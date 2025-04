Víctima de Los Pulpos en Trujillo exige justicia: “No tengo miedo a morir, pero no dejaré que quede impune”

“Le invoco a hacer justicia”: víctima de Los Pulpos en Trujillo exige cadena perpetua para su expareja. Video: Asociación Nacional de Prensa Digital

Iván Díaz Garrido, un reconocido empresario de Trujillo, rompió su silencio luego de haber sido secuestrado en octubre de 2023 por la banda criminal Los Pulpos. Tras pasar 11 días en cautiverio, en los cuales sufrió torturas físicas y psicológicas, Díaz reveló detalles estremecedores sobre el secuestro. En una entrevista realizada por la Asociación Nacional de Prensa Digital, señaló a su expareja, Juanita Guibert, como cómplice de la organización criminal, acusándola de vender información a cambio de un beneficio económico.

Aunque en un principio se había informado que su liberación se debió a la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), Díaz desmintió esta versión, afirmando que su rescate solo fue posible tras el pago de 250 mil dólares. Su testimonio ha sido respaldado por la fiscalía a cargo, que está investigando a varios implicados, pero aún no ha logrado capturar a la exconviviente, quien se encuentra prófuga.

“No tengo miedo a morir, pero no voy a dejar que quede impune”

Iván Díaz Garrido no solo exige justicia por el secuestro que sufrió, sino también por las amenazas que ha recibido desde que comenzó a denunciar a los responsables. En un mensaje claro y directo, Díaz afirmó: “No tengo miedo a morir, pero no voy a dejar que esto quede impune”.

Iván Díaz, de 57 años de edad, fue arrastrado por delincuentes disfrazados de policías | Foto composición: Infobae Perú.

El empresario destacó que, a pesar de haber sido secuestrado y haber vivido días de tortura, no se dejaría amedrentar por los responsables ni por quienes lo intentan silenciar. Según Díaz, el pago del rescate fue lo único que permitió que Los Pulpos liberaran su cautiverio. Aseguró que las autoridades, en particular la PNP, no tuvieron ninguna intervención en su liberación, como se había señalado en un principio.

Acusa a su expareja de haber entregado información

La acusación más grave que Iván Díaz hizo en su declaración fue contra su expareja, Juanita Guibert. Según su relato, fue ella quien habría facilitado la información crucial a Los Pulpos para ejecutar el secuestro. Díaz explicó que Guibert tenía acceso a detalles personales sobre su vida, sus horarios, e incluso las ubicaciones de sus propiedades.

“Ella sabía exactamente dónde estaba yo, cuándo me encontraba en casa y cuándo no. Sabía hasta el más mínimo detalle de mi vida”, indicó Díaz. Según su versión, Guibert habría entregado estos datos a cambio de una compensación económica de parte de la organización criminal. Esta información fue utilizada por Los Pulpos para planificar y ejecutar el secuestro con precisión.

Iván Díaz Garrido, víctima de ‘Los Pulpos’, denuncia a su expareja por vender información a la banda criminal. Foto: Noticias Trujillo

La acusación de Díaz ha sido validada por la Fiscalía, que, según informes, ha incluido a Guibert en la investigación como presunta autora intelectual del crimen. No obstante, la mujer sigue prófuga y se encuentra bajo orden de captura. Su vinculación con los secuestradores no solo le coloca en el centro de la investigación, sino que también pone en duda la relación entre la víctima y la persona más cercana a él en el momento del secuestro.

Once días de tortura: “Me cortaron los dedos para presionar a mi familia”

Iván Díaz relató que durante los once días de su secuestro fue sometido a brutales torturas por parte de los miembros de Los Pulpos. “Me cortaron dos dedos de la mano derecha y me hicieron cortes en la cara para presionar a mi familia a pagar el rescate”, dijo el empresario. Estas pruebas de violencia no solo tenían el propósito de doblegar su voluntad, sino también de obligar a su familia a reunir el dinero que los secuestradores exigían.

Trujillo: Liberan a empresario que fue secuestrado por delincuentes vestidos de policías

El secuestro fue meticulosamente planeado. Los secuestradores, con chalecos de la Policía Nacional, llevaron a Díaz a un lugar desconocido donde lo mantuvieron aislado, incomunicado y bajo constante amenaza. Durante ese tiempo, el empresario fue obligado a comunicarse con sus familiares para facilitar el pago del rescate, un monto que finalmente ascendió a 250 mil dólares.

Díaz también reveló que en algún momento tuvo que mantener conversaciones con Jhonson Smit Cruz Torres, líder de Los Pulpos, quien le habría confesado que varios secuestros previos habían fracasado. Esto pone en evidencia la sistematicidad de los crímenes cometidos por la organización, que usaba la extorsión y el secuestro como métodos recurrentes para financiar sus actividades.

Tres detenidos y un proceso que aún busca justicia completa

En cuanto al proceso judicial, tres de los implicados en el secuestro de Iván Díaz se encuentran detenidos. José Córdova, Jackeline Rodríguez y Edward Amaya enfrentan prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio en su contra. Los tres son acusados de ser parte activa de la organización criminal Los Pulpos y de haber participado directamente en el secuestro.

Empresario de Trujillo fue liberado luego de estar secuestrado por organización criminal| Buenos Días Perú

El Ministerio Público, encabezado por la fiscal Elena Jara Castañeda, ha avanzado en la recopilación de pruebas, pero el proceso continúa abierto. A pesar de las detenciones, la captura de Juanita Guibert, quien es considerada la presunta autora intelectual, sigue pendiente.

El caso sigue siendo un reflejo de la creciente amenaza de las bandas criminales en el norte del país, especialmente en Trujillo, donde Los Pulpos han tejido una red de extorsión y secuestros. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el crimen organizado sigue teniendo una fuerte presencia en la región.