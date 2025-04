Darinka Ramírez le descubrió a Jefferson Farfán un depósito de 15 mil soles a Xiomy Kanashiro: “Me indigné”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme.

Este 14 de abril de 2025, Magaly Medina sorprendió a sus televidentes con exclusiva entrevista a Darinka Ramírez en el mismo departamento donde Jefferson Farfán había estado días antes, a raíz de la denuncia que ella presentó por violencia psicológica en su contra.

En una conversación reveladora, la modelo dio detalles de su relación con el exfutbolista y lo que sucedió después de la separación, revelando información sobre los últimos momentos de su vínculo y su actual situación.

Magaly no tardó en indagar sobre los detalles más íntimos de la relación y preguntó específicamente hasta cuándo tuvieron intimidad. A lo que Darinka respondió que la última vez fue en diciembre, aclarando que en enero ya no hubo ningún tipo de relación íntima.

Le encuentra depósito a Xiomy Kanashiro

La figura de ATV, insistente, preguntó si Farfán continuaba visitándola después de esa fecha, a lo que la influencer detalló una situación específica: “Él me llama el 17 de enero a las 8 de la noche, diciendo que me iba a traer makis y llegó aproximadamente a las 10:00 o 10:30 de la noche”, contó.

Lo que sucedió después de esa llamada, según Darinka, fue un giro significativo. Mientras su hija se fue con su papá a comprar, Darinka se encontró con un mensaje en el celular de Farfán que la hizo reaccionar de inmediato.

“Vi un depósito de 15,000 soles de Xiomy Kanashiro”, reveló, sorprendiendo a Magaly y a los televidentes. Este monto, según la denuncia de la influencer, era más de lo que Farfán le había estado enviando como pensión alimenticia para su hija, ya que él solo le entregaba 3,500 soles, que cubrían el pago del departamento, alimentación, ropa y recreación.

En ese momento, Darinka sintió indignación por la situación y se guardó la foto del depósito como prueba en caso de que Farfán lo negara más adelante. “Yo me guardé esa foto como prueba en algún momento en que de repente me lo quiera negar”, explicó.

Magaly preguntó si había confrontado a Farfán por el depósito, a lo que Ramírez respondió que no lo hizo en ese momento, pero posteriormente le reveló la situación a la madre de Farfán, quien aparentemente se lo habría comentado a él.

La situación entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán se complicó aún más cuando, durante una discusión, él le reclamó por revisar su celular, lo que la llevó a sentirse más distante de él. “Él se fue, pero yo ya tenía la prueba de que... Claro, pero se fue tranquilo”, contó.

Sin embargo, la situación culminó con una amarga conversación en la que, según Darinka, Farfán le dijo que no le daban comida en su casa, lo que ella interpretó como una forma de manipulación emocional: “Me daba a entender que yo no le brindé. O sea”, relató. (no te acostaste con él), agregó Magaly. “Yo le dije que reciclaba mi basura”, expresó, lo que marcó el fin de la intimidad entre ellos.

Sobre la relación de Farfán con Xiomy Kanashiro

La entrevista se tornó aún más tensa cuando Magaly le preguntó sobre la reacción de Darinka Ramírez al enterarse de la oficialización de la relación de Farfán con Xiomy Kanashiro. “¿Cómo te pegó eso?”, le preguntó la conductora. Darinka no dudó en responder con sinceridad:

“Me dolió mucho, fue una patada en el estómago”, dijo, refiriéndose a la oficialización de la relación entre Farfán y Kanashiro. “Había estado callada por un tiempo, pero cuando vi que ya no se podía ocultar, fue como si todo se desmoronara”, agregó.

A lo largo de la entrevista, Darinka Ramírez reveló que los ataques y el maltrato psicológico que sufrió por parte de Farfán la dejaron marcada. Sin embargo, también dejó claro que, después de mucho sufrimiento, ha decidido hablar y sacar a la luz los detalles de lo que vivió, especialmente cuando se enteró de las infidelidades y como Farfán intentó minimizar el daño a pesar de sus comportamientos agresivos.

