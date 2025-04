Mario Vargas Llosa murió a los 89 años: Gisela Valcárcel, Corazón Serrano, María Pía Copello y más artistas se despiden del escritor

Fue su hijo Álvaro quien dio la noticia a través de un comunicado en las redes sociales. | TV Perú

Mario Vargas Llosa, a sus 89 años, falleció el 13 de abril de 2025 en su hogar en Lima, rodeado de su familia. Con su partida, Perú y el mundo entero han perdido a uno de los escritores más influyentes y destacados de la literatura en lengua española. Su legado literario, vasto y profundo, continuará trascendiendo generaciones, consolidándolo como una figura inmortal en las letras.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado firmado por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, quienes expresaron su dolor por la partida, pero también destacaron el consuelo que les ofrece la vasta obra que su padre dejó para las generaciones venideras.

A través de sus redes sociales, diversas figuras de la televisión peruana expresaron sus condolencias y rindieron homenaje al escritor.

María Pía Copello

La conductora de TV e influencer fue una de las primeras en manifestar su pesar. Compartió la publicación de su hijo Álvaro Vargas Llosa, quien anunció el sensible fallecimiento de su padre.

“Descansa en paz, Mario Vargas Llosa”, escribió Copello, sumándose al lamento colectivo por la pérdida de una figura que marcó la historia de la literatura nacional e internacional.

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años y estas son las reacciones de las figuras de la farándula peruana. IG.

Yiddá Eslava

Otra destacada personalidad del medio, la actriz, también se unió al tributo en redes sociales. “Todas las condolencias para la familia y la literatura nacional”, expresó la productora y escritora.

Además, Yiddá reflexionó sobre el impacto que la muerte de Vargas Llosa podría tener en el hábito lector del país.

“Ojalá que su fallecimiento despierte un mayor interés en leer sus obras, que son fabulosas”, agregó, destacando la relevancia de la obra del autor en la cultura peruana y mundial.

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años y estas son las reacciones de las figuras de la farándula peruana. IG.

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años y estas son las reacciones de las figuras de la farándula peruana. IG.

Gabriel Calvo

El actor, conocido por su participación en diversas producciones televisivas, también se unió al homenaje a Vargas Llosa en su cuenta de Instagram. “Buen viaje, Mario Vargas Llosa”, publicó Calvo, recordando al escritor con un mensaje breve, pero lleno de respeto y admiración por su legado.

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años y estas son las reacciones de las figuras de la farándula peruana. IG.

Gisela Valcárcel

La ex conductora de TV también compartió su mensaje de despedida en sus redes sociales, destacando su relación personal con Vargas Llosa. “Hoy domingo despedimos a un extraordinario escritor, al peruano ganador del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. No solo lo conocí, sino que además participé en su campaña política... Con él recorrimos algunas calles y, para mí, ha sido uno de los buenos regalos que la vida me ha dado”, comenzó diciendo Valcárcel.

Gisela Valcárcel recuerda el gesto que Mario Vargas Llosa tuvo con su primer libro. IG.

La empresaria de TV también recordó un gesto significativo del escritor: “Tuvo, además, el detalle de enviarme un mensaje cuando publiqué mi primer libro —honor, por supuesto, inmerecido— pero que, finalmente, me hizo muy feliz. Así de simple era este extraordinario hombre. Q.E.P.D. Y que todos respetemos la privacidad que él deseaba tener hasta el último momento de su vida. ¡Gracias, Mario Vargas Llosa!”

Gisela Valcárcel recuerda el gesto que Mario Vargas Llosa tuvo con su primer libro. IG.

Corazón Serrano

A través de sus historias de Instagram, la agrupación de cumbia también se despidió del Nobel de Literatura peruano.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro Nobel de Literatura, MARIO VARGAS LLOSA. Su legado perdurará en cada página y en cada historia. Gracias por engrandecer nuestro país. Descansa en paz. Q.E.P.D”, escribieron.

Corazón Serrano se despidió de Mario Vargas Llosa. (Instagram)

Bruno Pinasco

El conductor de televisión se sumó a los homenajes y compartió una fotografía con el escritor peruano. Sobre ella solo destacó su fecha de nacimiento y dejó que sus seguidores dejen sus mensajes. “Gracias Mario- 1936-2025″.

Bruno Pinasco se despide de Mario Vargas Llosa. (Instagram)

Jesús Alzamora

El actor y youtuber también expresó su respeto y admiración al desaparecido escritor peruano, dedicándole unas emotivas palabras tras su fallecimiento. “Literario universal, genio absoluto, Nobel de Literatura y autor de historias que inspiraron a millones alrededor del mundo. Descansa en paz, maestro. Sus obras sobrevivirán”, escribió, destacando el legado inmortal que dejó el escritor peruano.

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años: artistas nacionales expresan sus condolencias al escritor. IG.

El fallecimiento de Mario Vargas Llosa marca el fin de una era en la literatura peruana, pero también es un recordatorio de la trascendencia de su trabajo. Su legado perdurará a través de sus novelas, ensayos y discursos, que siguen siendo una fuente de inspiración para lectores, escritores y figuras de la cultura en todo el mundo.

El escritor, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, decidió que sus restos fueran incinerados, cumpliendo con su última voluntad. La familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento y ha expresado su deseo de mantener el duelo en un entorno íntimo. Sin duda, Mario Vargas Llosa seguirá siendo una de las figuras más influyentes de la historia literaria, y su partida deja un vacío difícil de llenar, tanto en la literatura como en el corazón de sus seguidores.