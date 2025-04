Peruanos deberán cumplir con este requisito para viajar en Estados Unidos a partir de mayo: todo lo que necesitas saber sobre la nueva medida

vacations, turista, extranjeros, turismo, pasajes, tripulante de cabina, azafata, boarding pass, ticket de vuelo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peruanos que viajen dentro de Estados Unidos deberán cumplir con nuevos requisitos de identificación a partir del 7 de mayo de 2025. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de EE. UU. anunció que todos los viajeros mayores de 18 años necesitarán una identificación que cumpla con la normativa REAL ID para abordar vuelos comerciales en el país.

Esta medida tiene como principal objetivo mejorar la seguridad en los controles de los aeropuertos y reforzar los procedimientos de identificación.

El REAL ID Act, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en 2005, estableció una serie de estándares de seguridad para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por los estados. A partir de la fecha de implementación, todas las identificaciones que se emitan deberán cumplir con estos nuevos requisitos para ser válidas en los puntos de control del aeropuerto.

Aquellos viajeros, incluidos los estadounidenses, peruanos y otros extranjeros, que no cuenten con una identificación adecuada podrían enfrentar retrasos en los controles de seguridad o, en algunos casos, no podrán embarcar.

La nueva medida aplica exclusivamente para vuelos dentro de Estados Unidos, es decir, para quienes planean viajar entre diferentes estados del país. Sin embargo, es importante recordar que, aunque este requisito de identificación sea obligatorio para los vuelos internos, los viajeros extranjeros, incluidos los peruanos, aún deben contar con una visa americana válida para ingresar al país.

Lista completa de documentos válidos para volar en Estados Unidos

La TSA divulgó una lista completa de las identificaciones válidas que todos los viajeros deben presentar para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Es importante que los pasajeros se aseguren de contar con uno de estos documentos antes de su viaje. Los documentos válidos incluyen:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos del REAL ID

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU. (incluye dependientes)

Tarjeta de residente permanent

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación emitida por tribus reconocidas federalmente (incluye ETC)

Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas de Canadá

Credencial de trabajador del transporte

Tarjeta I-766 de autorización de empleo (USCIS)

Credencial de marineros mercantes de EE. UU.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC)

Tarjeta de identificación de trabajador del transporte (TWIC)

Estos documentos cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la TSA y serán aceptados en los puntos de control de los aeropuertos de EE. UU. Puedes consultar la lista completa en el sitio oficial de la TSA en www.tsa.gov/real-id.

Así puedes verificar que tu documento cumple con la medida

La TSA recomendó que los viajeros peruanos y otros extranjeros verifiquen si su identificación cumple con los requisitos del REAL ID consultando con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado de residencia. En general, las identificaciones que cumplen con los estándares federales tienen una estrella dorada en la parte superior derecha del documento. Esta estrella es el símbolo de que la identificación es compatible con la ley REAL ID. Si el documento no incluye esta marca, es probable que no cumpla con los requisitos y que deba ser reemplazado.

El REAL ID Act, establecido por el Congreso de Estados Unidos en 2005, tiene como objetivo mejorar la seguridad en los aeropuertos y otros puntos de acceso federal. Esta legislación surgió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con la intención de hacer más difícil que personas no autorizadas, incluidos los terroristas, puedan falsificar documentos y acceder a instalaciones sensibles. A partir del 7 de mayo de 2025, las agencias federales no podrán aceptar identificaciones que no cumplan con estos requisitos.

Consecuencias para los viajeros sin identificación válida

Los viajeros peruanos y otros extranjeros que no presenten una identificación válida en los controles de seguridad del aeropuerto podrían enfrentar demoras significativas. En el peor de los casos, si no tienen una forma válida de identificación, no podrán embarcar en sus vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Esta normativa es aplicable a todos los viajeros mayores de 18 años que deseen abordar vuelos comerciales.

La TSA recomendó que los viajeros verifiquen su identificación con anticipación y obtengan una REAL ID si no la tienen aún. Aquellos que no cuenten con los documentos adecuados podrían perder su vuelo o experimentar retrasos significativos en los controles de seguridad.

El dato

​En los Estados Unidos, se realizan aproximadamente 45 mil vuelos diarios, de los cuales alrededor de 28 mil son vuelos domésticos. Estos vuelos conectan diversas ciudades y regiones del país, facilitando tanto viajes de negocios como de placer. ​

Además, la industria aérea estadounidense transporta diariamente a cerca de 2,9 millones de pasajeros, lo que refleja la alta demanda y la capacidad del sistema para acomodar a un gran número de viajeros. ​