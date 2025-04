Ollanta Humala denuncia que condena de 15 años de prisión es política y presenta apelación junto a Nadine Heredia

El expresidente de la República, Ollanta Humala. (Foto: Andina)

La sentencia íntegra contra Ollanta Humala Tasso, y Nadine Heredia, condenados a 15 años por presuntos aportes ilícitos a su campaña presidencial, se leyó este martes 29 de abril. Aunque el expresidente no participó debido a “problemas médicos” y la exprimera dama se encuentra asilada en Brasil, sus defensas apelaron la decisión judicial.

El recurso fue presentado durante la audiencia virtual que duró ocho horas, en la que también se conocieron las condenas de otras personas vinculadas al caso. Entre ellas, Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia; Rocío Calderón, amiga cercana de la ex primera dama; y Mario Julio Torres Aliaga, quienes igualmente anunciaron que apelarán las sentencias dictadas en su contra. La jueza Nayko Coronado, encargada del caso, señaló que la evaluación de estos recursos se llevará a cabo una vez que se le notifique por escrito, dentro de los plazos establecidos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que la decisión está “alejada del derecho” y calificó el fallo como una medida de carácter político. Según dijo, pese a la pena condenatoria, se confirmó que ni él ni su esposa presentan un desbalance patrimonial. Asimismo, señaló que no se ha logrado determinar el origen ilícito del dinero presuntamente involucrado, ni si este ingresó al país o fue recibido por ellos.

ARCHIVO - El expresidente de Perú Ollanta Humala, acompañado de su esposa Nadine Heredia, habla con periodistas en la entrada de su domicilio después de ser excarcelado en Lima, Perú, el 30 de abril de 2018. (AP Foto/Joel Alonzo, Archivo)

También cuestionó la validez de los documentos utilizados en el proceso, indicando que algunos de ellos fueron anulados en Brasil por ser considerados ilegales y falsos, pero que, a pesar de ello, fueron admitidos como pruebas en Perú. En ese sentido, criticó duramente la actuación del colegiado, asegurando que durante los tres años que duró la presentación de pruebas, el tribunal no valoró los elementos aportados por la defensa. Según Humala, el fallo se basó exclusivamente en la versión presentada por la fiscalía, sin tomar en cuenta aspectos como el dolo eventual, ni los documentos y testimonios que, según él, desmentirían la tesis acusatoria.

“Pese a que, como acusados, no tenemos la carga de la prueba, hemos presentado documentos y testimonios fundamentales para desmentir esa tesis. Esta no ha sido una decisión judicial, es una decisión política que intenta justificar, sin éxito, una condena contra nuestra familia y dirigentes de nuestro partido político”, concluyó.

Al respecto, el abogado de la exprimera dama, Julio César Espinoza, ahondó en los cuestionamientos sobre el uso de pruebas desestimadas en Brasil. En diálogo con RPP, el letrado manifestó que está seguro de que la sentencia será revertida en segunda instancia. “Estamos hablando de información que se ha obtenido, por ejemplo, de la famosa División de Operaciones Estructuradas, así como la declaración de muchos funcionarios que en la justicia brasileña se han declarado prueba prohibida. Las pruebas que el Ministerio Público ha presentado, tienen su origen en la justicia brasileña”, expresó Espinoza.

Ollanta Humala y Nadine Heredia, expresidente y exprimera dama, fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos y deberán pagar una millonaria reparación civil a favor del Estado peruano. Foto: Composición Infobae Perú

Asimismo, defendió que el Partido Nacionalista Peruano está lejos de ser una organización criminal, tal como señala la hipótesis fiscal. “Es una calificación que no tiene sustento en la idea misma de entender que el Partido Nacionalista se fundó y se construyó para desarrollar actividad política absolutamente lícita, tan lícita, tan clara, que durante el año 2006 tuvo un número importante representación parlamentaria y en el año 2011 logró el poder ejecutivo del Gobierno central”, aseveró.

¿Qué se sabe de Nadine Heredia?

Aunque el abogado en Brasil de Nadine Heredia, Marco Aurélio de Carvalho, no descartó que la exprimera dama brinde declaraciones, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su caso. No obstante, ha sido captada en un centro comercial haciendo compras. Aunque Carvalho sostuvo que su defendida no lleva una vida de lujos, reconoció que vive en un departamento alquilado por el colectivo de abogados Prerrogativas, grupo que reúne juristas e investigadores del área de Derecho vinculados al gobierno de Lula.

Asimismo, mencionó en diálogo con Perú 21 que acudió al mall a fin de abastecerse de cosas para el uso diario “porque ella y su hijo vinieron solo con sus maletas de ropa”.

