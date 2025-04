Alejandro Narváez, presidente de Petroperú: “Marzo ha venido mejor y un rescate está descartado, al menos, en este ejercicio”

La nueva estación recupera un espacio con valor histórico al ubicarse donde antes funcionaba la planta de ventas de Petroperú en Ica. Forma parte de la nueva política comercial para impulsar ventas y recuperar participación de mercado, estimando llegar al 35% a fines de año. Créditos: Petroperú

Petroperú y el Grupo KIO han reforzado su alianza comercial al inaugurar una nueva estación de servicio en Ica, bajo un modelo de asociación público-privada donde Petroperú participa con el 40% y el Grupo KIO con el 60% del capital invertido. La moderna estación se suma a las 15 ya operativas en Ica, ampliando la oferta de combustibles de calidad a precios competitivos.

El presidente de la petrolera estatal, Alejandro Narváez, confía en alcanzar una cuota de mercado del 38% este año, en una carrera por recuperar posiciones frente a su principal competidor, Repsol. No obstante, en el horizonte todavía está pendiente la resolución de la puesta en marcha del Lote 192 de Loreto, y la decisión final que se adopte en torno a los lotes I y VI de Talara.

¿Han planteado un nuevo rescate económico al MEF?

No. Si las cosas caminan como se ha planeado, esa posibilidad está descartada, al menos durante el presente ejercicio. No obstante, conviene advertir, Petroperú no recibe ningún dinero gratis del Estado. Lo que ha hecho el Estado como accionista de Petroperú, es un aporte de capital y un préstamo, lo que viene a ser una práctica usual en mundo empresarial cuando la empresa atraviesa una situación de crisis financiera coyuntural. El accionista no da dinero gratis bajo ninguna circunstancia. Las críticas que hacen a Petroperú, es fruto de un desconocimiento de cómo funciona una empresa en el mundo real. También hay mala fe de los críticos.

¿Cómo les ha ido en este primer trimestre?

Vamos poco a poco de menos a más. Aun arrastramos las pérdidas abultadas que heredamos. Tenemos a febrero utilidad bruta positiva y un EBITDA también positivo y en aumento. Yo creo que, en marzo, vamos a estar un poco mejor que los dos primeros meses de este año. La próxima semana haremos la presentación oficial de los resultados del primer trimestre de este año.

La alianza de más de 40 años entre ambas empresas se revaloriza con este modelo de cooperación, donde el operador privado construye y opera la estación en un terreno de Petroperú por 20 años. Créditos: Petroperú

Su meta es llegar al 38% de cuota de mercado, precisamente. ¿En cuánto están?

Estamos en torno al 31% de participación al primer trimestre. Estoy seguro que el segundo trimestre vamos a crecer un punto más. Esperamos que así sea. El mercado es muy competitivo, veremos cómo evoluciona y al cierre del año esperamos alcanzar entre el 35% y 38%. Estamos trabajando para alcanzar esa meta.

¿Todavía considera que un intento por apropiarse de la refinería de Talara, desde algunos sectores?

Es posible que haya interesados en la NRT. Se estima que estaría valorado dicha refinería entre 9 mil a 10 mil millones de dólares como refinería en marcha o en plena operación.

Tampoco hay suficiente claridad en torno al FCK. ¿Cuál es la situación actual de la refinería?

Hay coordinación permanentemente con el ExxonMobil (la licenciataria). Hay una relación íntima. Los técnicos de la refinería están continuamente en comunicación con la licenciataria (ExxonMobil), es decir, trabajamos de la mano con ellos. En este momento la FCK viene trabajando con toda normalidad.

Con esta apertura, el Grupo KIO alcanza 11 estaciones bajo la marca Petroperú y se consolida como su principal cliente en el canal minorista a nivel nacional. Créditos: Petroperú

La cuestión con Perupetro y el Lote 192

Recientemente ha trascendido una carta donde Petroperú le pide o le solicita a Perupetro volver a foja cero el proceso de los lotes I y VI de Talara. ¿Qué de cierto hay en esta información? ¿Mantienen hoy esa posición?

Petroperú nada tiene que ver con el proceso de evaluación de los lotes. Es competencia exclusiva de Perupetro, por lo tanto, nosotros simplemente cumplimos lo que está establecido en la normas existentes.

Su predecesor Pedro Chira ha asumido funciones como jefe de Perupetro. ¿Se ha comunicado con él para ver la situación de los lotes de Petroperú?

Sí, pero de los lotes I y VI no se ha hablado nada. De lo que sí estamos conversando es con respecto al Lote 192, porque hay una serie de pasos que deben darse para tener el operador que remplace a Altamesa cuanto antes.

¿Para cuándo se podría tener el nuevo socio? Se habla de CNPC o Aramco.

En un mes tendremos el resultado de la licitación internacional que debe salir el próximo lunes. Hay lecciones aprendidas con Altamesa que no deben repetirse otra vez. CNPC, ARAMCO y otras están interesadas en el lote.

¿Y cómo van con la enajenación de activos no estratégicos?

La lista de activos en venta ha sido entregada a ProInversión. El siguiente paso es la firma con convenio con ProInversión para que preceda a la venta. Son exactamente 55 activos o inmuebles que están para la venta y esperamos tener resultados cuanto antes.

Petroperú cuenta con la red más grande de estaciones afiliadas a nivel nacional. Créditos: Petroperú