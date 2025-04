Reniec publica los informes de firmas observadas de partidos políticos y revela las identidades de los personeros implicados

Reniec publica informes técnicos con verificación de firmas de afiliados a partidos políticos | Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha hecho público los 130 informes técnicos que habían sido remitidos con anterioridad al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se detallan los registros de firmas y huellas observadas en las fichas de afiliaciones presentadas por los partidos políticos, en el marco de la trasparencia que la institución busca garantizar camino a las Elecciones Generales 2026.

Estos archivos, que corresponden al período entre 2021 y 2025, han sido puestos a disposición del público a través del portal institucional del Reniec, lo que permite a los ciudadanos acceder a los datos relacionados con las firmas observadas, donde se detalla las razones por las cuales fueron cuestionadas y las identidades de los responsables de las afiliaciones.

“Los informes se basan en el cotejo que realiza el Reniec: una comparación entre la firma registrada en la ficha de afiliación y la firma obrante en nuestra base de datos. Cuando se encuentra una coincidencia razonable, la firma se considera válida; caso contrario, se declara no válida. Cabe señalar que este proceso no incluye un peritaje, ya que no forma parte de las competencias institucionales”, menciona Reniec en su comunicado.

Más de 2.000 fichas de afiliación de un total de 10.000 sería falsas presentadas por Fuerza Popular serían falsas. Foto: composición Infobae/EFE

De acuerdo con la información proporcionada, los informes técnicos han sido entregados al JNE y a la Fiscalía de la Nación. Ambos organismos recibieron los datos para tomar las acciones pertinentes en relación con los casos de firmas falsificadas. En total, los informes contienen registros de firmas correspondientes a 87 partidos políticos, entre los que se incluyen 43 partidos inscritos, 29 en proceso de inscripción, 5 sin inscripción y 3 con inscripción cancelada.

Diferencia entre registros no válidos y no hábiles

Por ejemplo, en el caso del Partido Político Nueva Gente, uno de los más mencionados en los informes periodísticos debido a la gran cantidad de ciudadanos que denunciaron la manipulación de sus datos para afiliaciones indebidas, se menciona a Víctor Romero Chafalote como el personero encargado de presentar 23,152 informes. De estos, 334 fueron consideradas como no hábiles y 6,546 no válidos en la etapa de verificación automática y semiautomática, respectivamente

Informe técnico del Reniec sobre firmas observadas del partido político Nueva Gente.

“En las fichas de afiliados a las cuales se le dio la calidad de “NO VALIDAS” en la etapa semiautomática; tenemos que donde se efectuaron el cotejo de las firmas y en otras la de las impresiones dactilares, estas no presentan características relevantes similares con las que obran en la base de datos del Registro Único de Identificación de Personas Naturales – RUIPIN", aclara la entidad. Es decir:

Las fichas de afiliados que se consideran no válidas son aquellas en las que no se observa coincidencia entre la firma registrada en la ficha de afiliación y la firma del Registro del Reniec. En el proceso de verificación, se observa si existen similitudes gráficas que indiquen que han sido firmadas por una sola persona, lo que se considera indicio de falsificación.



Para visualizar los informes técnicos de otras organizaciones políticas, ingresa a ESTE ENLACE.

Más de 300 mil registros de firmas observadas

En cuanto a los partidos que presentan las mayores cantidades de firmas observadas, destacan algunos como Perú Moderno, con más de 16,500 firmas observadas; Partido Prin, con más de 13,000; y Demócrata Verde, con más de 7,000. Además, partidos como Primero La Gente, Perú Primero, Voces del Pueblo y Fe en el Perú también se encuentran entre los que presentan un número significativo de firmas cuestionadas.

Cabe señalar que, de los 43 partidos políticos que están habilitados para participar en las elecciones de 2026, 32 de ellos han sido observados por el Reniec debido a las irregularidades en las firmas de sus afiliados. En total, los informes técnicos cubren más de 300,000 registros de firmas que fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

Lista del Reniec de partidos políticos que presentaron firmas falsas para lograr su inscripción ante el JNE | Foto composición: Infobae Perú

El Reniec también ha impulsado una propuesta de ley, en coordinación con el JNE y la Comisión de Constitución del Congreso, para la implementación de tecnología de reconocimiento facial en el proceso de afiliación a partidos políticos y movimientos regionales. Esta propuesta, que ya ha sido aprobada en primera votación, espera ser ratificada en el Pleno del Congreso, con el objetivo de mejorar la seguridad y la fiabilidad del proceso electoral.