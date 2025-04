“Juégate algo para mi depa”: Andrés Hurtado confirma regalos para jueza, y la ANC recomienda destituirla y denunciarla penalmente

Fuente: Contracorriente/Willax

Una investigación de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial ha recomendado la destitución de la jueza anticorrupción Paola Valdivia, tras confirmar que recibió regalos del expresentador de televisión Andrés Hurtado, actualmente recluido por una trama de tráfico de influencias y lavado de activos.

La magistrada, especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado, fue suspendida preventivamente de sus funciones mientras enfrenta un proceso disciplinario-administrativo.

El documento, con fecha 18 de marzo, fue elaborado por Elizabeth Quispe Mamani, titular de la ANC, quien ha planteado además que el expediente sea remitido a la Fiscalía Suprema Especializada en Corrupción de Funcionarios para su evaluación penal.

El caso gira en torno a un departamento ubicado en Pueblo Libre, adquirido al contado por Valdivia en 2022. Una inspección realizada en noviembre del año pasado permitió confirmar que las imágenes del interior del inmueble —sala, comedor, dormitorio y escritorio del hijo de la jueza— eran idénticas a las que proporcionó Eduardo Romero Santana, alias ‘El Chamo’, asistente de Hurtado.

Valdivia no logró explicar cómo Romero obtuvo esas fotografías ni justificar la procedencia de los muebles que se encontraban en el departamento. ‘El Chamo’ había declarado en el desaparecido programa Beto A Saber que él mismo se encargó de remodelar dicho inmueble y que, a cambio, la magistrada habría concedido favores al exconductor de televisión.

En su declaración ante la ANC, Hurtado señaló que conoció a la jueza a través de su amistad con su difunto esposo, el policía Alex Espíritu Colchado, a quien apodaba ‘El Cabezón’. Según su versión, difundida el último jueves por el programa Contracorriente de Willax, la ayuda fue producto de un pedido informal.

“En algún momento (...) Espíritu Colchado le dijo de forma muy circunstancial (a ‘El Chamo’): ‘Juégate algo para mi depa’, y entonces él tenía unas lámparas de araña. Y le mandó al ‘Cabezón’ una o dos lámparas y le dijo fíjate en el depósito de canjes donde hay tantos regalos que tiene en cada semana, porque ‘El Cabezón’ estaba malito de salud y es por eso que lo hice”, declaró.

Más adelante, Hurtado confirmó que su asistente fue quien hizo llegar los obsequios al domicilio de la jueza. “Esas lámparas no cuestan más de 70 soles (...) Yo creo que ‘El Cabezón’, como es un poco ‘conchudito’, pudo haberle dicho a Eduardo juégate unos muebles y Eduardo tenía esa facultad de darle porque me regalan muchos muebles por canje”, afirmó.

La defensa de Valdivia intentó justificar la compra del mobiliario con comprobantes de pago que, según el informe de la ANC, estaban fuera de fecha. La investigación también detectó inconsistencias en su versión sobre el origen del dinero con el que se adquirió el departamento. En un inicio, la jueza aseguró haber recurrido a préstamos, pero finalmente se demostró que pagó al contado.

El informe concluyó, de igual modo, que Valdivia favoreció al exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, al confirmar la prescripción de una acción penal en su contra por el delito de negociación incompatible, lo que lo benefició con impunidad.

Declaraciones de Andrés Hurtado sobre la jueva Paola Valdivia

La magistrada integró la sala que, mediante una sentencia de agosto de 2024, declaró infundada la apelación del Ministerio Público y confirmó la prescripción de los cargos contra Burgos. Además, redujo el monto de la reparación civil a favor del Estado, de S/ 100,000 a S/ 50,000.

El informe también advierte que, aunque Valdivia no tuvo a su cargo un caso directo contra el cómico Alfredo Benavides, este se encuentra vinculado al exalcalde, al ser investigado por presuntamente actuar como su testaferro.

El llanto de la jueza

En septiembre del año pasado, Valdivia rompió en llanto durante una entrevista en la que se disculpó por las palabras soeces e insultos que lanzó contra el periodista Beto Ortiz, quien destapó su caso.

“El que nada debe nada teme. Si él se mete conmigo (...), yo saco lo que tengo y se va a la mi***a su programa. (...) Que me toque y yo hablo (…) que a mí no me meta en esa sarta de sinvergüenzas (...) Mi marido ya se fue a la mi***a, yo estoy sola”, dijo en el audio difundido.

En la misma entrevista, la magistrada reiteró que nunca fue beneficiada con regalos. “Soy cuidadosa con quien me reúno. Nunca he tenido un tema con el señor (Hurtado), que por un intermediario me haya pedido un servicio para un tercero. Jamás me ha buscado para pedirme un favor o hacerme un soborno. Ni con mi esposo, ni con nadie”, afirmó.