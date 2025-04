Cardenal Pedro Barreto estará en el cónclave, pero no votará: “Calculo que en 15 días ya tendremos sucesor del papa Francisco”

Fuente: Willax

El cardenal peruano Pedro Barreto, quien viajará a Roma tras la muerte del papa Francisco, informó este lunes que participará en el cónclave que elegirá al nuevo pontífice, pero no podrá votar debido a que ha superado los 80 años, edad límite para ejercer el voto.

En diálogo con los periodistas, indicó que su salida está prevista para este martes por la noche. “El viernes o sábado, a más tardar, se celebrará la misa de exequias. Estará tres días a la vista del público, y después del sábado, todos los cardenales estaremos en las reuniones previas, donde podremos compartir cuál sería el perfil del sucesor de Francisco. Una vez que terminen estas reuniones previas, se convocará al cónclave”, señaló.

“El cónclave solo permite participar a los cardenales menores de 80 años, quienes tienen voz y voto. Los mayores de 80 años, como yo, tenemos voz, pero no voto”, agregó.

El purpurado destacó que las reuniones previas al cónclave, que comenzarán el próximo lunes, son clave para discernir quién es la persona que la Iglesia necesita en este momento. “Calculo que en 15 días ya tendremos el gran regalo de Dios de un nuevo sucesor del apóstol Pedro”, afirmó.

“No se trata de una cuestión política, sino de encontrar a quien Dios elija como sucesor. De hecho, desde el punto de vista humano, pueden existir tendencias, es real y no lo podemos negar. Pero el gran protagonista de esta experiencia antes del cónclave es el Espíritu Santo”, matizó.

Fuente: Arzobispado de Lima

Recordó la última aparición pública del papa Francisco horas antes de su muerte, cuando a pesar de estar convaleciente por una infección respiratoria, se asomó al balcón de la logia central de la basílica de San Pedro para impartir la bendición urbi et orbi tras la misa del Domingo de Resurrección. Luego, insistió en saludar desde el papamóvil a los cerca de 50.000 fieles.

“Su primera exhortación apostólica fue La alegría del Evangelio. En el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, decía él, renace la alegría. Y de esta alegría es de la que debemos participar, incluso en medio de nuestro dolor. Esto es lo que nos ha transmitido hasta ayer, saliendo en contacto con la gente. Él murió con plena consciencia de que estaba en nombre de Cristo hasta el final. Sufrió su pasión física y también sufrió dentro de la Iglesia, porque quería realmente vivir la alegría del Evangelio”, agregó.

De igual modo, rememoró cómo fue elegido el pontífice en 2013, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y muchos consideraban que no tenía futuro como papable. “Él tenía 76 años, ya no era visto como un candidato fuerte, pero fue elegido porque resumió lo que la Iglesia necesitaba”, explicó.

“Fue elegido porque resumió lo que la Iglesia necesitaba. Decía, entre otras cosas, que la Iglesia no puede mirarse a sí misma. No puede ser autorreferencial, como era su palabra favorita, sino mirar al mundo y, desde Jesús, al mundo. ‘¿Qué haría Jesús hoy?‘, se preguntaba, y ese es el papel de la Iglesia como continuadora de Cristo. Por eso, el Espíritu Santo lo escogió, y los cardenales le dijeron: ‘Lo que has dicho en las reuniones previas, cúmplelo’. Y así lo ha hecho", zanjó.

El papa Francisco colocó el tradicional birrete rojo en la cabeza del nuevo cardenal Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio durante una ceremonia de consistorio para elevar a prelados católicos romanos al rango de cardenal, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

Peruanos en el cónclave

Perú tiene seis cardenales, tres de los cuales (Juan Gualberto Guevara, Juan Landázuri y Augusto Vargas) ya están fallecidos. Juan Luis Cipriani y Pedro Barreto no pueden participar del voto para el sucesor de Francisco porque ya superaron los 80 años. Solo el cardenal Carlos Castillo, de 75 años, podrá hacerlo.

Castillo ha destacado el liderazgo de Francisco, conocido por sus críticas al capitalismo y al cambio climático, que han incomodado al sector conservador, y subrayó su cercanía con los marginados, su defensa de los desfavorecidos y su impulso a reformas clave dentro de la Iglesia.

“Pedimos a todos sus oraciones por Francisco para que también, desde el Reino de Dios, nos siga dando la fuerza y el espíritu para testimoniarlo vivamente, especialmente, en medio de las necesidades de los más débiles y pobres, de los marginados y de los últimos de la sociedad en todo el mundo”, señaló en un comunicado.