Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras conversación sobre Vania Bludau, según Janet Barboza

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación, según Janet Barboza. América TV

El romance entre Onelia Molina y Mario Irivarren, que se había consolidado durante dos años, llegó a su fin, según reveló Janet Barboza. La ruptura, que parecía inminente, fue confirmada después de una serie de tensiones que se desataron debido a una conversación entre el chico reality y Alejandra Baigorria, donde hablaban sobre una llamada que le haría a Vania Bludau, en la boda de la rubia de Gamarra y Said Palao.

Todo inició cuando cuando Onelia Molina se mostró muy afectada al enterarse de que Mario Irivarren, su pareja en ese momento, estaba coordinando un encuentro con Vania Bludau, situación que desató una gran tensión en su relación.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina. Infobae Perú / Captura 2 Instarandula

Después de eliminar sus publicaciones con Mario Irivarren en la boda, Onelia Molina empezó a dar ‘likes’ a los comentarios contra él. “Con el tiempo las cosas se van a decir, se van a aclarar, (pero) ahora quiero tomarme un tiempo para estar tranquila. No quiero hablar del tema porque sí me afecta”, fueron las primeras de la integrante de Esto es Guerra.

“(Por el momento sabemos que están separados, ¿no?) Ehhh sí. No quiero ponerle un ponerle un título, pero quiero estar tranquila para procesar todo”, agregó en conversación con América Espectáculos, poco después del escándalo.

En medio de este caos, Janet Barboza aportó nueva información al confirmar que, según sus fuentes, la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren había llegado a su fin. “Tengo información de primera mano de que ya habrían terminado la relación”, dijo Barboza, dejando a sus compañeros sorprendidos por la noticia. La conductora de televisión aseguró que confiaba en sus fuentes y que, con el tiempo, se demostraría que tenía razón.

Por su parte, Valeria Piazza fue bastante incrédula e indicó que ella sabe que la relación está enfrentando una crisis, más no que habían terminado. Janet Barboza, fiel a su estilo, le pidió que solo espere que después le dará la razón.

Mario Irivarren y Onelia Molina terminaron su romance, según Janet Barboza

Las disculpas de Mario Irivarren

Mario Irivarren se disculpó públicamente con Onelia Molina a través de su programa de YouTube Good Time, reconociendo que había actuado mal en la boda de Alejandra Baigorria. Además, aclaró que solo quería llamar a Vania Bludau para ‘cerrar ciclos’.

Eso no fue todo, en el programa Esto es Guerra, donde la pareja se vieron las caras después de la boda, Mario Irrivarren reiteró sus disculpas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el participante, en su disculpa, nunca le dijo a Onelia Molina que la amaba, sino que le expresó que la “quería mucho”, algo que no pasó desapercibido para la joven.

Ante esta falta de afecto, Onelia Molina reaccionó con incomodidad, dejando entrever que las palabras de Irivarren no fueron suficientes para sanar el daño que le había causado.

Las disculpas de Mario Irivarren en ‘Esto es Guerra’. América TV

Durante una conversación con América Espectáculos, Onelia evitó referirse directamente a lo que había sentido respecto a que Mario Irivarren no usara la palabra “amor”, pero sus respuestas mostraron claramente que la situación la había afectado profundamente. “No voy a decir nada. Qué te puedo decir”, expresó con tono resignado, lo que confirmó que la tensión en la relación se había agravado.

Por ahora, Onelia Molina ha decidido tomarse un tiempo para procesar todo lo ocurrido. Aunque ha reconocido que el dolor sigue presente, ha asegurado que necesita espacio para entender y superar esta difícil situación. La guerrera ha dejado claro que se tomará todo el tiempo necesario para estar tranquila y reflexionar sobre lo que ha sido su relación con Mario Irivarren.

Mientras tanto, Mario Irivarren ha optado por no hacer más declaraciones. Aunque ofreció disculpas públicas, no ha logrado ganarse el perdón de Onelia, lo que ha generado una gran expectación entre el público. Muchos coinciden en que la relación no debería continuar, pues consideran evidente que el chico reality no la ama. Otros, por su parte, han comparado su situación actual con la que vivió Mario con Ivana Yturbe, a quien tampoco le dijo que la amaba, para luego ser él quien terminara el romance.

Onelia Molina se quiebra en vivo en ‘Esto es Guerra’ ante las disculpas de Mario Irivarren. América TV.