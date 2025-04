Tenchy Ugaz denuncia que su hija fue víctima de tocamientos por el esposo de Sara Manrique: “Ella no le cree”

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El exfutbolista Manuel Tenchy Ugaz hizo una grave denuncia este 21 de abril en el programa Magaly TV: La Firme, asegurando que su hija adolescente habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de José Yovera, esposo de su expareja y madre de la menor, la exvedette Sara Manrique.

“Si hablo, es porque quiero justicia para mi hija”, manifestó Ugaz visiblemente afectado. Según relató, en septiembre de 2022, su hija le confesó que fue víctima de estos actos por parte de su padrastro. Además, reveló que en otra ocasión, durante ese mismo año, Yovera intentó ofrecerle alcohol a la menor, pero ella rechazó la propuesta.

“Me siento indignado, tengo el corazón roto, destrozado. No quiero que mi hija me vea así. Siempre le digo que somos corazón de roble y qué juntos vamos a buscar justicia”, expresó el exdeportista, mostrando la difícil situación que atraviesa su familia.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Medidas de protección para la menor

Tras enterarse de los hechos a finales de 2022, Ugaz denunció el caso ante las autoridades. Después de varios meses de gestiones, se lograron implementar medidas de protección para su hija. El exfutbolista reafirmó su compromiso de seguir luchando por la justicia en el proceso que sigue en curso.

Además, el expelotero advierte que Sara no cree en las palabras de su hija y defiende a su actual pareja: “Eso es lo que me indigna, que ella no actúa como madre, actúa como pareja. No sé si hasta ahora sigue con el hombre ese. Rápido puse la denuncia y al día siguiente o al día hoy pasamos al Ministerio Público, que pase los exámenes correspondientes de mi hija”, mencionó indignado.

“Me encuentro con su mamá, me puso una cara y yo le dije, ¿sabes lo que has hecho? No confiaste en mi hija. Estoy actuando como padre, como corresponde, de defender a mi hija. ¿Y qué te dijo? Con su cara molesta”, acotó. Y es que luego de la denuncia, Tenchy asegura que Sara y su esposo siguieron juntos mientras su hija vivía en la misma casa hasta que luego de casi 20 días saldría la medida de alejamiento en favor de la menor.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Contexto de la relación entre Sara Manrique y José Yovera

Sara Manrique se casó con José Yovera en 2015, y fruto de su relación tienen dos hijos. En 2024, Yovera ya había estado en el centro de la controversia cuando fue grabado bailando con otra mujer en el evento Cochinola, lo que generó más atención mediática.

Según Ugaz, Manrique habría decidido confiar en su esposo y no en el testimonio de su hija, lo que ha aumentado la tensión en la delicada situación. “En ese tema ella como que se la agarra con mi hija, ¿sabes? Como no puede conmigo, a mi hija le echa la culpa de todo. ‘Que sí, que tú quieres destruirme con tu papá, que se han puesto de acuerdo para destruirme, que no piensen en tus hermanitos’. Siempre en una de sus peleas mi hija le dice a mamá, me voy con mi papá y su mamá le pone un stop, le echa llave a la puerta para que no salga mi hija”, mencionó.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme