Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron por civil: Rafael López Aliaga oficializó su unión

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron por civil | TikTok

Alejandra Baigorria y Said Palao ya son oficialmente esposos. Luego de una emotiva ceremonia religiosa realizada en la histórica iglesia San Pedro del Cercado de Lima, la pareja se trasladó al Palacio Municipal para sellar su unión ante la ley, en una celebración que tuvo como protagonista al alcalde Rafael López Aliaga, quien ofició la ceremonia civil.

La mañana del sábado 26 de abril fue inolvidable para la popular empresaria conocida como la ‘Rubia de Gamarra’ y su ahora esposo, el deportista Said Palao. Acompañados de sus familiares más cercanos, amigos y la hija de Said, la pareja intercambió votos llenos de amor y compromiso en la iglesia, dejando ver la emoción que marcaba este importante paso en sus vidas. Durante la ceremonia, se vivieron momentos particularmente conmovedores, donde las lágrimas y las sonrisas fueron inevitables.

Tras la emotiva boda religiosa, Alejandra y Said protagonizaron un divertido momento al salir de la iglesia para saludar a la multitud que se había reunido en los exteriores. En medio de besos, abrazos y aplausos, Said casi deja caer a Alejandra en un descuido, aunque logró sostenerla a tiempo, provocando risas entre los presentes y aliviando la tensión del instante.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron por civil. (Foto: Captura de IG)

Posteriormente, la Plaza Mayor de Lima fue temporalmente cerrada para que los recién casados pudieran realizar una exclusiva sesión de fotos. Testigos relataron que el acceso fue restringido por unos minutos, permitiendo a la pareja capturar imágenes únicas de su día especial en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

El siguiente destino fue el Palacio Municipal de Lima, donde el alcalde Rafael López Aliaga los esperaba para oficializar su matrimonio civil. En una ceremonia sencilla, pero cargada de simbolismo, Alejandra y Said volvieron a decir “sí, acepto”, esta vez consolidando su unión de manera formal frente a las autoridades. El momento estuvo lleno de alegría y emoción, sellando así su historia de amor tanto ante Dios como ante la ley.

Ya como esposos civiles, Alejandra y Said salieron al icónico balcón del Palacio Municipal para saludar a sus seguidores y curiosos que aguardaban en los alrededores. Con sonrisas radiantes, la pareja agradeció el apoyo y las muestras de cariño recibidas en uno de los días más importantes de sus vidas.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron por civil. (Foto: Captura de IG)

Alejandra Baigorria lloró al ingresar a la iglesia

Alejandra Baigorria no pudo contener la emoción al ingresar a la iglesia San Pedro, en el corazón del Centro Histórico de Lima, para unir su vida en matrimonio con Said Palao. Del brazo de su padre, Sergio Baigorria, la empresaria caminó hacia el altar visiblemente conmovida, en un momento que fue registrado y compartido por el productor José Victor. Al llegar frente a Said, su padre le dio un emotivo abrazo al futuro esposo de su hija, sellando simbólicamente la entrega de Alejandra a su nueva vida de casada.

Días antes del esperado evento, Alejandra respondió a las críticas que surgieron en redes sociales por su decisión de casarse. “Sí, el sueño de Alejandra era casarse, que no tiene nada de malo, y me voy a casar”, declaró firme, dejando en claro que se sentía feliz y segura de dar este importante paso al lado de Said, a quien considera el hombre de su vida.

La popular ‘Rubia de Gamarra’ también reflexionó sobre los comentarios negativos que anticipaban un posible divorcio. Con serenidad, Alejandra remarcó: “No sé lo que vaya a pasar más adelante, lo único que sé es que soy feliz el día de hoy y que lo estoy viviendo”.