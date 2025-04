Darinka Ramírez afirma que Jefferson Farfán le advirtió que no quería ‘repetir patrones’ de su relación con Melissa Klug. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En una emotiva entrevista para Magaly TV La Firme el 14 de abril de 2025, Darinka Ramírez, la ex pareja de Jefferson Farfán, compartió detalles inéditos sobre su relación con el futbolista y las tensiones que finalmente la llevaron a ponerle fin a su vínculo.

Durante la conversación con Magaly Medina, Darinka reveló cómo las actitudes del exseleccionado, junto con las constantes discusiones, influyeron en la decisión de separarse. Uno de los puntos clave de la entrevista fue el relato de la influencer sobre los reclamos que le hacía a Jefferson Farfán durante su relación.

Según contó, los problemas comenzaron cuando ella notó que había algo extraño en su relación y decidió enfrentarlo. “Cuando le reclamaba, él me decía que era ‘enferma’ y que debía ir al psicólogo. Después de cada discusión, parecía que todo se solucionaba, pero la situación volvía a repetirse”, comentó Darinka.

La modelo mencionó que estos patrones de comportamiento se intensificaron a medida que su relación avanzaba. A pesar de mantener una relación íntima, las constantes faltas de respeto y la falta de sinceridad de Farfán fueron cuestiones que ella no podía seguir ignorando.

“Volví a reclamarle por la intimidad que teníamos, y él me respondió que no quería repetir los mismos patrones que había tenido con Melissa”, reveló la joven madre de familia, refiriéndose a las acusaciones previas de celos y problemas en la relación de Farfán con su ex pareja, Melissa Klug.

Darinka explicó que, a pesar de los esfuerzos por hablar y solucionar las cosas, Jefferson Farfán nunca parecía estar dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. “Él me dijo que prefería cortar toda comunicación conmigo y que me comunicara con su representante. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy profundo había cambiado entre nosotros”, señaló la modelo, quien destacó que la falta de comunicación efectiva y la evasión de responsabilidades por parte de Farfán fueron factores clave en su decisión de terminar la relación.

Farfán niega las acusaciones de violencia familiar y amenaza

Jefferson Farfán salió al frente para defenderse de las acusaciones de violencia psicológica y verbal presentadas por Darinka Ramírez, madre de su hija menor. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista rechazó rotundamente las afirmaciones de Ramírez, asegurando que lo sucedido no fue una agresión, sino una discusión que surgió en el contexto de su rol como padres.

En su mensaje, Farfán dejó claro que no ejerció violencia ni amenazas durante el intercambio con Darinka, y enfatizó que cualquier altercado entre ellos no debe ser considerado como un acto de violencia familiar. “No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere. (...) Quiero ser enfático en manifestar que ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas, contra la señora Ramírez”, afirmó Farfán en su comunicado.

El exjugador de fútbol explicó que la situación fue una simple diferencia de opiniones entre padres, que, en su opinión, no merecía ser catalogada como un acto de agresión. “Tuvimos una diferencia de opinión como padres que se podría calificar como discusión, pero no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo”, destacó.

Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme