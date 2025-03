Pedro Chira Fernández, presidente de Perupetro: “No hay ningún tipo de direccionamiento a favor de Petroperú”

El expresidente de Petroperú, Pedro Chira Fernández, fue también uno de los ingenieros que participó en la primera etapa de Perupetro. Ahora vuelve para encabezar su directorio. Créditos: difusión

Pedro Chira Fernández asumió formalmente la presidencia de Perupetro esta semana. En diálogo con Infobae Perú, el ingeniero de petróleo se refirió a las críticas por una posible reversión directa de los lotes en proceso de licitación I y VI de Talara a favor de la estatal Petroperú, donde ejerció también la presidencia hasta hace poco más de un año.

Chira no solo ha demandado una mayor apertura al diálogo a gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), sino que también ha sido enfático en la necesidad de corregir los procesos de promoción de hidrocarburos en el Perú, única arma con que, de momento, Perupetro insistirá para ingresar al Candamo.

¿Cómo se dio su designación?

Siempre lo he dicho. Yo provengo del sector, si bien es cierto he trabajado fuera muchos años, ya llevo algunos también dentro del país nuevamente y sabemos que se necesitan cambios que realmente nos lleven a aprovechar las oportunidades que tenemos en el sector hidrocarburos, más aún cuando estamos atravesando un periodo de transición energética. Y entonces, en esa dirección, se nos ha pedido nuevamente el apoyo.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha pedido el respaldo para repotenciar Perupetro en ese sentido, que es básicamente cumplir con su misión de atraer más inversión, empresas con capital que realmente quieran y con experiencia que nos permitan explotar los recursos de hidrocarburos que tenemos.

Hemos visto también que ha recibido el respaldo del MEF. El ministro Salardi lo ha calificado como la persona más adecuada para el cargo.

Sí, esta es una decisión que ha sido tomada justamente por los dos ministros, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía [José Salardi], y que tiene el respaldo, lógicamente, de ese sector del Ejecutivo, lo cual es importante porque son ellos los que están mirando, justamente, la cartera de proyectos que tenemos y que puede ser desarrollada y potenciada.

¿Ha tenido la oportunidad de cruzar palabras con la Presidenta?

No he tenido la oportunidad de ser invitado a tener alguna conversación con la Presidenta. Mi trato ha sido básicamente con el ministro de Energía y Minas.

Usted ha sido cuestionado por gremios energéticos, como la SNMPE y la SPH, debido a su paso por Petroperú.

No debería haber un temor en ese sentido, porque Perupetro es una agencia independiente que, lógicamente, sus funciones son muy claras: la promoción, la suscripción, la negociación y suscripción de contratos petroleros y la supervisión de los mismos. Desde ese punto de vista, tiene que convocar a todos los actores que realmente quieran trabajar por el bien del país.

El nombramiento de Pedro Chira Fernández como presidente de Perupetro no está exento de polémica, dado su pasado reciente como presidente de Petroperú. Sin embargo, el ingeniero ha defendido su trayectoria y ha enfatizado que su objetivo principal es fortalecer el sector energético del país. Créditos: PETROPERÚ

Aquí el mayor interés que hay es el desarrollo del país y la explotación de los recursos en beneficio de los más necesitados. Sabemos que el sector hidrocarburos necesita capital intenso, así como compañías que tengan solvencia y experiencia para acometer los proyecto.

En cuanto a los gremios, yo les pediría públicamente que me visiten o que tengamos encuentros para que realmente traigan nuevas ideas en esa dirección y dejen de levantar este tipo de comentarios. Lo que estamos realmente esperando es que nos ayuden en el tema de la promoción y desarrollo del sector.

Todavía no ha agendado una reunión con ellos, entonces.

Todos los actores de la industria tienen las puertas abiertas en su agencia nacional para poder llevar ideas, discutir y en los ejes que necesitamos mejorar nosotros para poder tener una mejor actividad.

Quisiera recordar también que, quien les habla, ha pasado la mayor parte de su vida -23 años- trabajando para el ambiente privado. Nací en el sector desde Petroperú, y luego pasé y fui uno de los fundadores de Perupetro, donde trabajé sus primeros cuatro años. Así que debo decirles, sobre todo a los gremios, que basado en esta experiencia que tengo, los invito a conversar, que dejemos de crear falsos fantasmas o de ver fantasmas donde realmente no existen. Aquí estamos para trabajar con el único objetivo del bien del país.

