Semana Santa 2025: Programación especial de América TV, Latina, ATV y Panamericana este Jueves y Viernes Santo

Semana Santa es uno de los períodos más importantes para los cristianos, donde se conmemoran los eventos clave de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Perú, estas fechas no son solo tiempo de reflexión y oración, sino también una oportunidad para que los medios de comunicación ofrezcan contenidos especiales relacionados con la religiosidad y la historia bíblica.

Este año, los principales canales de televisión en Perú han preparado una programación especial para el Viernes Santo, con películas y programas religiosos, buscando acercar al público a los valores y enseñanzas cristianas. Cabe señalar que, aunque los feriados son los días jueves y viernes, el jueves la programación se mantendrá sin cambios, pero el viernes tendremos contenido diferenciado.

Cada año, las cadenas de televisión se ajustan a la importancia de la fecha y sustituyen sus programas regulares por contenidos especiales.

Programación ATV

El canal de San Felipe prepara una oferta variada de contenido con películas y documentales religiosos ‘La Vida Pública de Jesús’, está entre las opciones que tendrás en esta fecha

Horario:

00:00 – El Evangelio según Marcos



07:00 – La historia de Jesús para niños



08:00 – El Evangelio según Lucas



12:00 – María y José, un relato de fe



13:30 – La vida pública de Jesús



15:45 – Spartacus



19:00 – Pablo, apóstol de Cristo



21:00 – El Salvador



23:00 – Magdalena

La vida pública de Jesús es una cinta clásica en Semana Santa.

Programación de Latina

Por su parte, Latina ha apostado por una extensa franja de programación religiosa, destacando películas como Los Diez Mandamientos y Gladiador, así como programas dedicados a la vida pública de Jesús, y documentales como Jesús a través de los Ojos de una Mujer, que aportan una visión diferente de la historia de Cristo desde la perspectiva femenina.

Horario:

00:00 - 00:30 – Espacio Alquilado (Nutricia)



01:30 - 02:30 – Sobrevivientes (LV-MD)



02:30 - 03:20 – Confesiones (LV-MD)



03:20 - 05:00 – Corazón Valiente (Jue)



05:00 - 06:00 – Corazón Valiente (Vie)



06:00 - 07:15 – La Historia de Jesús para Niños



07:15 - 09:30 – La Vida Pública de Jesús (AM)



09:30 - 11:00 – Jesús a través de los Ojos de una Mujer (AM)



11:00 - 12:50 – El Rey David



12:50 - 15:00 – La Vida Pública de Jesús (PM)



15:00 - 17:30 – Gladiador



17:30 - 19:50 – Éxodo: Dioses y Reyes



19:50 - 23:30 – Los Diez Mandamientos



23:30 - 00:00 – Jesús a través de los Ojos de una Mujer (PM)

Programación Panamericana

Panamericana han preparado una variada oferta de contenidos, con películas y documentales religiosos como Los Milagros de Jesús, Barrabás y Jesús de Nazaret programas que buscan llevar al espectador a través de las enseñanzas de la Biblia y los relatos más significativos de la vida de Jesús.

Horario

00:00 – La Nana



00:30 – GeoHerbal



05:00 – Los Milagros de Jesús



07:20 – Jesús de Nazaret



13:50 – Barrabás



17:00 – Cine: La vida pública de Jesús



19:25 – El Rey TUT



23:50 – Interprograma



23:53 – Los Milagros de Jesús

Sin embargo, no todos los canales han sido claros en cuanto a las películas exactas que emitirán. De acuerdo con la programación, América TV no ha especificado qué películas pondrán al aire, pero ha confirmado que no se transmitirán los programas habituales, sino que será especial por Semana Santa.