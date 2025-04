Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán y mostró videos que la visitaba: “¿Por qué estás saliendo con otra?”

Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En una reciente entrevista en Magaly TV La Firme, Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán y madre de su hija, rompió el silencio y reveló este 14 de abril los duros momentos que vivió durante su relación con el exfutbolista.

En una conversación directa y sincera con Magaly Medina, la joven influencer detalló las constantes infidelidades de Farfán y cómo estás afectaron su bienestar emocional y familiar. La entrevista, que tuvo lugar en el departamento alquilado por el expelotero, abordó diversos aspectos de su vida personal, incluyendo las razones que llevaron al quiebre definitivo de la relación con el popular futbolista.

Según Darinka, su relación estuvo marcada por los reclamos constantes debido a las salidas de Jefferson con otras mujeres. “Siempre le reclamaba, si tienes intimidad conmigo, ¿por qué estás saliendo con otras? Si estás viendo a otra persona, ¿por qué sigues viniendo y buscándome?”, relató, dejando en claro que el futbolista siempre minimizaba sus preocupaciones, respondiendo con evasivas como “yo soy soltero, puedo hacer lo que quiera”.

Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Sus salidas nocturnas

Uno de los momentos más reveladores de la conversación fue cuando Darinka compartió cómo descubrió las salidas nocturnas de Jefferson Farfán, y cómo estas le generaron sentimientos de frustración y desconfianza. “En agosto de 2024, me lo encontré en una discoteca. Yo también salía de vez en cuando, y él me reclamó de forma agresiva. Me dijo: ‘¿por qué estás ahí?’”, recordó la influencer. La situación llegó a tal punto que Farfán, molesto por su presencia en el mismo lugar, la llevó en su carro a otro de sus departamentos, donde pasó la noche.

A lo largo de la entrevista, la modelo también compartió cómo el comportamiento del expelotero cambió con el tiempo. “Cuando le reclamaba, él me decía que era ‘enferma’ y que debía ir al psicólogo. A veces, las cosas parecían solucionarse, pero siempre volvían a lo mismo”, agregó.

Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Se enteró de la relación con Xiomy Kanashiro por Magaly TV La Firme

Este episodio, según explicó Darinka, fue el punto de no retorno. “Yo no quería seguir con alguien que me veía como ‘enferma’ por expresar mis emociones y preocupaciones. No quería seguir repitiendo estos patrones destructivos”, explicó, marcando el quiebre definitivo en su relación.

Sobre la ruptura, la modelo dejó en claro que no fue una decisión fácil, pero que estaba convencida de que era lo mejor para su salud emocional y la estabilidad de su hija. Además, se refirió a la importancia de poner fin a una relación tóxica y de seguir adelante, lejos de las dinámicas destructivas que habían caracterizado su vínculo con el futbolista.

Por último, la ex pareja de Jefferson Farfán expresó sus sentimientos tras enterarse de la relación oficializada entre él y Xiomy Kanashiro, su actual pareja. “Cuando me enteré de que ya estaba con Xiomy, me dolió. No solo por el hecho de que estuviera con alguien más, sino por la forma en que todo se dio”, confesó.

Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Jefferson Farfán tomaría acciones legales contra Darinka Ramírez tras denuncia

Hace poco, Jefferson Farfán habló sobre la demanda por violencia psicológica que le puso interpuesta por Ramírez, rechazándola y afirmando que también actuará legalmente. “No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere”, declaró en un inicio.

“Quiero ser enfático en manifestar que ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas, contra la señora Ramírez. Tuvimos una diferencia de opinión como padres que se podría calificar como discusión, pero no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo”, agregó.

Darinka Ramírez le descubrió a Jefferson Farfán un depósito de 15 mil soles a Xiomy Kanashiro: “Me indigné”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme.