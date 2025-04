Por qué es ilegal preguntar por el embarazo en una entrevista de trabajo y cómo debes responder

La pregunta sobre el embarazo forma parte de una práctica discriminatoria que afecta principalmente a mujeres (El Peruano)

Durante un proceso de búsqueda de empleo, muchas mujeres peruanas se enfrentan a preguntas que, aunque puedan parecer inofensivas o parte del proceso, en realidad son inapropiadas e incluso ilegales. Una de las más comunes es: “¿estás embarazada?” o “¿tienes planes de ser madre pronto?”. Aunque muchas postulantes no lo sepan, estas preguntas no solo son indebidas, sino que están prohibidas por ley en el Perú.

La Ley N.º 26772, promulgada para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, prohíbe expresamente que durante un proceso de selección se hagan preguntas relacionadas con la situación familiar o personal de las postulantes, como el embarazo. A pesar de esta norma, muchas mujeres siguen enfrentándose a este tipo de cuestionamientos en entrevistas laborales. Conocer los derechos y saber cómo actuar ante estas situaciones es clave para protegerse.

¿Por qué es ilegal preguntar por el embarazo en una entrevista de trabajo?

De acuerdo con la Ley N.º 26772, está prohibido que los empleadores, directa o indirectamente, soliciten información que pueda resultar discriminatoria durante el proceso de selección de personal. Esto incluye preguntas sobre el estado civil, si tienen hijos, si están embarazadas o si planean estarlo. Esta ley busca garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso al empleo, sin ser evaluadas en función de aspectos personales que no tienen relación con su capacidad profesional.

La pregunta sobre el embarazo forma parte de una práctica discriminatoria que afecta principalmente a mujeres. Muchas empresas asumen, de forma errónea y prejuiciosa, que una mujer embarazada o con planes de ser madre tendrá menor disponibilidad o compromiso laboral, lo que puede traducirse en decisiones injustas de no contratación o de exclusión del proceso.

La equidad laboral comienza con el respeto en el proceso de selección (Adobe Stock)

Además, la discriminación por embarazo está penada y puede ser denunciada ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) o incluso judicialmente, ya que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.

¿Cómo responder si en una entrevista de trabajo te preguntan si estás embarazada ?

Puedes decir con firmeza y cortesía: “prefiero no responder esa pregunta, ya que no está relacionada con mis competencias profesionales” o “esa información está protegida por la Ley N.º 26772 sobre no discriminación en el acceso al empleo”. Esto demuestra conocimiento, seguridad y respeto por tus derechos.

Conocer tus derechos es el primer paso para exigir un trato justo. La equidad laboral comienza con el respeto en el proceso de selección.

Otras preguntas que están prohibidas en las entrevistas de trabajo

Además del embarazo, existen otras preguntas que también están prohibidas durante una entrevista laboral, por ser consideradas discriminatorias. Estas incluyen las siguientes:

¿ Estás casada o piensas casarte pronto?

¿Tienes hijos ? ¿Cuántos? ¿Quién los cuida?

¿Tienes pareja ?

¿Cuál es tu orientación sexual ?

¿Qué religión practicas?

¿Has tenido problemas de salud mental ?

¿A qué partido político perteneces?

¿Tienes alguna discapacidad?

Es importante destacar que la ley protege a las mujeres trabajadoras, reconociendo que el embarazo y la maternidad no deben ser motivo de exclusión ni discriminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas preguntas no tienen relación directa con las capacidades laborales ni con el perfil profesional del postulante. Su uso en entrevistas puede constituir una infracción laboral y, en muchos casos, una violación de los derechos humanos como el derecho de todas las personas a ser tratadas con igualdad y respeto, sin distinción ni exclusión.

¿Por qué algunas empresas preguntan si una mujer está embarazada?

Lamentablemente, algunas empresas aún mantienen prácticas discriminatorias basadas en prejuicios sobre la maternidad y la productividad. Muchas veces, los empleadores asumen que una trabajadora embarazada generará “costos adicionales” (como licencias por maternidad) o requerirá “más tiempo libre”, lo cual consideran un inconveniente.

Estas ideas reflejan una visión obsoleta y machista del rol de la mujer en el trabajo y en la sociedad. En lugar de promover la equidad, refuerzan estereotipos que perpetúan la desigualdad de género en el ámbito laboral.

Es importante destacar que la ley protege a las mujeres trabajadoras, reconociendo que el embarazo y la maternidad no deben ser motivo de exclusión ni discriminación. Las empresas que realmente valoran el talento y la diversidad están comprometidas con políticas de igualdad, inclusión y respeto.