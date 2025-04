Exportaciones peruanas a EEUU en la cuerda floja: 8 de cada 10 contenedores saldrían vacíos por nuevo arancel del 10%

Día del Libro 2025: títulos de no ficción para recordar y comprender la historia reciente del Perú Estos títulos invitan a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a no olvidar. Leerlos es una forma de romper con la costumbre de votar con ilusión y despertar con decepción.

Macarena Vélez envía último mensaje a Said Palao y Alejandra Baigorria antes de la boda: “No tengo maldad” A días de la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, la modelo envió un mensaje de buenos deseos a la pareja, destacando que no guarda rencor en su corazón