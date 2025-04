Video muestra el preciso momento de la explosión en Lurín: un kilómetro de onda expansiva dejó destrozos en viviendas

Incendio en Lurín: Más de 10 unidades atienen siniestro en un almacén| Difusión

Una serie de explosiones en un depósito ubicado en la avenida San Pedro, en el cruce con la antigua Panamericana Sur, en el distrito de Lurín, generó alarma entre los residentes de la zona durante la mañana de hoy. El incendio produjo una fuerte detonación que provocó daños materiales en viviendas cercanas, incluyendo vidrios rotos, y obligó a algunos vecinos a evacuar sus hogares.

Un usuario logró captar el momento exacto en que se produjo la explosión más intensa. En el video, se escucha al narrador mencionar que había detectado al menos cinco estallidos previos, lo que lo llevó a alejarse rápidamente del lugar.

El estallido fue escuchado en los distritos aledaños, por lo que pidieron a las autoridades apoyo para verificar el estado de sus viviendas. Hasta el momento, no se especificó el tipo de materiales almacenados. El Brigadier general de los Bomberos, Alfonso Panizo, señaló que la situación se puede complicar si el fuego alcanza a los materiales inflamables. En tanto, no pueden controlar la emergencia al no contar con agua cerca a la zona.

“Esto empieza con una explosión importante y fuerte. Básicamente, dos cuadras a la redonda hay viviendas afectadas; puertas y ventanas rotas. Muros caídos Quiere decir, que ha sido importante la explosión”, mencionó a RPP Noticias.

Empresa no brinda información a Bomberos

El comandante también sostuvo que los equipos de emergencia llevan más de una hora sin poder utilizar agua para sus labores. Por ello, solicitaron apoyo a las municipalidades Lurín, San Juan de Miraflores, Pachacamac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. “No tenemos el control por un problema de falta de agua”, enfatizó.

Por su parte, Sedapal indicó que se ha enviado dos camiones cisterna de 16 m³. Además, brindaron apoyo a los hombres de rojo con hidrantes cercanos como puntos de abastecimiento de agua, debido a que no existen redes administradas.

El vicecomandante general de los Bomberos, Germán Medina, también enfatizó que no se conoce qué material explotó. Los trabajadores de la empresa no se han comunicado con las autoridades para responder los interrogatorios y acelerar las labores.

“Nadie nos da información. Parece que todo el mundo ha salido y no se ha encontrado nadie. Estamos buscando al personal del municipio de Lurín para que nos pueda proporcional información al respecto.

Los agentes continuarán los trabajos por un promedio de cuatro a cinco horas. “Hay 19 unidades y 120 bomberos en la zona”, añadió.

Recomendaciones de Indeci

Mantener la calma

Usar las escaleras

Llamar a los bomberos (116)

No regresar al incendio