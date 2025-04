Profesor humilla a alumna trans por asistir a clase ‘con ropa de mujer’: “Si no viene vestido como varón, yo no entro a clase”

(Video: LP Derecho / TikTok)

Un profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU) fue señalado por discriminación luego de recriminar a una estudiante de la comunidad trans por asistir a clase con ropa femenina. El incidente, ocurrido el 22 de abril de 2025, fue captado en video por uno de los compañeros de la alumna afectada, y rápidamente se viralizó a través de TikTok.

En la grabación, se escucha al docente, identificado como E. A. R. R., recriminar a la estudiante por su vestimenta, expresando que su forma de vestir representaba una “mala imagen” tanto para ella como para la universidad. E. A. R. R. insistió en que su forma de vestir podría ser utilizada en su contra, incluso frente a posibles empleadores.

La alumna, visiblemente incómoda pero firme en su postura, le respondió: “Una cosa es la ropa, otra cosa es mi derecho a estudiar”. Sin embargo, el profesor continuó con su reproche, acusando a la estudiante de estar “disfrazándose” y de pretender “hacer creer a los demás que eres mujer”. “¿Alguno aquí te ha engañado? No estás engañándole a nadie. A nadie. Entonces, ¿para qué lo haces?”, expresó en tono tajante.

Cuando la alumna le indicó que no cambiaría su forma de vestir, el docente respondió: “Entonces no vengas a clase. Vamos a hacer una cosa. Si el señor no viene vestido como varón, yo no entro a clase. Yo no voy a entrar a clase si él está presente”.

El trato del docente es “delictivo” según especialista

Compañeros de la estudiante afectada confirmaron que esta había asistido previamente a clase con la misma vestimenta sin que se hubieran presentado problemas. Composición: Infobae Perú

El video fue compartido por el portal LP Derecho, y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde se levantó un debate sobre el respeto a la autonomía personal y los derechos de los estudiantes en los entornos académicos. Según Jack Barbarán Almeida, abogado y exdocente de la universidad, los comentarios del profesor son “lamentables” y violan los derechos de cualquier estudiante. “Él dice, por ejemplo: ‘O yo me retiro, o él se retira’. Pone esa condicionante. Ese es un tema ya delictivo”, señaló.

Compañeros de la estudiante afectada confirmaron que esta había asistido previamente a clase con la misma vestimenta sin que se hubieran presentado problemas, y que la actitud del docente fue completamente arbitraria. “Es un tema arbitrario. Los comentarios son lamentables. Él está poniendo en riesgo la educación de un alumno solo por la forma en que se viste”, agregó el abogado.

Hasta el momento, la Universidad Nacional de Ucayali no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente, pero la situación continúa generando indignación, y se espera que se revisen las políticas internas para garantizar un ambiente de respeto e inclusión para todos los estudiantes, sin importar su forma de vestir o su identidad de género.

MOCIFU emite pronunciamiento

MOCIFU calificó los hechos como una “grave transgresión a los derechos fundamentales”. Foto: MOCIFU / Facebook

Estudiantes, activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+ se han pronunciado en contra de la actitud del docente, defendiendo los derechos del estudiante y exigiendo que la universidad tome medidas disciplinarias.

El Movimiento Cultural “Igualdad y Futuro” (MOCIFU), organización activista con sede en Pucallpa, se pronunció públicamente el 23 de abril de 2025 para rechazar el acto de discriminación registrado en las aulas de la Universidad Nacional de Ucayali. En su pronunciamiento, MOCIFU calificó los hechos como una “grave transgresión a los derechos fundamentales” y exigió la intervención inmediata de las autoridades universitarias. “Una persona de identidad trans fue discriminada y violentada por su docente, quien incurrió en actos de negación de identidad, burlas y maltrato verbal”, denunció la organización.

La agrupación recordó que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 2, garantiza el derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación por ningún motivo, y citó además la Ley N.º 27270 – Ley Contra Actos de Discriminación, que prohíbe la exclusión basada en la identidad de género. Asimismo, mencionó el artículo 323 del Código Penal, que sanciona penalmente la discriminación por orientación sexual o identidad de género. “Este tipo de hechos vulneran la dignidad humana y son incompatibles con el marco legal nacional e internacional de derechos humanos que el Perú ha suscrito”, afirmó MOCIFU.

Entre sus demandas, MOCIFU exigió que la universidad investigue con celeridad lo ocurrido, sancione al responsable conforme al reglamento y garantice acompañamiento psicológico a la persona afectada. Además, instó a implementar medidas institucionales de sensibilización sobre diversidad sexual y de género, y a establecer protocolos de prevención y atención frente a actos de discriminación en el campus. La organización concluyó: “La educación debe formar ciudadanos con valores, no perpetuar prejuicios y exclusiones”.