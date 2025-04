Habla la madre de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso asesinada: “La verdad de las intenciones la conoce su exnovio”

Testimonio de una amiga de la víctima confirmaron antecedentes de violencia física y psicológica por parte de Falcón

María del Pilar Gómez, madre de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal, pidió este lunes no realizar especulaciones sobre la investigada red de prostitución en el Congreso ni establecer vínculos entre ese caso y el deceso de su hija, quien murió tras ser atacada a balazos junto al conductor que la trasladaba en un taxi por el distrito de La Victoria.

En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, la también abogada afirmó que existen investigaciones abiertas tanto en la División de Homicidios como en la de Trata de Personas, desde donde —según indicó— “se estaría filtrando” información a los medios de comunicación.

“Hasta el momento no se encuentra absolutamente nada. Muchos pueden cuestionar la forma de vida de mi hija en este último año, pero hasta el momento no se puede decir que ha habido prostitución. Tenemos que hablar con cosas que se puedan corroborar”, declaró.

“Andrea era una abogada joven, colegiada a los 20 años, con una maestría por culminar y títulos internacionales. La cuestionan porque se fue de viaje. Eso lo ponen como hecho anecdótico en la vida de mi hija”, agregó.

Gómez señaló que los mensajes difundidos en la prensa provienen del teléfono de Rodrigo Falcón, expareja de su hija, de quien se ha revelado un comportamiento posesivo, acosador y hasta enfermizo. “El teléfono de mi hija aún no se puede abrir porque no existiría el software para entrar al iPhone. Él ha dado algunas claves y tampoco se ha podido abrir”, indicó.

Confirmó, además, que el día del velorio de su hija, Falcón intentó subir a la habitación de manera repentina. “No sé los motivos, la policía tendría que interrogarlo. La verdad de las intenciones la conoce Rodrigo, y no me gustaría especular como han dicho cosas que no son ciertas sobre mi hija. (...) Si me he sobrepuesto es porque quiero defender la dignidad de mi hija. Quiero que sepan que mi hija no era prostituta. Que dejen de hablar de esa forma”, manifestó.

Aunque reconoció que su hija pudo haber llevado un “estilo de vida distinto”, Gómez rechazó los señalamientos que considera infundados. “No era mujer casada, quizá para ella era normal que la cortejen varios muchachos. El día de los hechos, mi hija se había reconciliado con Rodrigo. Antes se había peleado como tres veces”, precisó.

Expresó su confianza en la labor de las autoridades, aunque mencionó que habría presión por parte de algunos medios para conducir la pesquisa. “También soy abogada y no me baso en subjetividades. (...) La policía está haciendo bien su trabajo, pero no puede concluir porque están direccionándola a través de la prensa”, sostuvo.

María del Pilar Gómez denunció filtraciones a la prensa desde las investigaciones policiales

Finalmente, reveló que recién esta semana ha conocido los hechos de violencia machista ejercidos por Falcón hacia su hija. “Para mí y para mi esposo ha sido doloroso, pero también ha sido motivo de fortaleza. Era necesario salir a dar la cara para defender a mi hija. Lo que yo pienso no necesariamente piensa la Policía. Nadie tiene derecho para ser abusivo con una mujer ni con nadie”, afirmó.

Violencia machista

El último domingo, el programa Evidencia Oculta de América TV difundió el testimonio de Isabel Cajo, amiga cercana de Vidal, quien declaró que la extrabajadora parlamentaria había decidido terminar su relación debido a constantes episodios de maltrato físico y psicológico. Incluso contó que, un mes antes del crimen, le confesó que Falcón la había agredido tras un forcejeo.

Cajo describió la relación como tóxica, señaló que era controlador y celoso y aseguró que la pareja solía romper y reconciliarse en periodos muy breves. El día del asesinato, ocurrido el 10 de diciembre, la amiga notó que Falcón se mostró inexpresivo, lo cual le pareció sospechoso. “Lo vi normal, preocupado, pero no triste”, contó.