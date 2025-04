Said Palao confiesa que no soñaba con casarse cuando conoció a Ale Baigorria: “Sentía que no era necesario para ser feliz”

Said Palao confiesa que no quería casarse cuando conoció a Alejandra Baigorria. Esta Noche

Said Palao y Alejandra Baigorria se presentaron en el programa de la Chola Chabuca, La Noche, a días de su boda, la cual se realizará el 26 de abril. Con gran emoción, la pareja defendió su amor frente a las críticas que indican que la relación no dudará mucho tiempo.

En esta conversación, Alejandra Baigorria reafirmó una vez más que siempre fue su sueño casarse, sin embargo, Said Palao sorprendió al contar que él no pensaba de la misma forma. La Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, le preguntó: “¿Fue tu sueño casarte?”.

Ante ello, un seguro Said Palao respondió que no, incluso después de conocer a Alejandra Baigorria. No obstante, le planteó a la empresaria conocerse más e ir poco a poco. “En un principio no era mi sueño. Yo soy un poco más joven que Ale. Y sí, tenía un ideal de tener una pareja, de formar una familia, pero sentía en un principio que no era necesario casarse para ser feliz o para formar una familia”, indicó el integrante de Esto es guerra.

El deportista señaló que Alejandra Baigorria siempre le puso las cosas claras, y que aún así, él siguió con la relación, pues no se cerró a la posibilidad de llegar al altar con la rubia. “Obviamente, conociendo a Ale, en un principio me puso las cosas claras, ‘yo quiero formar una familia, quiero esto’. Y le dije bueno, ‘conozcámonos en un principio y si siento que las cosas van bien, vamos a encaminarnos a eso’”, contó Palao.

Said Palao confiesa que no soñaba con casarse cuando conoció a Alejandra Baigorria. América TV

La figura de 32 años relató que conforme avanzaba la relación, se fue dando cuenta que Alejandra Baigorria, de 36 años, era la mujer con la que quería estar toda su vida y llegar al altar. “Dentro de la relación, conociéndola, amándola, creciendo como persona, como pareja, me di cuenta que era la persona con la que yo me quería casar y me hice parte de su sueño y se convirtió en nuestro sueño. Entonces sí, hoy día yo me caso con ella, es porque yo quiero casarme con ella”, indicó.

Said Palao fue bastante claro al indicar que nadie lo está obligando a casarse como muchos lo vienen sugiriendo. “Es obvio, acá nadie te obliga a hacer las cosas”, sentenció.

Alejandra Baigorria defiende su decisión de casarse a los 36 años. América Tv.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Said Palao y Alejandra Baigorria?

Aunque mucho se ha hablado de la diferencia de edad entre Said Palao y Alejandra Baigorria, lo cierto es que el modelo solo le lleva cuatro años a la rubia, quien tiene 36 años. Said Palao, con 32 años, ha expresado en muchas ocasiones, que la edad no es lo relevante en su relación, pues han sabido compenetrarse bastante bien, no solo en su vida de pareja, sino como profesionales.

Después de 5 años de relación, la pareja se dará el sí el sábado 26 de abril en la iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima. Luego de celebrar su boda religiosa, Said y Alejandra se irían hasta Chaclacayo para celebrar su matrimonio civil, y dar paso a una gran fiesta.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casan el 26 de abril. Intagram.