Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán solo le dio mil soles durante embarazo: “Me dijo que mis papás me apoyen”

Darinka Ramírez revela que Jefferson Farfán solo le dio mil soles durante embarazo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, reveló detalles de su embarazo y el apoyo que recibió del exfutbolista en una entrevista exclusiva con Magaly Medina en Magaly TV La Firme este 14 de abril.

En la conversación, la joven sorprendió a la audiencia al contar que, cuando le informó a Farfán sobre su embarazo, él solo le dio mil soles, una cantidad que ella consideró insuficiente para cubrir las necesidades relacionadas con su gestación.

“Para empezar yo no sabía sobre mi embarazo, me enteré a los 5 meses. No tenía síntomas, absolutamente nada. Acudo a un médico para saber qué pasaba y era que tenía una bebé (...) Farfán se sorprendió, pero pactamos una reunión para poder conversarlo. La última vez que tuvimos intimidad fue cuando ya tenía cuatro meses” reveló en un inicio.

“A mi me dio solo mil soles desde que me enteré de mi embarazo, para mí no fue suficiente y cuando le pido que eso no iba a ser suficiente, me pidió que le pida a mis papás que me apoyen (...) Cuando conversamos de la gestación me señaló que al año (de la menor) lo iba a hacer público” agregó y posterior a ello mostró pruebas de las veces que Farfán se quedaba en su casa y la iba a visitar.

¿Cómo le dijo Darinka de su embarazo a Jefferson Farfán?

La modelo reveló que se enteró de su embarazo a los cinco meses, y fue entonces cuando decidió comunicárselo a Farfán. Según su relato, la cifra que le entregó el exfutbolista no era suficiente para ella. “A mí me dio solo mil soles desde que me enteré de mi embarazo, y para mí no fue suficiente”, expresó.

Cuando le hizo notar que esa cantidad no sería suficiente para los gastos de su estado, él se negó a darle más ayuda económica. “Cuando le digo que eso no va a ser suficiente, me indica que le pida a mis papás para que me apoyen”, añadió.

Darinka también recordó que, en esa conversación, Farfán le mencionó que haría pública la noticia sobre su paternidad después de un año. “El primer día que hablamos de la gestación, me indicó que al año lo haría público”, comentó.

Darinka Ramírez mostró que Jefferson Farfán la iba a visitar

Durante la entrevista, Darinka presentó pruebas visuales que mostraban al exfutbolista llegando a altas horas de la noche a la casa de sus padres y saliendo temprano por la mañana, un comportamiento que, según ella, muestra como Farfán intentaba evitar ser visto en su relación con ella y su hija durante los primeros meses de su embarazo.

Además, la influencer explicó que, cuando su hija tenía solo tres meses, Farfán habló con sus padres para pedirles que ella dejara su casa y se mudara a un departamento, debido a los rumores sobre la existencia de su hija.

Según Darinka, el exfutbolista no quería que se supiera que tenía una hija y solicitó que se alejara de la casa familiar para evitar que la situación se hiciera pública. “Cuando mi bebé tenía tres meses, él habló con mis papás para que me fuera a vivir a un departamento. Los rumores sobre la existencia de mi hija ya estaban comenzando, y él no quería que la gente supiera que tenía una hija”, relató.