¿Y ha podido comunicarse con su antecesor, José Mantilla?

No, yo recibí un llamado con los encargos por parte del ministro Montero. Y me refiero al repotenciamiento del sector y repotenciamiento también de Perupetro. Él salió el día jueves, entiendo. Yo fui nombrado el día viernes, en un proceso que tiene que hacerlo Fonafe luego de que salió la resolución ministerial, porque la Junta General de Accionistas está bajo Fonafe, y ellos, en la tarde del viernes, ratificaron el nombramiento. Eso es parte del proceso, y yo me he hecho presente desde este lunes para comenzar con nuestras actividades.

Pedro Chira ha estado en el blanco de las críticas tras su nombramiento en Perupetro, a raíz de un presunto favorecimiento a Petroperú y la reversión de lotes en Talara que hoy, nuevamente, serán adjudicados por 30 años para empresas constructoras, como lo fue Graña y Montero.

Perupetro y una posible reversión de los lotes I y VI a Petroperú

Hace un momento, usted hablaba de Petroperú. ¿Fue uno de los temas que puso sobre la mesa el ministro Montero para su nombramiento?

No ha sido, directamente, un tema principal para el nombramiento o para el ofrecimiento de dirigir el directorio de Perupetro. Lo que revisamos es el tema de cómo impulsar el sector, lógicamente, con la participación de la empresa privada y también de la estatal que está dentro de las actividades del usptream. Pero no, no ha habido ningún tratamiento puntual o directo con el tema de Petroperú.

La precalificación de La Ponderosa en los lotes I y VI, que pasaron a manos de Petroperú temporalmente, ha sido cuestionada debido a su falta de experiencia en el sector, aunque el reglamento lo resiste. ¿Cómo recibe usted la encargatura en Perupetro bajo estos cuestionamientos?

Este es un proceso que tiene sus reglas definidas en base a los reglamentos actuales o a lo que está en este momento sentado dentro de lo que es calificación de empresas y bases de licitación. Es un proceso que se está dando todavía y yo como nuevo presidente del directorio no he tenido oportunidad de verlo. Seguramente lo haré en los próximos días.

Se entiende que una empresa ha ofrecido de acuerdo a las bases la mejor oferta en términos de actividades de perforación y reacondicionamiento de pozos encima de lo esperado por Perupetro. Y ahora está en el proceso de calificación de las mismas para validar las ofertas y llegar, lo que sería ya la siguiente etapa, que es firmar el contrato. Entonces, no tengo en este momento ninguna información para adelantar, por cuanto todavía no hemos podido revisar el tema. Cuando la misma comisión que está llevando adelante el proceso en Perupetro presente los resultados al directorio se informará de manera transparente al país.

¿Se ha planteado desde el Minem una nueva reversión a favor de Petroperú?

No. Enfáticamente, digo que no. No viene por ahí ningún tipo de direccionamiento ni nada, porque se entiende que este es un proceso que ya está andando y es un proceso que tiene sus reglas fijadas. Y hay una comisión que se encarga de esto y que luego emite sus informes. Y eso es lo que hay que esperar.

Si se cumple con todo, con todas las pautas y todas las normas y la documentación está en regla, pues se continuará hacia el proceso de contratación. Si no, el proceso tiene sus propias cláusulas. Hay varios postores en juego. Se tendría que continuar evaluando a los siguientes por orden de llegada. Pero no, no hay nada todavía que tengamos oficial de parte de la Comisión de Evaluación. Petroperú también concurso por el Lote I, aunque no por el VI.

María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ha sido muy crítica con la designación de Pedro Chira al frente de Perupetro. Todavía no se han reunido.

Pedro Chira, Petroperú y el dilema con el Lote 192

¿Perupetro aliviará el proceso de resolución de contrato entre Petroperú y Altamesa en el Lote 192, para liberar a la estatal de las cartas fianza?

