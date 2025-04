Retiro CTS 2025: qué falta para oficializarlo y cómo se podrá acceder al dinero

Solo se podrá retirar la CTS hasta fines de este año, pero la medida podría ser ampliada en la siguiente legislatura. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez.

Se calcula que en las últimas semanas mayo de 2025, los trabajadores en Perú podrían retirar el 100 % de los fondos acumulados en sus cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Aunque el dictamen ya ha sido aprobado por el pleno del Congreso de la República, este acceso al dinero no será inmediato. Aún deben cumplirse varios trámites legales y administrativos antes de que la norma entre en vigencia.

El Parlamento peruano aprobó el 16 de abril de 2025 una nuevo dictamen que modifica las condiciones del retiro de la CTS, un fondo que originalmente debía servir como una especie de seguro de desempleo para los trabajadores. Con la nueva normativa, los empleados podrán disponer de hasta el 100 % de ese dinero, sin tener que esperar a una situación de despido, renuncia o jubilación.

Este cambio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que, si no se producen nuevos cambios, los trabajadores tendrán acceso libre a su dinero durante casi dos años y medio.

El retiro CTS tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Pero la fecha de inicio de la libre disponibilidad en 2025 depende de cuando se promulge la norma. - Crédito Andina

No obstante, el proceso no será tan rápido como parece. A pesar de la aprobación, el retiro de la CTS no podrá realizarse de inmediato. Según lo explicado por Jorge Carrillo Acosta, experto en educación financiera, aún faltan varios pasos administrativos para que la medida se haga efectiva.

En primer lugar, el Congreso de la República debe enviar la autógrafa de ley al Poder Ejecutivo. La presidenta Dina Boluarte tendrá un plazo de 15 días hábiles, es decir, hasta aproximádamente el 5 de mayo de 2025, para promulgar la ley o, en su caso, observarla.

En el caso de que la presidenta promulgue la ley dentro de este plazo, el siguiente paso será la publicación en el Diario Oficial El Peruano, que podría ocurrir alrededor del 13 de mayo, ya que no se consideran los días no laborables como los feriados del 1 y 2 de mayo.

La remuneración integral anual podría afectar los salarios de miles de trabajadores inestables y sus puestos laborales. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

A partir de este momento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), siguiendo con los cálculos de Cariilo, tendría 10 días calendario para aprobar el reglamento que regirá la disposición de los fondos. En este escenario, los trabajadores podrían acceder a sus CTS a partir de la tercera o cuarta semana de mayo.

Cabe señalar que, si la presidenta Dina Boluarte decide observar la ley y devolverla al Congreso, este tendría que aprobarla nuevamente por insistencia, lo que retrasaría el proceso. En ese caso, los plazos se extenderían y el inicio de los retiros podría ser en una fecha posterior, en torno al 27 de mayo, cuando ya se haya cumplido todo el procedimiento legal.

En cualquier caso, Carrillo aclara que el acceso a la CTS será mucho más ágil que en otros casos de retiro de fondos, como los de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). “A diferencia de otros procesos, como el de las AFP, en el caso de la CTS no se requerirán pasos adicionales ni procedimientos largos una vez que el reglamento sea aprobado. En 2021, 2022 y 2024, el retiro de los fondos se hizo casi de inmediato una vez publicada la norma correspondiente”, aclaró Carrillo.

Los trabajadores peruanos están a la espera de la discusión de los nuevos proyectos para el retiro de la CTS en Perú. - Crédito Osiptel

Una vez que la norma entre en vigencia, los trabajadores podrán retirar el total de los fondos acumulados en su cuenta CTS, con el límite temporal establecido hasta el 31 de diciembre de 2026. Este retiro se podrá hacer incluso en caso de no haber sido despedido ni haber renunciado a la empresa, lo cual representa un cambio sustancial respecto a la regulación vigente hasta el momento.

El trabajador solo deberá acceder a su cuenta bancaria donde se le deposita la CTS y transferirse por su aplicativo el dinero a su cuenta sueldo para que le aparezca como saldo disponible y ya poder disponer del dinero. No se deberá presentar ninguna solicitud ni registrarse en ningún link. Tener muy en cuenta esto último para evitar caer en alguna estafa virtual.

El primer depósito de CTS de 2025 se realiza entre mayo y junio, mientras que el segundo depósito se efectúa en noviembre. A lo largo de estos dos años y medio, los trabajadores podrán acceder a hasta cuatro depósitos. Por ejemplo, aquellos que ganen el salario mínimo (S/ 1.025) recibirían, aproximadamente, S/ 659,17 por cada semestre trabajado. En total, durante este período podrían retirar alrededor de S/ 2.636,68 (unos 710 dólares, al tipo de cambio actual) si continúan trabajando en el mismo empleo.

Los trabajadores que reciban estos depósitos podrán disponer libremente de los fondos. Esta flexibilidad ha generado tanto expectativas como preocupaciones. Para muchos, la posibilidad de acceder a este dinero es una ayuda para afrontar gastos imprevistos o necesidades inmediatas. Sin embargo, algunos expertos, como Carrillo, advierten que, si bien la medida puede ser beneficiosa, también es importante que los trabajadores no malgasten estos fondos, ya que la CTS originalmente fue diseñada para actuar como un seguro ante la pérdida de empleo.

El debate sobre la normativa también ha tocado el tema de la viabilidad económica para las empresas, ya que se espera que el retiro masivo de la CTS pueda tener repercusiones en las finanzas corporativas. A pesar de ello, el Congreso consideró que esta medida podría ayudar a dinamizar la economía, permitiendo que los trabajadores cuenten con un recurso adicional en un contexto económico que aún sigue siendo incierto en muchas partes del mundo.