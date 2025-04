Pedro Castillo protagoniza nuevo espectáculo en su juicio y se retira de audiencia: “No hay delito de rebelión”

Audiencia de juicio contra Pedro Castillo - Justicia TV

El golpista expresidente Pedro Castillo protagonizó un nuevo espectáculo en el juicio oral en su contra para luego retirarse de la sala de audiencias a fin de ser atendido por personal médico del penal Barbadillo.

Luego de que se dejara constancia de su asistencia, medida que se adoptó a raíz de las constantes faltas de respeto e impertinencias de Castillo, el exmandatario hizo uso de la palabra sin permiso de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

“Saben que no existe el delito de rebelión”, se le escucha decir al golpista. Luego se puso de pie porque “no soporto estar sentado”. “Ustedes (en dirección a los jueces supremos) tienen un informe donde a mí me limita estar mucho tiempo sentado”.

La jueza suprema Norma Carbajal le pidió que se identificara; sin embargo, Pedro Castillo se negó e intentó minimizar la acusación de la Fiscalía.

Aliado de Pedro Castillo, Roberto Sánchez, pretende quebrar el juicio oral por el fallido golpe de Estado. Foto: composición Infobae

Pierde los papeles

Castillo inició su intervención refiriéndose a la renuncia de la fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas. Aseguró que dimitió porque supuestamente los testigos del Ministerio Público no pudieron corroborar la acusación. Sin embargo, esto es falso.

“La fiscal que vino el primer día (del juicio) ha renunciado porque los mismos testigos que ha traído no le han podido configurar o verificar el delito. Al contrario han dicho que soy inocente. ¿En dónde están las armas? No hay delito de rebelión. A ustedes les consta que yo he sido detenido siendo presidente con todas mis prerrogativas", dijo.

En este punto, el juez supremo José Neyra Flores le dijo a Castillo que su intervención sería tomada como el “ejercicio de derecho a la defensa”. No dijo explícitamente si ello contaría como su defensa material.

“Han traído testigos que son congresistas de la República y les han faltado el respeto a ustedes, al país, diciendo que primero ha sido la vacancia y luego la detención. No pueden dar la verdad al país porque tampoco tuvieron los votos para vacarme”, insistió el golpista.

Pedro Castillo protagoniza nuevo espectáculo en el juicio oral en su contra por el golpe de Estado. Foto: composición

En otro punto, el expresidente solicitó que “se ahorre tiempo y dinero” en este juicio y se diga “lo que tienen que decir de acá a 2 o 3 meses”, en referencia a la sentencia.

Finalmente, pidió que se le permita asistir con el médico del INPE para que sea tratado de una lumbalgia que padece. “Pueden tener el poder y dinero, pero no tienen la razón. Tampoco tienen al pueblo”, dijo antes de dejar la sala de audiencias.

El juez supremo y presidente del colegiado, José Neyra, señaló que responderían a Pedro Castillo una vez que regrese a la sala de audiencias.

Pericias serán presentadas en juicio

La semana pasada inició la etapa de pruebas periciales. El perito del Ministerio Público Arturo Lazarte Vilcamango presentó dos peritajes a computadores incautadas de Palacio de Gobierno.

En el primer peritaje se encontró un documento crucial: el pedido de asilo político a México a favor de Castillo. Esto refuerza la tesis del Ministerio Público que el exmandatario buscó huir de la justicia peruana luego de su fallido intento de golpe de Estado.

Documento hallado en la computadora de Aníbal Torres cuenta con el sello de la Embajada de México.

Otro hallazgo es la carta de renuncia de Aníbal Torres al cargo de jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. La carta está dirigida a la expremier Betssy Chávez.

Finalmente, un peritaje a una computadora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge arrojó que en dicha máquina existió un archivo denominado “Mensaje.docx”, creado el 6 de diciembre de 2022 alas 10:52 de la noche y modificado por última vez el 7 de diciembre a las 6:42 de la mañana

Este martes 29 de abril continuarán los peritajes.