No. Esto también está en proceso en la empresa. Seguramente en los próximos días estaremos viendo lo que la administración de Perupetro, me refiero a la gerencia general, está revisando al respecto. Recuerden aquí que lo más importante es lograr para el país que ese lote no quede inactivo nuevamente. Existe un contrato y pautas en ese contrato, que incluyen provisiones.

Hay que revisarlo con ese objetivo, que logremos como país producir cuanto antes o recuperar la producción que tenía ese lote. Estimo que la administración presentará en los próximos días al directorio alternativas para este tema que se ha presentado con el socio estratégico y operador, Altamesa, y con su retiro.

Creo que realmente no es lo que se esperaba, que era tener ya el lote en producción con toda la oferta que hizo Altamesa en su alianza con Petroperú, y lógicamente crean complicaciones, y las decisiones que se tomen tienen que ser mirando el norte de lo que más beneficia al país.

¿Ha sido Petroperú una traba para atraer nuevas inversiones al Perú?

No, yo creo que ese es un análisis que no está correcto. Si nosotros miramos alrededor a nuestros vecinos -y por mi experiencia de haber trabajado fuera-, sabemos que una compañía estatal fuerte se ve bien y le interesa a los inversionistas para tener asociaciones estratégicas y desarrollar sus actividades. Por varias ventajas, entre ellas, por esa mayor cercanía a los entes que hacen las aprobaciones.

Entonces eso es una garantía de tener una empresa como ancla, como ancla. Y eso ha sucedido con PDVSA -en su buena época-, con Ecopetrol en Colombia, con Petrobrás en Brasil, con YPF en Argentina. Entonces, no va por el lado de que teniendo una empresa estatal no llegará inversión adecuada al país, o que eso no anime a los inversionistas.

Yo creo, lo vuelvo a repetir, que no se ha dado la suficiente atractividad desde la normativa y reglamentación. Sabemos dónde hay algunos temas por mejorar inmediatamente, y ese es el encargo que tenemos de hacer hoy para tratar de de de de cambiar el rumbo del sector en términos de actividad.

A su paso por Petroperú, Chira Fernández intentó poner en marcha un plan de reestructuración corporativa que le permitiera a la estatal dejar de recibir soportes económicos tras el golpe de la pandemia y la pérdida de mercado durante la modernización de la refinería de Talara. El tiempo no le alcanzó.

Una revisión de las normas para fomentar la exploración de hidrocarburos

En cuanto a la promoción de hidrocarburos, hay muchas cosas que no dependen de Perupetro, como menores regalías o liberación de zonas reservadas.

Sí, yo creo que todos los actores debemos estar enfocados en el anhelo, que tenemos desde hace mucho tiempo, de relanzamiento de la actividad en el sector. Y eso pasa también por algo que usted acaba de decir, que es la revisión de toda la normativa que tenemos, tanto desde la calificación como el tema de tratamiento de capitales que podamos nosotros ofrecer para poder este relanzar el sector.

Sabido es que aquí el tema fundamental y sobre el cual Perupetro sí tiene una responsabilidad como agencia del Estado es en la promoción de la exploración, o sea, la reposición de reservas, tópico que lógicamente es una tarea pendiente por muchas razones desde hace años atrás.

La gestión lo que tratará es definitivamente de revisar toda la parte normativa que tiene que ver con la contratación petrolera y en aras de que esto dé herramientas más eficientes para atraer capital. Y cuando hablo de capital, un capital responsable y compañías con experiencia que nos permitan afrontar esta inmensa tarea que tenemos. Esa tarea es la exploración y la explotación de hidrocarburos en el país.

Pedro Chira, junto a su antecesora Isabel Tafur Marín, cuando suscribió el contrato temporal para los lotes I y VI de Talara, hoy nuevamente en proceso de privatización. Créditos: PERUPETRO

Usted ha trabajado mucho tiempo en el exterior. ¿Cómo nos ven?

Siempre se vio un sector que en los años anteriores fue perdiendo un competitividad ante otros mercados, en términos del tratamiento que podamos darle a los inversionistas para mejorar o para que tengan la oportunidad de venir aquí y ser una plaza atractiva. Otro de los temas es que las exploraciones que se hicieron aquí no han tenido una tasa de éxito adecuada, una parte que siempre ayuda a la promoción. El hecho de que podamos nosotros tener un éxito exploratorio mayor anima a todos los inversionistas del sector a venir. Ello, aunado a las complejidades que hemos tenido, o que tenemos en nuestra propia normativa.

