TSA implementa nuevas restricciones de identificación para vuelos dentro de EEUU a partir del 7 de mayo

La Administración de Seguridad en el Transporte es la entidad encargada de aplicar los nuevos requisitos de identificación en todos los puntos de control aeroportuarios del país. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

A partir del 7 de mayo de 2025, todas las personas mayores de 18 años deberán presentar una identificación compatible con la ley REAL ID para poder abordar vuelos comerciales dentro del territorio de Estados Unidos, informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

La normativa establece que será obligatorio portar una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que cumpla con los requisitos del REAL ID, o bien, presentar otro tipo de documento oficialmente aprobado por las autoridades federales. De no contar con alguna de estas opciones, los viajeros podrían enfrentar retrasos prolongados en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos, e incluso el rechazo de su ingreso a las zonas de embarque.

La medida responde a la implementación definitiva del REAL ID Act, una ley aprobada en 2005 por el Congreso de Estados Unidos, en cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión del 11 de Septiembre. La normativa busca reforzar los estándares de seguridad de los documentos de identidad estatales para dificultar el uso de identificaciones falsas y, según el Departamento de Seguridad Nacional, mejorar la fiabilidad de la verificación de identidad en los procesos de control aeroportuario.

Se intensifican los avisos a los viajeros a un mes de la entrada en vigor del REAL ID

A tan solo cuatro semanas de la entrada en vigor de la nueva normativa, la TSA ha intensificado los mensajes de advertencia dirigidos al público. “Con la entrada en vigor de la aplicación federal del REAL ID dentro de exactamente cuatro semanas, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que los viajeros estén preparados”, señaló Kc Wurtsbaugh, directora federal de seguridad de la TSA, en declaraciones recogidas por The Mirror. “Tómense unos minutos ahora para determinar qué forma de identificación fotográfica utilizarán la próxima vez que viajen por aire”, añadió.

La misma preocupación fue compartida por responsables de terminales aéreas locales. El director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Bozeman Yellowstone (BZN), Brian Sprenger, declaró: “Queremos recordar a todos los viajeros que poseer una identificación adecuada es esencial para garantizar una experiencia de viaje fluida y eficiente”. Sprenger recomendó a los pasajeros verificar con anticipación que cuentan con una identificación válida para evitar inconvenientes.

En los aeropuertos de todo el país ya se han colocado señales visibles en áreas de ingreso y puntos de control, informando a los pasajeros sobre los requisitos de identificación que serán exigidos a partir del 7 de mayo. La TSA recordó que cualquier persona mayor de 18 años deberá mostrar una identificación aceptada en el punto de inspección para poder continuar su trayecto aéreo.

La TSA recuerda que solo se permitirá el embarque con identificaciones aprobadas por las agencias federales. (Crédito: www.dhs.gov)

Formas de identificación aceptadas para vuelos a partir de mayo de 2025

Según la TSA, los pasajeros pueden presentar una licencia de conducir estatal compatible con REAL ID o una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), siempre y cuando cumplan con los estándares del REAL ID. Además, se aceptarán otras formas de identificación reconocidas por las autoridades federales, entre ellas:

Pasaporte de EEUU o tarjeta de pasaporte

Credenciales de viajeros confiables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , como Global Entry , NEXUS , SENTRI o FAST

Identificación militar del Departamento de Defensa , incluyendo tarjetas para dependientes

Tarjeta de residencia permanente

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial de Canadá

Tarjeta del Ministerio de Asuntos Indígenas de Canadá

Tarjetas de identificación emitidas por tribus indígenas reconocidas a nivel federal

Tarjeta de autorización de empleo (formulario I-766)

Credencial de marino mercante de EEUU

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC)

Tarjeta de identificación de trabajador del transporte (TWIC)

La lista completa está disponible en el sitio oficial de la TSA: www.tsa.gov/real-id.

¿Cómo saber si una identificación estatal cumple con los requisitos del REAL ID?

La TSA recomienda verificar con el Departamento de Vehículos Motorizados de cada estado si la licencia o tarjeta de identificación es compatible con el REAL ID. Por lo general, las identificaciones que cumplen con los requisitos federales tienen una estrella dorada en la parte superior derecha del documento. Si el documento no incluye esa marca, es probable que no cumpla con la normativa y que deba ser sustituido.

La propia agencia ha emitido recomendaciones específicas para los residentes de algunos estados, como Montana, instando a tramitar con anticipación la identificación compatible. “Si necesita solicitar una REAL ID del estado de Montana, haga planes para hacerlo ahora. Incluso si no tiene previsto viajar por aire en este momento, sus planes podrían cambiar”, señaló Wurtsbaugh, citada por The Mirror.

La normativa REAL ID se aplicará en todos los aeropuertos del país a partir del 7 de mayo de 2025. (Crédito: www.dhs.gov)

Antecedentes y objetivos de la ley REAL ID aprobada en 2005

El REAL ID Act fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos en el año 2005 y se basa en una de las propuestas formuladas por la Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas a Estados Unidos. El objetivo principal de la ley es establecer estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identidad emitidas por los estados.

La normativa también establece que las agencias federales no pueden aceptar licencias o identificaciones estatales que no cumplan con estos requisitos mínimos. En consecuencia, la TSA quedará impedida legalmente de aceptar documentos no compatibles con el REAL ID a partir del 7 de mayo de 2025.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo de la ley es inhibir la capacidad de personas no autorizadas, incluidos posibles actores terroristas, de utilizar documentación falsa para evadir los controles de seguridad.

Los pasajeros que no tengan una forma de identificación válida al momento del control no podrán embarcar en vuelos nacionales. Las autoridades han subrayado que los retrasos dependerán del número de personas en la misma situación en cada aeropuerto, lo que podría causar congestión y esperas prolongadas. Por ello, se insiste en que los viajeros se preparen con tiempo.

Más información, junto con una sección de preguntas frecuentes sobre el REAL ID, puede consultarse en www.tsa.gov/real-id.