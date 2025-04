Testimonio hunde a expareja de Andrea Vidal: testigo del caso asegura que lo contactó y le pidió mentir ante la Fiscalía

Testimonio complica la situación del exenamorado de la trabajadora del Congreso. | Milagros Leiva

Revés en el caso de Andrea Vidal. De acuerdo a la declaración de un testigo ante la Fiscalía, quien además aseguró que salía con la extrabajadora parlamentaria, el exenamorado de ella, Rodrigo Falcón, lo buscó luego del ataque al taxi en el que se trasladaba. Según el testimonio del hombre identificado como Guillermo Heredia, Falcón acudió a su vivienda, le advirtió que sería citado por el Ministerio Público y le pidió mentir.

De acuerdo al documento fiscal, al que accedió Milagros Leiva Entrevista, en Willax, Heredia detalló ante las autoridades que tenía una “relación amical con una vinculación sexual”. Dijo que conoció a la vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento, a través de una aplicación de citas llamada Bumble. “Al transcurrir tres días, ella me da su número de WhatsApp y quedamos en cenar juntos. No recuerdo la fecha exacta, pero fue tres meses antes del día de su fallecimiento”, contestó.

Agregó que la última vez que hablaron fue el día en el que le dispararon. “Ella en la mañana me escribe y me dice ‘hola bebé, dónde estás, qué estás haciendo’. Me dijo que le habían robado el celular, por eso me escribía de un nuevo número, y que quería cenar ese día. Yo le respondí que estaba muy ocupado y que me estaba mudando”, mencionó.

Posteriormente, consultado sobre Rodrigo Falcón, sostuvo que lo vio una sola vez, cuando tocó la puerta de su vivienda. Precisó que, si bien una vez consultó por él debido a una foto que Vidal tenía en su celular, ella mencionó que se trataba de su expareja, por lo que le sorprendió que fuera a verlo una vez que se enteró del ataque.

“Yo tenía con Andrea una relación de salientes normal. Un día después de haber estado juntos, veo una foto en su celular en la que ella se encontraba besándose con un sujeto y le digo que me diga quién era y ella me dice que era su ex pareja y que no había cambiado la foto de su celular. [...] Al transcurrir los días que le dispararon es cuando en mi inmueble tocan la puerta, a eso de las 7:00 y 07:30 de la mañana. Se presenta un sujeto que me dice ‘Hola,soy Rodrigo’ y le respondo ‘¿Rodrigo, qué?’ Y él me responde ‘soy el enamorado de Andrea, de Andrea Vidal’“, indicó.

Heredia describió la interacción como sospechosa. Según su testimonio, Falcón le aseguró que tenía acceso a toda la información y conversaciones de Andrea, y le sugirió que declarara ante la Fiscalía que ambos eran amigos, aunque era la primera vez que se veían. “Me dice ‘¿si te enteraste lo que le pasó a Andrea?’ Y le respondí que sí y él me dice que está ahí para limpiar el nombre de su enamorada porque nada de lo que dicen es verdad. [...] Ella te tenía una consideración especial por ti, un cariño", expuso. Fue en ese momento en el que le consultó sobre cómo había llegado hasta su hogar y aseguró, para la sorpresa de Guillermo, que él sabía todo de ella e incluso la había dejado ahí anteriormente.

“Teníamos una relación especial. Es más, yo sabía que tú te veías con ella, no te preocupes por mí. [...] Yo estoy aquí porque me ha citado la Dirincri a testificar y dentro de las conversaciones de Andrea sale tu nombre y posiblemente te llamen a ti. Lo que he dicho es que nos conocimos en una cena y que éramos amigos los tres. Sería bueno que tú también digas lo mismo, para que no se malinterpreten las cosas”, le dijo Falcón, según la declaración del testigo ante la Fiscalía, difundida por el programa.