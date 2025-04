Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco se convirtieron en padres de mellizos: “Días de un amor incomparable”

Dailyn Curbelo confirmó el nacimiento de sus mellizos | Instagram/@dailyn_curbelo

Este sábado 12 de abril, la cantante cubana Dailyn Curbelo celebró un momento trascendental en su vida: dio a luz a sus mellizos, fruto de su relación con el empresario peruano Mauricio Diez Canseco. La noticia fue anunciada por la propia cantante en sus redes sociales, donde compartió un emotivo video mostrando los globos de felicitaciones que recibieron en este día tan especial.

“Días de un amor incomparable”, escribió Dailyn Curbelo en sus historias de Instagram, confirmando así la noticia y compartiendo con sus seguidores la enorme felicidad que siente por el nacimiento de sus hijos.

Dailyn Curbelo celebra el nacimiento de sus mellizos Doménico y Valentina.

La llegada de los mellizos, que serán llamados Doménico y Valentina, representa un logro significativo para Dailyn Curbelo, quien a lo largo de su vida había manifestado en diversas ocasiones que su mayor anhelo era convertirse en madre. Esta meta se hizo realidad gracias a un proceso de fecundación in vitro, que permitió a la pareja cumplir su sueño de formar una familia. Aunque la noticia ha llenado de alegría a sus seguidores y familiares, también marca el inicio de una nueva etapa en la vida de los nuevos padres.

El anuncio de que Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco esperarían mellizos se hizo público en noviembre del año pasado. En una celebración íntima y emotiva, la cantante cubana y el empresario peruano compartieron la noticia con sus seres queridos, revelando además el sexo y los nombres de sus futuros hijos. Durante la reunión, los futuros padres no podían esconder su felicidad y mostraron a todos los presentes la alegría que sentían por este paso tan importante en sus vidas.

Doménico y Valentina llegan para llenar de felicidad a Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco.

Mauricio Diez Canseco, quien ya tiene seis hijos de relaciones anteriores, también expresó su felicidad por la llegada de Doménico y Valentina. A pesar de su numerosa familia, el empresario aseguró que no descartaba seguir ampliándola en el futuro. En una de sus declaraciones públicas, mencionó con una sonrisa que “la fábrica no se cierra”, haciendo referencia a su posibilidad de tener más hijos en el futuro.

¿Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco son pareja?

A pesar de la gran noticia y la emoción que ha generado el nacimiento de los mellizos, es importante resaltar que Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco no son pareja. Aunque han compartido un proyecto de vida como padres, su relación nunca ha sido tradicional. Ambos decidieron tener hijos juntos, pero optaron por no vivir bajo el mismo techo ni formalizar una relación de pareja.

“Ella vive en su casa y yo, en la mía. Es un poco raro y nadie lo entiende. Yo tampoco lo entiendo. Ella me eligió como papá (de su bebé) y yo acepté. Es una fertilización in vitro porque yo me hice la vasectomía (...) Esta preparación ha durado como tres meses”, dijo el empresario en su momento.

Dailyn y Mauricio no son pareja, pero comparten el proyecto de ser padres juntos.

Cabe resaltar que Mauricio Diez Canseco mantiene una relación amorosa con la modelo argentina Aixa Sosa, quien es 34 años menor que él. Esta situación ha generado comentarios y especulaciones en los medios, pero lo cierto es que, a pesar de las diferencias en su relación, tanto Dailyn Curbelo como el empresario siguen comprometidos con la crianza y el bienestar de sus hijos.