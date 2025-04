Onelia Molina envía indirecta a Mario Irivarren tras rumores de ruptura: “Me encantan personas que me den respeto y honestidad”

Onelia Molina envía indirecta a Mario Irivarren tras rumores de ruptura. IG:

Onelia Molina, la participante del reality ’Esto es Guerra’, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Los rumores sobre una posible ruptura con su pareja, Mario Irivarren, han cobrado fuerza, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente el fin de su relación.

Sin embargo, recientes publicaciones y comentarios de la influencer dejan claro que la situación es delicada y que está atravesando una etapa de incertidumbre emocional.

El impacto de los rumores sobre la relación

La posible ruptura entre los chicos realitys se habría dado después de una serie de tensiones que se desataron debido a una conversación entre el chico reality y Alejandra Baigorria, donde hablaban sobre una llamada que le haría a Vania Bludau, en la boda de la ‘Gringa de Gamarra’ y Said Palao.

A pesar de no hablar directamente sobre su relación, Onelia Molina ha dejado entrever la tensión que enfrenta. Durante su participación en ’Esto es Guerra’ el pasado 28 de abril, la modelo arequipeña se mostró visiblemente afectada.

Para ella, enterarse de esta información fue un golpe fuerte, y lo expresó a través de sus redes sociales, donde también eliminó publicaciones previas que compartió junto a Mario, lo que alimentó aún más los rumores de ruptura.

Al ser consultada sobre la situación con Mario Irivarren, expresó que no quería profundizar en el tema, pues sentía que el único responsable de la situación era él. Sus palabras, aunque esquivas, confirmaron lo que muchos ya sospechaban: hay un distanciamiento entre la pareja.

Onelia Molina se quiebra en vivo en ‘Esto es Guerra’ ante las disculpas de Mario Irivarren. América TV.

¿Onelia confirma separación?

Aunque la modelo arequipeña ha decidido no etiquetar su relación en estos momentos complicados, sus declaraciones y actitudes hablan por sí solas.

“Quiero tomarme un tiempo para estar tranquila y no hablar del tema porque sí me afecta. No quiero ponerle título, pero quiero estar tranquila”, expresó con evidente incomodidad. Las palabras de Onelia reflejan un distanciamiento, pero también la voluntad de buscar paz en medio de la tormenta emocional que enfrenta.

Indirecta en redes sociales: ¿Un mensaje a Mario?

Como si no fuera suficiente con las tensiones en el ámbito personal, Onelia Molina también recurrió a sus redes sociales para enviar lo que muchos interpretaron como una indirecta a Mario Irivarren.

En un video reciente, la modelo comentó: “Me encantan las personas que me dan cosas caras, por ejemplo; tiempo, respeto, honestidad, confianza, apoyo, motivación”.

Esta reflexión sobre lo que ella valora en una relación, y sobre lo que considera fundamental para mantener un vínculo saludable, fue vista como un mensaje hacia su aún pareja, quien, según rumores, habría fallado en brindar esos valores.

A pesar de los conflictos y las tensiones que Onelia Molina está viviendo, no parece estar dispuesta a hablar abiertamente sobre la relación con Mario Irivarren en este momento.

La modelo ha dejado claro que su prioridad es encontrar tranquilidad, y que no hablará del tema hasta estar en una posición emocionalmente más estable. A medida que los rumores continúan, muchos se preguntan si la pareja podrá superar este difícil momento o si, finalmente, la relación llegará a su fin.

Lo cierto es que Onelia ha decidido, por ahora, centrarse en su bienestar personal y en sus proyectos profesionales, mientras se aleja de la polémica que genera la situación con Mario.

En las próximas semanas, se espera que la modelo, conocida por su transparencia en redes sociales, decida dar más detalles sobre lo que realmente está sucediendo en su vida amorosa. Hasta entonces, sus seguidores continuarán especulando sobre el destino de su relación con el ex chico reality.

