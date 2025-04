Fuga en penal de Lurigancho: Así se habría orquestado el escape del reo, según testimonio de los guardias

(Video: Exitosa)

Fuga en el penal de Lurigancho. La noche del pasado lunes 21 de abril, un reo escapó de uno de los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Su huída fue captada en vídeo por los vecinos de la zona.

“Aleluya, Cristo vive”, gritó John Kennedy Javier Sebastián, de nacionalidad venezolana, tras saltar un muro de ladrillos y dar sus primeros pasos en libertad al promediar las 7:30 de la noche.

Pese a la intensa búsqueda por parte del personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), se confirmó que no lograron capturar al reo fugado.

La fuga ocurrió el lunes 21 de abril durante el preencierro en el penal de Lurigancho. (Composición: Infobae)

¿Cómo se fugó del penal de SJL?

Tras más de 12 horas del escape, el viceministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, brindó una serie de detalles que ayudaron a graficar la forma en que John Kennedy Javier Sebastián logró burlar la seguridad de unos de los penales más hacinados del país.

“El interno que se ha fugado purgaba condena por el delito contra el patrimonio. Estaba sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad y se encontraba en el pabellón 10. Llevaba dos años purgando pena en este penal”, declaró la autoridad a la prensa.

“Las circunstancias de la fuga se encuentran en materia de investigación. Precisamente hemos hecho un recorrido bastante amplio de la ruta que podría haber seguido el interno. No podemos adelantar nada, podemos tener un criterio, pero será el órgano de control interno quien determinará las responsabilidades”, agregó.

Desde los exteriores del penal de Lurigancho, Alcántara Medrano dio a conocer la versión de los guardias involucrados. Según le narraron, el prófugo los amenazó con un arma blanca, por lo que uno de los custodios, posicionado en una torre, le disparó.

“Los guardias tienen una versión de lo ocurrido. Ellos dicen que esta persona (el interno) ha venido con un arma blanca. Esta persona intempestivamente apareció, que se encontraba premunido de un arma blanca de un tamaño regular, que temieron por su integridad física”, sostuvo el viceministro.

“Ellos (los guardias) no tenían un arma de fuego. Solamente, en un torreón, había una persona que tenía una escopeta, que se conoce como cazapatos, y que su efectividad es limitada. No es un arma mortal. Se han efectuado disparos, pero estos disparos no han tenido efecto”, continuó.

Producto de los disparos, el delincuente habría resultado herido. Pese a esto, logró burlar hasta dos controles de seguridad. Hay cuatro miembros del INPE en calidad de investigados.,

“Se presume que cuando el vigilante dispara esta arma, aparentemente, habría herido a la persona que se ha fugado. Esa es una versión que no podemos corroborar hasta que lo capturemos”, manifestó.

“Se ha fugado del establecimiento penitenciario a pesar de los esfuerzos que se han realizado. Nuestra presencia obedece precisamente a determinar si ha existido alguna irregularidad por parte de los trabajadores”, acotó.

Documento fue encontrado por los vecinos en las zonas aledañas al penal. (Buenos días Perú)

Investigaciones en curso

Juan Alcántara Medrano señaló que ya empezaron con las investigaciones de rigor para determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, se ha removido al director del penal de Lurigancho.

“Si encontramos responsabilidad, se van a tomar las medidas administrativas más severas, porque no vamos a permitir que se vulnere la seguridad de nuestros penales. Independientemente de esto, se ha dispuesto la separación del director del penal para poder tomar las medidas correctivas que sean necesarias”, determinó.

“En este penal no ha habido una fuga desde el año 2017, a pesar que es uno de los penales más hacinados. Tenemos 10 mil internos. Es decir, hay una fuga después de siete años. Por eso no vamos a permitir de que esto vuelva a suceder”, aseveró.