Magaly Medina afirma que sí expondría ampay de infidelidad de su esposo: “Tengo que ser consecuente, es mi negocio”

Durante la edición del 9 de abril de su programa, Magaly Medina inició sorprendida y con un tono crítico frente a la reacción del conductor Paco Bazán, luego de que su romance con Susana Alvarado, exintegrante de Alma Bella, fuera expuesto en uno de los conocidos ampays de su producción.

Lejos de ofrecer declaraciones o explicaciones, el conductor de ‘El Deportivo en otra cancha‘ mostró una actitud de rechazo hacia el equipo de Magaly TV La Firme, lo que provocó una dura respuesta por parte de la conductora.

“Mucho elogio le hace daño”

A pocos minutos de iniciado el programa, Medina expresó su molestia: “¿Cómo están? Empecemos este programa. Qué, ¿hoy hay bastante raje? Mucho raje. Ay, vamos a rajar de la casa. Les cuento que ayer se enojó. Ahora resulta que hay gente que de verdad se desubica un poco”.

En ese contexto, la conductora dejó entrever que la atención mediática podría haber alterado el comportamiento del conductor deportivo. “Creo que mucho elogio le hace daño. Por eso es que yo, de verdad, el elogio fácil a mí no me gusta. No me gusta ni darlo ni que me lo den. Porque las personas, de todas maneras, tendemos a que el ego se acrecienta un poquito”, declaró.

Además, agregó que ella misma prefiere mantenerse con los pies en la tierra, y en tono sarcástico comentó: “Yo por eso prefiero estar bien con los pies en la tierra y si un poco me estoy desubicando, que alguien me baje así, pero a un villazo limpio”.

“Le cerraron la puerta en la cara a mi reportero”

Magaly denunció un hecho ocurrido en el set de grabación de Bazán. “A la Nati le cerraron la puerta en la cara del estudio de Paco Bazán. Todo porque él no quería que lo ampaysen, seguro. O no quería que pasemos las tomas del chape. Pero, ¿qué vamos a hacer? Acá nadie tiene corona. Ni yo, ni nadie”, afirmó con firmeza.

¿Transmitiría un ampay de su esposo? “Sería el boom de los booms”

La conductora Magaly Medina también abordó un tema personal, en respuesta a quienes cuestionan su ética ante casos similares: “El fin de semana me estaban preguntando si alguna vez hay un ampay, por ejemplo, de mi esposo, si yo lo pasaría. He dicho, por supuesto, claro que sí, lógico, tengo que ser consecuente con lo que yo hago”.

A ello añadió una reflexión sobre la infidelidad: “Además, si un hombre te pone los cachos, si un hombre te falta el respeto, falta tu compromiso, lógicamente que no se merece tu respeto tampoco. Cómo que no. Si es mi negocio, sería el boom de los booms. Con promoción, además, todo el día en mis redes sociales, en las redes del canal, todo, todo el día en todos los programas”. Incluso bromeó con el alcance que tendría: “Le daríamos a otro canal también para que lo promocione”.

“El ampay es una prueba”

Magaly defendió la difusión del ampay protagonizado por Bazán y Alvarado, resaltando el carácter público del momento captado: “Porque cuando hay un ampay, es un ampay, el ampay es una prueba. Y este es un chape, el de Paco, público, romántico, pero público. No estaban en el cuarto de un hotel, no estaban en un sitio privado”.

Ante las críticas de quienes señalaron que se trataba de un momento íntimo, Medina fue enfática: “He escuchado unas desorajadas decir: ‘Ay, pero cómo puede ser que invadan un momento tan privado’. ¿Privado? Te metes a la capilla del aeropuerto donde entraba y salía gente, y ese te parece un sitio privado. No es un sitio privado”.

Finalmente, explicó qué significa realmente mantener la privacidad en situaciones personales: “Tú, cuando quieres tener un momento privado con tu pareja, o un momento que no quieres que la gente ampaye, que la gente vea, que la gente se gane, buscas un lugar apropiado donde no hayan ojos y celulares por todos lados. Sencillísimo. Es tan sencillo ser una persona privada, que te vas a tu casa y chapas ahí, te vas a un telo, chapas ahí, ¿no? Y nadie…”.

