensaje difundido por Rodrigo González, la joven escribió: “Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos”. También afirmó que su historia no era conocida y que, a diferencia de su hermana Alejandra, ella no es famosa: “Muy fácil es criticar sin saber la historia”.

Thamara Medina, la hermana de Alejandra Baigorria es modelo.