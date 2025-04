Nuevo fin de semana largo en Perú: qué trabajadores descansarán del 1 al 4 de mayo y qué se celebra

Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país. (Andina)

Por disposición oficial del gobierno, el mes de mayo llegará con un descanso extra para miles de trabajadores peruanos. Después del ajetreo de la Semana Santa, que permitió a muchos descansar, viajar, pasear y compartir en familia, los ciudadanos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de un feriado largo, que se extenderá del jueves 1 al domingo 4 del próximo mes.

Aunque cabe precisar que el viernes 2 de mayo, que ya fue establecido como día no laborable, no afectará a todos por igual. Mientras que en el sector público esa fecha será de descanso, en el sector privado la situación se manejará de distinta manera, ya que dependerá de la decisión de cada empresa.

En el caso de los trabajadores públicos, por normativa vigente, deberán compensar posteriormente las horas no laboradas, previo acuerdo con su empleador. Estas pueden fraccionarse para que se recuperen a lo largo de una semana, por ejemplo. Lo mismo pasará con los colaboradores del rubro privado que descanse ese viernes: deberán compensar por el tiempo no trabajado.

Al interior de un parque zonal, un padre y su menor hijo disfrutan de un día relajo durante un feriado de inicios del 2024. (Andina)

¿Qué se celebra el 1 de mayo en Perú?

El Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo, es tradicionalmente una fecha en la que se honra la labor de los trabajadores. Este año, el jueves caerá en una jornada no laborable para los empleados tanto del sector público como privado. No obstante, el gobierno peruano ha decidido extender el descanso al disponer que el viernes 2 de mayo sea día no laborable. Sumado al sábado 3 y domingo 4, que es de descanso para numerosos ciudadanos, se configura el fin de semana largo.

Para los trabajadores del sector público, el viernes libre será obligatorio para promover el turismo interno y apoyar la economía local, según el Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM. Por otro lado, en el sector privado, como se mencionó, el viernes 2 de mayo será un día opcional para las empresas, que podrán decidir si conceden este descanso a sus empleados.

Con la oficialización de este nuevo feriado, muchos trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo que se extenderá por cuatro días, comenzando el jueves 1 y culminando el domingo 4 de mayo. En el contexto de esta pausa laboral, se insta a los peruanos a aprovechar este tiempo para viajar y explorar el país, especialmente aquellas regiones que ofrecen un gran atractivo turístico.

Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país en busca de relajo. (Andina)

A través de este feriado adicional, se busca incentivar el turismo interno, con especial énfasis en las economías locales de las distintas zonas del Perú.

Para quienes decidan aprovechar el descanso para viajar, las autoridades recomiendan tener en cuenta las condiciones climáticas, que serán favorables para las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 °C en diversas partes del país, lo que hace de esta época una oportunidad ideal para disfrutar de las playas del norte, los destinos turísticos del sur o las zonas rurales de la sierra.

Feriado nacional y turismo

El 1 de mayo, Día del Trabajo, será celebrado como un feriado nacional en todo Perú, y tanto los trabajadores del sector público como del privado tendrán la oportunidad de tomarse el día libre. En tanto, el día viernes 2, a pesar de ser no laborable, tendrá un carácter opcional en el sector privado. Esto quiere decir que las empresas podrán decidir si otorgan o no ese día como descanso para sus empleados, en función de sus propias políticas laborales o acuerdos previos.

Este domingo se celebra el día del Niño Peruano en todo el país. (Foto: Serpar)

En el caso de las empresas que decidan conceder este descanso, deberán acordar con los trabajadores un mecanismo para recuperar las horas no trabajadas, generalmente a través de un sistema de reposición o pago adicional, según lo estipule cada contrato laboral. En este sentido, la flexibilidad que ofrece el viernes 2 de mayo como día opcional también facilita que las empresas puedan ajustar sus operaciones sin afectar la productividad.

Además del descanso, el feriado largo de mayo representa una oportunidad para que muchos trabajadores se desconecten de sus actividades cotidianas y se relajen, lo que contribuye a su bienestar general. No solo los empleados se benefician de este tiempo libre; también las familias y los amigos pueden aprovechar para reunirse y participar en diversas actividades recreativas, culturales o de esparcimiento.

Las familias aprovechan los feriados para plenar algún viaje o paseo dentro de la ciudad y este viernes 7 de junio no será la excepción. (El Peruano)

A nivel nacional, el feriado largo de mayo podría tener un impacto significativo en las economías locales, principalmente aquellas dependientes del turismo, como las que se encuentran en las regiones costeras y andinas. Durante estos días, se espera que aumente la demanda en destinos turísticos populares, lo que representa una oportunidad para dinamizar los mercados y atraer a más visitantes nacionales.

Aunque el sector privado no está obligado a dar el viernes 2 como descanso, los beneficios que se desprenden de esta medida de promoción turística son innegables. Las empresas que elijan ofrecer este día libre también tendrán la posibilidad de incentivar el turismo y promover el uso de los servicios locales, lo cual puede tener un impacto positivo tanto en los negocios como en las comunidades de las distintas regiones del país.

Representantes de la CCL cuestionó el exceso de días no laborables en el calendario. (Fuente: Latina)

Diferencias entre feriado y día no laborable

La distinción entre un feriado y un día no laborable radica en las obligaciones laborales y las remuneraciones correspondientes a cada uno de estos días. En el caso de los días feriados, los trabajadores tienen derecho al descanso sin perder su salario habitual. Sin embargo, aquellos que decidan trabajar en un feriado, sin la posibilidad de un descanso compensatorio, deben recibir un pago especial que incluye tres componentes:

El salario correspondiente al día feriado .

El salario por la labor realizada.

Un pago adicional equivalente al 100% del salario por el trabajo efectuado.

Por otro lado, los días no laborables se aplican principalmente a los empleados del sector público. A diferencia de los feriados, estos días se consideran hábiles, lo que implica que las horas de trabajo no realizadas deben ser recuperadas dentro de un período de diez días consecutivos o en otro momento determinado por la autoridad de la entidad pública, según sus necesidades operativas.

El Ministerio de Defensa es la primera entidad del Ejecutivo en respaldar los feriados nacionales, tal como revela la carta que envió el titular a la Comisión de Trabajo del Congreso. - Crédito Andina/Melina Mejía

En el ámbito privado, la adopción de los días no laborables es opcional. La recuperación de las horas no trabajadas debe ser acordada entre empleador y empleado. En ausencia de un acuerdo, corresponde al empleador definir cómo se llevará a cabo la compensación de las horas no laboradas.

Es importante señalar que aquellas empresas o entidades en el sector privado que operan en áreas esenciales, como servicios sanitarios, limpieza, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, seguridad, y distribución de alimentos, tienen la potestad de excluir ciertos puestos de trabajo de los días no laborables. Esto asegura que los servicios fundamentales continúen funcionando sin interrupciones.