Pamela López llora al explicar su incursión a la TV tras demanda de violencia económica: “Vencí la vergüenza por mis hijos”

Pamela López llora al explicar su incursión a la TV tras demanda por violencia económica. Infobae Perú / Captura TV - Todo se filtra

En una emotiva conferencia de prensa, Pamela López reveló el gran sacrificio que ha tenido que hacer para mantener a sus hijos tras su separación de Christian Cueva. Entre lágrimas, la trujillana explicó que es la única responsable de cubrir el 100% de los gastos de los menores, debido a que su expareja no le proporciona la pensión de alimentos que legalmente corresponde.

“Tuve que ingeniarme, hacer cosas que jamás imaginé hacer. No pertenecía al mundo del espectáculo, ni a la televisión. Sin embargo, tuve que vencer la vergüenza por el bien de mis hijos”, comentó Pamela, visiblemente conmovida por la difícil situación que atraviesa.

López, quien no era una figura mediática antes de su separación, detalló que la necesidad de cubrir los gastos de sus hijos la impulsó a adentrarse en el mundo de la televisión, algo que nunca había considerado antes.

La denuncia por violencia económica y su relación con Christian Cueva

Pamela también aprovechó la conferencia para anunciar que tomará acciones legales contra Christian Cueva por violencia económica. Aseguró que la falta de apoyo financiero por parte del futbolista ha sido un obstáculo importante en su vida y que ya no puede seguir tolerando esta situación.

“Voy a denunciar a Christian por violencia económica. No es justo que yo tenga que hacer todo sola mientras él no cumple con lo que corresponde”, añadió Pamela.

El fin de su relación con Christian Cueva

Recordemos que, el fin del matrimonio entre Pamela López y Christian Cueva fue anunciado en julio de 2024, cuando el futbolista informó sobre la ruptura debido a su entrada al cumpleaños de Pamela Franco, lo que fue captado por los medios. En ese entonces, Cueva afirmó que ambos ya estaban separados, sin embargo, Pamela López desmintió esta versión, asegurando que seguían juntos y que habían estado en Estados Unidos en ese tiempo.

Tras la separación, la trujillana denunció a Cueva por violencia física y psicológica, lo que desató una serie de revelaciones sobre los problemas dentro de la relación, y se convirtió en un tema de debate público.

Pamela López hace pedido a Christian Cueva

Pamela López sorprendió a la prensa al anunciar que llevará a cabo una nueva denuncia contra Christian Cueva por violencia hacia sus hijos, luego de que su demanda por agresión en su contra quedara sin efecto. A pesar de la difusión de videos de las cámaras de seguridad que evidencian el maltrato, la exesposa del futbolista asegura que ya no está dispuesta a conciliar con él y procederá legalmente.

En medio de una entrevista, López dio un emotivo discurso dirigido a Cueva, pidiendo que piense en sus hijos y reflexione sobre el amor que debería tener por ellos.

“Que se ponga a pensar cuando mis hijos vinieron al mundo, que piense en ellos, que, por favor, pueda hablar con su abogado y no se deje llenar la cabeza con otras personas,” expresó Pamela, insinuando que Cueva podría estar siendo mal asesorado.

López también comentó sobre su disposición para llegar a un acuerdo y evitar un largo proceso judicial, ya que confiaba en que su expareja reflexionaría. “Él dice ‘por qué no me denuncia por alimentos, por qué no denuncia’ porque obviamente, hasta el último minuto, apelamos a la buena fe y conciliar, y que demuestre ese amor por sus hijos”, agregó Pamela, quien sigue esperando una respuesta positiva de Cueva.

