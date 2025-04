¿Cuándo depositan la CTS este 2025? Fechas en que se paga la compensación y como calcularla

No cumplir con los plazos establecidos por ley para el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) puede generar importantes multas económicas para los empleadores. Foto: difusión

Un nuevo retiro CTS ha sido aprobado. El Pleno del Congreso dio luz verde al desembolso del 100% de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2026. Frente a esta medida, muchas personas buscarán disponer del dinero de sus cuentas. La Compensación por Tiempo de Servicios se paga dos veces al año.

Los empleadores deberán realizar el primer depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a más tardar el 15 de mayo, correspondiente al período trabajado entre noviembre y abril. El segundo depósito debe efectuarse antes del 15 de noviembre, cubriendo el lapso de mayo a octubre.

Multas por no pagar CTS en las fechas límite

El incumplimiento en el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) dentro de los plazos establecidos por ley puede acarrear sanciones económicas significativas para los empleadores. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la entidad encargada de aplicar estas multas, que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Las infracciones se clasifican en leves y graves, con montos que oscilan entre S/ 544,50 y S/ 129.294, dependiendo de la gravedad de la infracción y el tipo de empresa.

Además de las sanciones económicas, los empleadores también están obligados a abonar los intereses legales correspondientes por el monto de la CTS no depositada en el plazo establecido. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y proteger los intereses de los trabajadores.

La Sunafil es la entidad encargada de sancionar a quienes no pagan la CTS en los plazos determinados. Foto: Andina

¿Cómo calcular la CTS?

Para calcular el monto de la CTS que te corresponde, es esencial considerar diversos elementos de tu remuneración y el tiempo trabajado durante el semestre correspondiente. La fórmula general para calcular la CTS es la siguiente: CTS = (Sueldo mensual + Asignación familiar + 1/6 de la gratificación) × Meses trabajados / 12

Es importante destacar que no todas las remuneraciones se incluyen en el cálculo de la CTS. Conceptos como utilidades, bonificaciones por estudios, viáticos o transporte por viaje de trabajo, y cualquier asignación no recurrente (pagada por única vez) no son considerados para este cálculo. Para ilustrar cómo se aplica esta fórmula, consideremos el siguiente ejemplo: Daemon es un trabajador con una remuneración mensual de S/ 3.000,00, recibe una asignación familiar de S/ 93,00 y una gratificación de S/ 3.000,00 en julio. Ha trabajado durante los últimos 6 meses en la empresa.

Cálculo de la Remuneración Computable (RC)

RC = Sueldo mensual + Asignación familiar + (Gratificación / 6)

RC = S/ 3.000,00 + S/ 93,00 + (S/ 3.000,00 / 6)

RC = S/ 3.000,00 + S/ 93,00 + S/ 500,00

RC = S/ 3.593,00

Cálculo de la CTS

CTS = RC × Meses trabajados / 12

CTS = S/ 3.593,00 × 6 / 12

CTS = S/ 1.796,50

Por lo tanto, Daemon recibirá un depósito de S/ 1.796,50 por concepto de CTS correspondiente al semestre trabajado.

Es crucial calcular tu CTS para asegurarte que te están depositando el monto correcto. Foto: difusión

Es fundamental que los empleadores cumplan con los plazos establecidos para el depósito de la CTS, que son hasta el 15 de mayo y hasta el 15 de noviembre de cada año. El incumplimiento de estos plazos puede resultar en sanciones económicas y la obligación de abonar intereses por el monto no depositado en el tiempo debido.

Para facilitar este proceso, existen herramientas en línea, como las calculadoras de diferentes entidades financieras, que permiten estimar el monto de la CTS ingresando datos como sueldo, asignación familiar y gratificación recibida.