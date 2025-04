Exmayordomo del Señor de los Milagros recuerda su conexión con el papa Francisco y el valioso regalo que recibió en el Vaticano

Desde Lima, el exmayordomo Luis Manuel Orrillo revive sus encuentros con el primer papa latinoamericano. Un testimonio íntimo sobre la humanidad de Francisco y su conexión con la devoción del Señor de los Milagros. (Exitosa)

La mañana del 21 de abril comenzó con una noticia que sacudió al mundo. Desde el Vaticano, el cardenal Kevin Farrell confirmó que el papa Francisco falleció a las 7:35 a. m., en su residencia de la Casa Santa Marta. A sus 88 años, Jorge Mario Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano de la historia, cerró una etapa marcada por encuentros con comunidades de todo el mundo. Entre ellas, la peruana, que lo recibió con fervor durante su visita en 2018 y que hoy lo recuerda desde diferentes rincones del país.

En Lima, el exmayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, Luis Manuel Orrillo, rememoró una experiencia que lo marcó profundamente. En conversación con Exitosa, reveló pasajes íntimos de sus encuentros con el Santo Padre. No se trató solo de un saludo o una fotografía. Orrillo relató una cercanía inusual, un diálogo personal y una conexión que se extendió más allá del Perú, hasta el Vaticano.

“Conversamos, nos reímos, me reconoció”, repitió varias veces durante su testimonio. Y en esas palabras se condensó una relación que, según explicó, nació en Lima y se fortaleció en Roma.

El día que el papa se detuvo

Luis Manuel Orrillo fue testigo privilegiado de dos momentos clave con el pontífice argentino: su visita al Perú en 2018 y una audiencia privada en el Vaticano. En ambos, sintió algo más que una bendición: una conexión personal y duradera. (Vatican News)

En 2018, durante la visita de Francisco al Perú, una de las celebraciones más multitudinarias tuvo lugar en la base aérea Las Palmas. Allí se congregaron aproximadamente un millón y medio de fieles. Luis Manuel Orrillo participó en la ceremonia desde un lugar privilegiado: entregó un presente simbólico al pontífice, un objeto pesado que representaba no solo a la Hermandad del Señor de los Milagros, sino también la fe de miles.

“Le hice entrega a nombre de la Hermandad de un presente que le gustó mucho, que era una base de placa con el mundo, los dos hemisferios del mundo y encima de ellos El Señor de los Milagros”, narró. El regalo incluía además símbolos del Escudo Nacional, del Arzobispo de Lima, del convento de Las Nazarenas y de la propia Hermandad.

La entrega no fue sencilla. Orrillo recordó las dificultades del momento, rodeado por el equipo de seguridad papal y por fieles que se agolpaban para saludar al líder católico. “Yo estaba con el jefe de Seguridad, el señor Gaudí, y le digo: ¿cómo hago para entregarle esto? Me dijo: ‘tenlo tú, y cuando yo te indique, lo vas a cruzar’. Entonces, efectivamente, me dio la orden, lo crucé y el Santo Padre se paró”.

El papa se detuvo, lo miró, y un detalle se volvió inolvidable para Orrillo: “Me jala hacia su cuerpo y me habla al oído, me hace una pregunta y luego nos reímos por la respuesta que yo le di”. Ese gesto, ese intercambio, fue para él más que una ceremonia: fue una conexión humana, directa, improbable.

“Hola, Perú”: el reencuentro en el Vaticano

Francisco en Perú: el fervor popular y el gesto personal hacia Orrillo. (Composición: Infobae)

Tiempo después, el exmayordomo viajó a Europa para participar en un congreso de hermandades en París. Desde allí, gestionó una visita al Vaticano con apoyo de la embajadora peruana en Roma. El propósito: volver a ver al papa Francisco.

La ruta lo llevó por zonas restringidas del Vaticano: la parte posterior de San Pedro, la residencia de Benedicto XVI, los jardines vaticanos. La embajadora lo acompañó hasta el acceso directo al altar de la basílica, sin necesidad de esperar en fila. Aquel día, entre cientos de asistentes, ocurrió algo inesperado. “Como a unos tres metros me mira y me dice: ‘¡Hola, Perú!’”, contó con emoción. “Yo me sonreí. No te imaginas que me diga eso. Me reconoció”.

El pontífice se detuvo nuevamente, lo bendijo y esta vez recibió otro presente: una anda repujada en plata, un solapero y un solideo. “Me dijo: ‘Oh, qué bello. ¿Plata peruana?’ Sí, le digo, es plata peruana. ‘Oh, gracias, gracias’”.

Pero el momento más simbólico llegó al final. El peruano sacó de su bolsillo el solideo, esa pequeña gorra blanca que usan los papas. “Le digo: Su Santidad, esto es para mí, pero ¿puede bendecirlo? ‘Cómo no’, me dice, ‘cómo no’. Entonces lo bendijo, puso su mano sobre el solideo y luego me dijo: ‘Pon tu mano sobre la mía’. Y ahí dijo unas palabras. El viejo ya está bendecido”.

Ese día, como en muchas audiencias papales, los asistentes recibieron rosarios de manos de colaboradores del Vaticano. Pero el exmayordomo recibió algo distinto. Sin que se diera cuenta, Francisco le entregó un pequeño estuche blanco. “No sé en qué momento, pero él me entrega un estuche. Lo guardé. Cuando terminó toda la ceremonia lo abrí, y era un rosario en perlas blancas, tipo cultivadas. Muy bello”.

El objeto venía en un estuche duro, distinto al que se entregaba de forma general. Cuando le preguntó a la embajadora sobre su origen, ella fue clara: “Me dice: ese rosario te lo ha dado él. Ese rosario le habla a las autoridades”.

La afirmación confirmó algo que ya intuía: su encuentro con el papa había superado lo esperado. No fue casual. No fue una coincidencia.

Un saludo que marcó a miles

TRUJILLO PERÚ - Papa Francisco saluda a los fieles reunidos en la Plaza de Armas de Trujillo. Foto ANDINA/Jose Tejada

Durante su paso por Perú, el papa Francisco no solo ofició misas ni entregó bendiciones. En el Santuario de las Nazarenas, frente a la imagen del Señor de los Milagros, expresó una de sus frases más recordadas por los fieles locales: “¡Qué bueno es estar aquí, en este Santuario del Señor de los Milagros, tan frecuentado por los peruanos, para pedirle su gracia y para que nos muestre su cercanía y su misericordia! Él, que es faro, que guía, que nos ilumina con su amor divino”.

Ya en 2013, meses después del inicio de su pontificado, la comunidad peruana en Roma organizó una procesión simbólica en la Plaza San Pedro. Llevaron una réplica del anda del Señor de los Milagros para que reciba la bendición papal. Desde el balcón, durante el Angelus del 6 de octubre, el papa expresó su alegría.

“Un pensamiento para la comunidad peruana en Roma que ha traído en procesión la imagen sagrada del Señor de los Milagros. Veo desde aquí la imagen, allí en medio de la plaza. Saludemos todos al Señor de los Milagros, allí en la plaza”, dijo ante una multitud que respondió con aplausos.

Ese día, como en muchas otras ocasiones, Francisco puso su atención en una devoción que acompaña a millones de peruanos. Hoy, al recordarlo desde Lima, Luis Manuel Orrillo sostiene que su vínculo con el papa fue más allá de lo institucional. En su testimonio queda un retrato íntimo de un líder que, entre miles, se tomó el tiempo de mirar a los ojos, reconocer rostros y hablar al oído.