Día del Trabajador: Estos son los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y transporte público para hoy 1 de mayo

Feriado largo el Día del Trabajo: estos son los horarios del Metropolitano, corredores y otros transportes públicos. Foto: Andina

Con la llegada de mayo, muchas familias peruanas se alistan para disfrutar de un merecido descanso por el feriado largo del Día del Trabajo. En este contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado los horarios especiales para los servicios de transporte público durante este feriado.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, es feriado nacional, mientras que el 2 de mayo ha sido declarado día no laborable, lo que genera un fin de semana largo para miles de ciudadanos.

En cuanto al transporte regular, los servicios estarán disponibles entre las 4:30 a. m. y las 12:00 a. m. (medianoche), ajustándose a la demanda de los usuarios.

ATU: Estos son los horarios de los servicios de transporte público para el 1 de mayo

Por otro lado, los taxis autorizados operarán las 24 horas del día, ofreciendo una opción continua de transporte para los ciudadanos durante ambos días.

Además, los corredores complementarios seguirán su horario habitual de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., facilitando el desplazamiento por la ciudad durante el feriado.

Horarios del Metropolitano y Línea 1

El Metropolitano operará con los servicios regulares A, B y C de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. El servicio Expreso 1 funcionará de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., y el Expreso 5 lo hará de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras del Metropolitano operarán hasta las 11:00 p. m.

Respecto al Metro de Lima y Callao, la Línea 1 funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes que varía entre 5 y 12 minutos, dependiendo de la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 operará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Metropolitano. (Foto: Andina)

El viernes 2 de mayo, los servicios de transporte público retomarán sus horarios y recorridos habituales.

30 de abril y el 2 de mayo: ¿feriados o días no laborables?

Con la llegada del mes de mayo, muchos trabajadores peruanos se preparan para disfrutar de un descanso, pero surge la duda sobre si el 30 de abril y el 2 de mayo son feriados o días no laborables.

Para despejar esta incertidumbre, es importante aclarar que el 30 de abril es un día laborable, mientras que el 1 de mayo, Día del Trabajo, es feriado nacional. En cuanto al 2 de mayo, este día ha sido declarado como no laborable con el fin de fomentar el turismo interno y el desarrollo económico regional.

Una región peruana tendrá este lunes 28 de abril un día no laborable para disfrutar del tiempo libre con su familia o en pareja. (Crédito: Andina)

El 2 de mayo es parte de una nueva iniciativa del gobierno de Dina Boluarte, que también incluye otros días no laborables como el 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026.

Esta medida permitirá disfrutar de un fin de semana largo, combinando el feriado del 1 de mayo (jueves), el día no laborable del 2 de mayo (viernes) y el fin de semana. Cabe señalar que para el sector privado, este descanso no es obligatorio, ya que las empresas pueden decidir si otorgan el día libre, siempre y cuando lleguen a un acuerdo con los trabajadores, quienes deberán compensar las horas no laboradas en otro momento.

1 de mayo - Día del Trabajador

A continuación, la lista completa de los feriados nacionales de 2025:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No hay feriados en febrero 2025

Marzo

No hay feriados en marzo 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados en setiembre 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad