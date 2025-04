Feriado largo Día del Trabajador: ¿Quiénes no descansan, cuánto debo cobrar si laboro y qué días abarca?

Este jueves 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador. (Foto: Andina)

El calendario laboral del Perú sumará un nuevo feriado largo la próxima semana. Con motivo del Día Internacional del Trabajador, el jueves 1 de mayo será feriado nacional obligatorio y remunerado. A este se suma el viernes 2 de mayo, declarado como día no laborable para el sector público mediante disposición del Ejecutivo.

Ambas fechas, junto con el sábado 3 y domingo 4 de mayo, conforman un “fin de semana largo” que muchos podrán aprovechar para descansar, viajar o realizar actividades personales. Sin embargo, esta medida no aplica de manera uniforme para toda la población económicamente activa.

En el caso del sector privado, el viernes 2 de mayo será un día laborable salvo que la empresa decida acogerse a la disposición y coordine con su personal la forma de compensar posteriormente las horas no trabajadas. La ley establece que los días no laborables se compensan, no se pagan como feriados.

Tal como detalló la agencia Andina, el objetivo de estas medidas es promover el turismo interno y facilitar el desplazamiento de las personas durante los días de descanso. No obstante, no todos los sectores podrán acogerse al beneficio.

¿Cuánto se paga por trabajar el 1 de mayo?

Según la legislación peruana, el 1 de mayo es un feriado nacional obligatorio y remunerado, con carácter no compensable. Esto quiere decir que los trabajadores reciben el pago del día feriado incluso si no lo laboran.

En caso de que el trabajador sí labore ese día y no reciba descanso sustitutorio en otra fecha, se activa el derecho al triple pago: una remuneración por el feriado ya incluida en el sueldo mensual, una adicional por haber trabajado, y una tercera correspondiente a una sobretasa del 100%.

Por ejemplo, si un trabajador tiene una remuneración diaria de 100 soles, y trabaja el 1 de mayo sin descanso compensatorio, deberá recibir 300 soles por esa jornada: 100 soles del feriado, 100 soles por el trabajo realizado y 100 más por la sobretasa.

Existe también un escenario de cuádruple pago. Esto ocurre cuando el 1 de mayo coincide con el día de descanso semanal obligatorio del trabajador (como un domingo), y este trabaja sin descanso compensatorio. En ese caso, se suman: el pago por el descanso semanal, el pago del feriado, y el doble pago por laborar en feriado. Es decir, se perciben cuatro veces la remuneración diaria.

¿Qué pasa con el viernes 2 de mayo?

El viernes 2 de mayo fue declarado día no laborable para el sector público, pero no tiene la categoría de feriado. Los trabajadores de este sector deberán compensar las horas no trabajadas, según lo establezca su empleador. No corresponde pago adicional.

En el caso del sector privado, su aplicación dependerá de la voluntad de las partes. Si el empleador decide otorgarlo como día libre, se debe acordar con los trabajadores la forma y el momento de recuperar el tiempo no laborado.

Este día no se considera feriado ni genera pago adicional alguno si se trabaja. La norma busca facilitar el descanso, pero no altera la estructura salarial del trabajador.

¿Quiénes no descansan?

Cabe precisar que determinadas actividades no pueden detenerse durante los días no laborables. Servicios esenciales como salud, limpieza, electricidad, agua, combustible, telecomunicaciones, transporte, vigilancia y expendio de alimentos podrán determinar qué puestos continúan operativos.

Las empresas de estos rubros están facultadas para definir a los trabajadores que deben continuar laborando, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios. Esta excepción aplica tanto en feriados como en días no laborables compensables.

¿Por qué se celebra el Día del Trabajador?

El 1 de mayo conmemora las protestas obreras que ocurrieron entre el 1 y el 4 de mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos. En esa época, los trabajadores reclamaban la reducción de la jornada laboral a ocho horas diarias, en un contexto de largas jornadas, bajos salarios y condiciones inseguras.

Durante estas movilizaciones, conocidas como la Revuelta de Haymarket, se produjeron enfrentamientos con la policía. Como resultado, varios líderes sindicales fueron condenados a muerte. Con el tiempo, se les reconoció como los “Mártires de Chicago” y su lucha dio origen a la conmemoración internacional del Día del Trabajo.