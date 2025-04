Primera cirugía ambulatoria de prótesis de rodilla en Perú: paciente recibió el alta el mismo día

La primera cirugía ambulatoria de rodilla en el Perú con éxito - Créditos: Difusión.

El Perú alcanzó un importante avance en el campo de la medicina al realizar, por primera vez, una cirugía ambulatoria de prótesis total de rodilla el pasado 16 de febrero. La intervención fue realizada por la Dra. Claudia Arias Calderón, especialista en traumatología y perteneciente Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

El procedimiento se efectuó en Medavan, el primer centro del país especializado en este tipo de atención, y permitió que la paciente regresara a su hogar el mismo día, en óptimas condiciones y con un manejo efectivo del dolor.

La Dra. Arias Calderón explicó, durante una entrevista a Infobae Perú que este tipo de intervenciones requiere una preparación rigurosa por parte de un equipo multidisciplinario. El proceso involucra anestesiólogos especializados en control del dolor, personal de rehabilitación y protocolos estrictos que garantizan la seguridad y eficacia del tratamiento. “El paciente adecuado es clave para el éxito de estas cirugías. Debe contar con apoyo familiar y estar comprometido con un proceso de recuperación en casa”, precisó la especialista.

Este tipo de cirugía permite que los pacientes sean dados de alta el mismo día. De esa manera, se mejora la eficiencia del sistema de salud - Créditos: Difusión.

Un modelo de atención que reduce costos y mejora la calidad del servicio

De acuerdo con Alejandro Langberg Bacigalupo, representante de la Asociación Peruana de Cirugía Ambulatoria y de Corta Estancia (APCACE), la cirugía ambulatoria es una tendencia global que ofrece múltiples beneficios. Él mencionó a este medio que este modelo permite que los pacientes sean intervenidos quirúrgicamente y dados de alta el mismo día, lo que reduce significativamente los costos asociados a la hospitalización y optimiza el uso de recursos en los sistemas de salud.

“La cirugía de prótesis articular es una de las más complejas que actualmente se están realizando de manera ambulatoria. Lo más complejo que se está volviendo ambulatorio requiere justamente de protocolos adecuados. Con esta hazaña, Perú se ha puesto al nivel de países como Estados Unidos, Finlandia y Noruega, que ya vienen desarrollando este tipo de procedimientos”, señaló

En el caso del Perú, la cirugía de prótesis de rodilla tradicionalmente requería entre tres y cinco días de hospitalización. Sin embargo, este nuevo enfoque ambulatorio no solo reduce el tiempo de internamiento, sino que también minimiza los riesgos de infecciones intrahospitalarias, un problema especialmente crítico en pacientes mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. .

El país logró un hito al realizar por primera vez una cirugía ambulatoria de prótesis total de rodilla, lo que lo posiciona a la par de países avanzados como Estados Unidos y Finlandia - Créditos: Difusión.

El papel de la rehabilitación

Uno de los aspectos más destacados de este procedimiento es el enfoque integral en la recuperación del paciente. Según detalló la Dra. Claudia Arias Calderón, la rehabilitación comienza desde el mismo día de la cirugía, con ejercicios supervisados por un terapista físico.

Además, se implementaron protocolos de seguimiento que incluyen llamadas telefónicas y videollamadas en diferentes etapas del postoperatorio: el primer día, al tercer día, a la semana, a los 15 días y al mes. Este monitoreo constante permite evaluar el manejo del dolor, el progreso en la movilidad y la adherencia a las terapias físicas.

La Dra. Claudia Arias Calderón se convierte en un referente al liderar esta intervención. Así, abre camino e inspira a más mujeres a especializarse y destacar en campos como la traumatología - Créditos: Difusión.

La paciente intervenida presentó una evolución favorable. A las pocas semanas de la cirugía, ya caminaba casi sin ayuda de un andador y mostraba mejoras significativas en su rango de movimiento. “El proceso de recuperación no se acelera, pero sí se optimiza, garantizando un control más efectivo del dolor y una rehabilitación más temprana”, afirmó la doctora.

Un modelo replicable en el sistema público de salud

El éxito de esta cirugía ambulatoria abre la puerta a la posibilidad de implementar este modelo en el sistema público de salud del Perú. Según explicó la Dra. Arias Calderón, las listas de espera para cirugías de prótesis de rodilla en hospitales públicos pueden superar los dos años. La adopción de protocolos ambulatorios podría reducir significativamente estos tiempos y beneficiar a un mayor número de pacientes.

No obstante, la especialista advirtió que este enfoque no es adecuado para todos los casos, ya que algunos pacientes con deformidades severas o enfermedades crónicas no controladas, como hipertensión o diabetes, requieren hospitalización para un manejo más seguro.

El éxito del procedimiento se basa en un trabajo multidisciplinario, rehabilitación temprana y un seguimiento riguroso que optimiza la recuperación y el control del dolor - Créditos: Difusión.

Langberg también subrayó la importancia de fomentar la cirugía ambulatoria en el país, tanto en el ámbito privado como público. “En Estados Unidos, este modelo ha demostrado ser altamente beneficioso, no solo por los ahorros económicos, sino también por la reducción de complicaciones asociadas a las infecciones intrahospitalarias”, señaló.

Además, destacó que los centros especializados en cirugía ambulatoria, al enfocarse exclusivamente en pacientes quirúrgicos, ofrecen un entorno más seguro y personalizado, con menores riesgos de infección y costos más bajos.

Otro aspecto relevante de esta noticia es el liderazgo de la Dra. Claudia Arias Calderón, quien se desempeña en un campo tradicionalmente dominado por hombres. La traumatología, una especialidad que históricamente ha estado asociada a características físicas como la fuerza, cuenta con una baja representación femenina. Sin embargo, el éxito de esta cirugía demuestra que las mujeres pueden liderar e innovar en este ámbito. “Espero que este logro inspire a más mujeres a postular a especialidades como la traumatología y a asumir roles de liderazgo en la medicina”, expresó.