Tenchy Ugaz afirma que alertó a Sara Manrique sobre la denuncia de violencia sexual que tiene su pareja antes de casarse

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En una intervención en ‘Magaly TV, La Firme’, Tenchy Ugaz compartió detalles sobre la compleja situación que atraviesa su hija y la denuncia que presentó para evitar que conviviera con el esposo de su exesposa, Sara Manrique, José Augusto Yovera.

Según Ugaz, su acción fue clave para alejar a la menor de un entorno incómodo y potencialmente peligroso. En septiembre de 2022, Ugaz denunció el caso ante las autoridades, logrando después de varios meses obtener medidas de protección para su hija.

Y es que, el exfutbolista explicó que en su intento por proteger a su hija, quiso llevarla a vivir con él, sin embargo, la custodia de la menor estaba en manos de Sara, quien aparentemente no comprendió la gravedad de la situación.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

“Si yo no hubiese puesto la denuncia, el señor hubiese vivido ahí con mi hija, en un ambiente donde ella se sentía incómoda”, declaró Ugaz, al relatar cómo se enteró de la situación de su hija en el departamento de Sara, en el que, según él, su hija compartía incluso su espacio íntimo, como su baño, con la nueva pareja de su madre.

El actor también reveló que, durante este proceso, su hija pasó por diversos exámenes psicológicos y evaluaciones médicas, incluidas entrevistas con cámara Gesell. Fue en esta última evaluación donde, según el deportista, su hija le reveló detalles impactantes sobre lo que estaba viviendo en la casa de su madre. “Cuando me entero de que mi hija tiene que pasar por exámenes de esta índole, me doy cuenta de que no es una simple incomodidad, hay algo mucho más grave”, comentó Tenchy.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Tenchy Ugaz asegura que advirtió a Sara Manrique sobre la denuncia de violación contra su esposo antes de que se casaran

Además, Tenchy Ugaz confesó que años atrás, cuando se enteró del matrimonio de Sara con José Augusto Yovera, le envió a ella una denuncia que había recibido sobre la conducta de su entonces pareja. Según el exfutbolista, la denuncia involucraba serios cargos contra Yovera, relacionados con la violación de menores.

“Le mandé la denuncia a Sara diciéndole que tuviera cuidado, que protegiera a nuestra hija. Pero parece que no le prestó atención”, lamentó el actor.

Tenchy también relató cómo su hija constantemente le reclama a su madre por no actuar como tal. “Mi hija siempre le dice a su mamá por qué no la apoya, por qué no le cree. Yo tengo audios y conversaciones donde se pelean”, dijo con pesar. “Mi hija le pide a su mamá que la deje irse con su papá, pero ella no la deja. Le pone un stop, le cierra la puerta”, añadió, mostrando su frustración ante la actitud de Sara.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El momento más conmovedor de la entrevista ocurrió cuando Tenchy relató cómo su hija, en medio de una discusión con su madre, vio a Sara tomar un cuchillo de la cocina, lo cual para el deportista fue un acto de violencia emocional contra la menor. “Mi hija me contó que su mamá agarró un cuchillo para amenazarla. Esto no es una actitud de madre, es una manipulación psicológica”, dijo, evidenciando su preocupación por el bienestar de su hija.

Finalmente, Tenchy dejó claro que lo único que busca es justicia para su hija. “Lo que mi hija quiere es vivir en paz, ser feliz. Ya no le agradezco a Sara por tenerla bien cuidada, bien educada, porque ahora no se lo merece”, concluyó.

Tenchy Ugaz revela abuso sufrido por su hija a manos del esposo de Sara Manrique. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme