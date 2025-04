Morgan Quero y sus polémicas declaraciones: desde ‘Los derechos humanos no son para las ratas’ hasta el ‘¡Que viva el autismo!

Con un estilo provocador, Morgan Quero ha reavivado la controversia en su gestión con comentarios sobre derechos humanos y la enseñanza del autismo, desatando fuertes reacciones entre activistas y políticos del país. Composición: Andina / Infobae Perú

Morgan Quero, nombrado Ministro de Educación en el gobierno de Dina Boluarte durante el 2024, ha sido protagonista de varias declaraciones que han generado polémica y repudio a nivel nacional. Desde comentarios sobre derechos humanos hasta afirmaciones cuestionables acerca del autismo, el ministro ha sido duramente criticado por diversos sectores sociales, políticos y académicos. Sus posturas han levantado cuestionamientos sobre su capacidad para abordar temas sensibles en el ámbito educativo y social.

Con un enfoque que ha sorprendido a muchos, Quero ha dejado claro que no teme expresar sus opiniones, sin importar lo que pueda provocar. A lo largo de su gestión, sus palabras han sido interpretadas como una falta de sensibilidad y empatía en temas de derechos humanos, educación y salud. A continuación, se presentan las declaraciones más controvertidas del Ministro de Educación

“¡Que viva el autismo!”: el grito que desató la indignación

En el último mes, durante un evento conmemorativo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Morgan Quero causó revuelo al gritar “¡Que viva el autismo!”. Este comentario fue percibido por muchos como una trivialización de una condición compleja que afecta a millones de personas en el mundo. La frase, considerada insensible y fuera de lugar, generó una avalancha de críticas, especialmente de organizaciones defensoras de los derechos de las personas con autismo y sus familias.

Las reacciones no tardaron en llegar. Para muchos, la frase no solo fue inapropiada, sino que también demostró la falta de conocimiento del ministro sobre el impacto que el autismo tiene en las vidas de quienes lo padecen. A pesar de los intentos de defensa de Quero, la frase se convirtió en un símbolo de su falta de empatía y respeto por una comunidad que exige inclusión y respeto en todos los ámbitos sociales.

Morgan Quero insiste que no se necesitan docentes de inglés para enseñar fonética: “Es absolutamente innovador”

En una polémica entrevista, el ministro Quero afirmó que no es necesario contar con docentes especializados en inglés para enseñar fonética a los niños. Según sus palabras, el modelo propuesto sería “absolutamente innovador” y revolucionaría la forma en que se enseña el idioma en el país. Esta postura fue ampliamente criticada por expertos en educación, quienes argumentaron que la fonética es un componente esencial para el aprendizaje de cualquier idioma y requiere una formación especializada.

Los profesionales en el área de la educación señalaron que, al carecer de una formación adecuada, los docentes no podrían impartir correctamente las bases del inglés, lo que afectaría negativamente el aprendizaje de los estudiantes. La afirmación de Quero, lejos de ser vista como una propuesta innovadora, fue vista como un riesgo para la calidad educativa. A pesar de las críticas, el ministro continuó defendiendo su posición, subrayando que su propuesta busca simplificar el proceso educativo y reducir los costos asociados con la contratación de docentes especializados.

Visita tensa en Ate: ministro de Educación confrontado por padres de familia

En octubre de 2023, Morgan Quero se vio envuelto en una situación incómoda durante una visita al colegio Julio C. Tello, en Ate, donde un docente había sido asesinado por un sicario frente a sus alumnos. Al llegar al centro educativo, Quero intentó expresar sus condolencias, pero fue recibido con críticas y reclamos por parte de los padres de familia. Estos, visiblemente molestos, lo acusaron de estar allí únicamente por la foto, ya que, según ellos, su presencia no ofrecía soluciones concretas al problema de seguridad en la zona.

Durante el encuentro, el ministro lanzó arengas que sorprendieron a los presentes, quienes pedían una respuesta más seria ante el asesinato ocurrido en el colegio. Una madre de familia lo enfrentó directamente, exigiendo medidas reales de seguridad, no solo palabras vacías. “Queremos seguridad, no su saludo”, le reprochó, subrayando que la violencia solo fue atendida tras la muerte del profesor. La visita terminó con una creciente tensión, dejando a Quero intentando defenderse ante un público que no aceptó sus respuestas.

“Los derechos humanos no son para las ratas”

Otra de las declaraciones más controversiales del mandatario de educación ocurrió cuando, en un evento público, una periodista del medio La República le preguntó el por qué no se había pronunciado por el día de los Derechos Humanos colocando en contexto a aquellas personas que fallecieron durante las protestas, a lo que el mandatario afirmó que “los derechos humanos no son para las ratas”. Este comentario generó una ola de indignación entre activistas, políticos y defensores de los derechos humanos. Aunque Quero intentó aclarar que no se refería a las víctimas de las protestas ni a los muertos bajo el gobierno de Dina Boluarte, la declaración fue ampliamente condenada.

La frase fue interpretada por muchos como un ataque directo a los derechos fundamentales de los seres humanos, y especialmente a aquellos que se oponen al gobierno. En el contexto de las tensiones políticas y sociales que vive el país, las palabras del ministro fueron vistas como una justificación para la violencia contra aquellos considerados “enemigos” del régimen. La respuesta del público fue inmediata, y la demanda de una rectificación por parte del ministro fue casi unánime.

Ministro de Educación desata polémica al sugerir que agresiones sexuales contra niñas awajún pueden ser una “práctica cultural”

A inicios de junio de 2024, el funcionario gubernamental también fue blanco de duras críticas cuando sugirió que las agresiones sexuales denunciadas contra niñas awajún podrían considerarse una “práctica cultural”. Estas declaraciones fueron hechas en un contexto en el que se investigaban casos de violencia sexual en la región de Condorcanqui, en la Amazonía peruana, donde al menos 524 denuncias de abusos sexuales por parte de docentes fueron reportadas entre 2010 y 2024.

Quero intentó explicar que estaba hablando en términos de una construcción familiar tradicional, pero su declaración fue recibida como una minimización de la gravedad de los abusos sexuales. Organizaciones de derechos humanos y autoridades locales denunciaron la insensibilidad del ministro ante un tema tan serio y señalaron que sus comentarios reflejaban una postura peligrosa que podría dar pie a la impunidad. La sugerencia de que estos actos pudieran ser justificados por razones culturales fue vista como una forma de evadir la responsabilidad y la necesidad de castigar adecuadamente a los responsables de estos crímenes.