Hay oportunidades. Hay una ventana de tiempo de mejora. Entonces se trabajará profundamente en el tema normativo para participar activamente y tratar de atraer a los inversionistas al área de exploración. Existen grandes cuencas en la selva, en Talara, en el mar del norte [Anadarko]. Tenemos una compañía explorando en el mar en este momento que irá a hacer sus pozos exploratorios, esperemos que a finales 2026 o 2027, y si hay descubrimientos será uno de los factores para que los inversionistas vuelvan los ojos al Perú. Porque ellos van donde hay mayores descubrimientos.

Es una tarea pendiente a nivel de Congreso y Ejecutivo.

Hemos estado compitiendo con países que han tenido relativamente más inversión y más éxito en la exploración. Estamos hablando de Brasil con su mar profundo, o Colombia, que tuvo también y sigue teniendo éxito en la exploración. Y Ecuador, que también es nuestro vecino y tiene mucha más actividad. Entonces en en ese contexto es que nosotros tenemos que evaluar rápidamente qué es lo que tenemos que cambiar para que también los capitales vengan hacia acá. Pero no podemos olvidar que, como país, también debemos mostrar estabilidad socioeconómica, que también es importante para la inversión.

Se acaba el gas en Camisea. Pedro Chira reconoce que una de sus tareas al mando de Perupetro será garantizar el ingreso de más empresas de exploración y explotación de hidrocarburos a zonas reservadas, como Tambopata. El ingeniero de petróleo considera que el diálogo con las comunidades y el Ministerio del Ambiente será crucial. Créditos: PLUSPETROL

Perupetro y el ingreso al Candamo

Entre los objetivos del Minem, figura el ingreso a zonas reservadas de Madre de Dios para explotar gas natural. ¿Es parte de sus encargos?

Sí, nosotros también tenemos esos objetivos claros. Necesitamos encontrar más reservas, hacer lo que se llama la reposición vía desarrollo de zonas que están en este momento como contingentes por falta de infraestructura, por falta de mercado y nuevas reservas de explorar zonas donde tenemos recursos, como el caso de Tambopata.

Ahí tenemos algunos temas que tienen que ver con parques nacionales declarados o zonas restringidas, y eso es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto con el Minem y con los entes del Estado. Necesitamos recuperar la actividad gasífera y garantizar la seguridad energética del país. Entonces, el gas también está dentro de la agenda para el desarrollo, por ejemplo, de la petroquímica, y así tener la energía que nos permita garantizar la seguridad energética en nuestro país.

¿Considera que con este Ministerio del Ambiente se podrá avanzar más rápido?

Yo siempre soy optimista. Con una buena comunicación podemos avanzar en la explotación en zonas reservadas. Este es un tema que se necesita conversar, dar con una buena comunicación y una buena ilustración de lo que se quiere hacer. Y hay que entender que la industria de petróleo avanzó mucho en los temas de seguridad y de protocolos para actuar en este tipo de operaciones. La tecnología existe.

Hay compañías en el mundo que operan con responsabilidad y pueden afrontar operaciones en zonas sensibles. Se trata de educar a las entidades que no tienen necesariamente un conocimiento de este tipo, y que en ese proceso consigan entender que se puede explotar recursos con seguridad y con el menor impacto posible desde el punto de vista ambiental.

Ahora no solo es educar a las entidades, sino también a las mismas comunidades en la zona de influencia.

Por supuesto, esta actividad tiene, entre los principales stakeholders, a la empresa operadora, la empresa contratante, que en este caso por el Estado es Perupetro con todos los entes aglutinando los entes del gobierno para poder resolver y poder hacer posible esta actividad y, por supuesto, las comunidades aledañas, que son las que deberían recibir los beneficios de una operación. Y son ellas las que deben conocer las políticas y tecnologías que ya tiene la industria para poder afrontar este tipo de actividad. Definitivamente, el trabajo con las comunidades no solamente va a continuar, sino que se va a profundizar.

Perupetro es la agencia estatal que, en representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú.